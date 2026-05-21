Denis Olivennes, écrivain récompensé par le Prix Céleste Albaret 2026

Créé en 2015 par Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires et de l’Hôtel Littéraire Le Swann, et par Philippe Aubier, de la librairie Fontaine Haussmann, le Prix Céleste Albaret récompense chaque année un livre consacré à Marcel Proust et à son œuvre. Son nom rend hommage à la gouvernante de l’écrivain, dont la présence attentive l’aida à achever À la recherche du temps perdu.

Pour cette édition, la sélection, établie par Philippe Aubier, secrétaire général du prix, réunissait cinq titres : Carlo Jansiti pour Les Plaisirs et les Jours de Jacques Guérin au Seuil ; Natalie David-Weill pour La Petite Fille au ruban bleu. Le monde disparu d’Irène Cahen d’Anvers chez Flammarion ; Christophe Grandemange pour Lucien Daudet. Un amour de Proust aux Éditions Le Charmoiset ; Lyane Guillaume pour Perverse ou le roman de Jane aux Éditions du Rocher ; et Denis Olivennes pour Dictionnaire amoureux des Juifs de France chez Plon.

Le jury a choisi de distinguer l’ouvrage de Denis Olivennes pour sa « promenade érudite et originale » dans l’histoire entremêlée de la Nation française et des Juifs de France, célébrant « une amitié féconde et une relation unique dans l’histoire ».

Le lien avec l’univers proustien traverse plusieurs entrées du livre. Denis Olivennes y revient notamment sur les « races maudites » — juifs et invertis — à l’entrée consacrée à Marcel Proust. Il cite également l’écrivain dans l’entrée dédiée à Emmanuel Berl, cousin de Bergson et de Proust, ressuscite les figures de Rachel et Sarah Bernhardt, celles des salonnières Mme de Caillavet et Mme Straus, et évoque la lignée des Camondo parmi d’autres grands collectionneurs et mécènes, comme Charles Ephrussi et Charles Haas, modèle de Swann.

Issu d’une famille intellectuelle et juive marquée par l’exil allemand, l'auteur est également le fils du psychiatre et poète Armand Olivennes.

Denis Olivennes est un haut fonctionnaire, dirigeant d’entreprise et auteur français, né en 1960 à Paris. Ancien élève de l’ENA et auditeur à la Cour des comptes, il a occupé plusieurs postes majeurs dans les médias et la culture, à la tête notamment de Canal+, de la Fnac, d’Europe 1, du Nouvel Observateur ou encore de Libération. Depuis 2022, il préside le groupe Editis.

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Essayiste et écrivain, il a publié plusieurs ouvrages consacrés à la culture, au numérique, à la politique ou à la société contemporaine, parmi lesquels La gratuité, c’est le vol, Mortelle transparence ou Le Délicieux Malheur français. En 2025, il publie chez Plon Dictionnaire amoureux des Juifs de France.

La remise du prix se déroulera en présence de Denis Olivennes et des membres du jury : Antoine Compagnon, de l’Académie française, Michel Erman, Anne Heilbronn, Laure Hillerin, Jacques Letertre, Jürgen Ritte, Jean-Yves Tadié et Catherine Cusset, lauréate 2025.

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Par Hocine Bouhadjera

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