Terres de Paroles 2026 : les voix qui feront date

Premier grand foyer de cette édition : le village littéraire, installé les 23 et 24 mai dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à Saint-Martin-de-Boscherville. Durant deux jours, le lieu rassemble, entre les arbres, lectures, échanges, performances hybrides, librairie éphémère, ventes-signatures et pauses gourmandes.

L’esprit annoncé tient dans ce mélange de fête et d’écoute, avec des plateaux où le texte circule hors de la simple table ronde. Une promesse simple : des livres en plein air, attentifs aux voix comme aux présences.

L’ouverture en compagnie de Daniel Pennac et Jean-Marie Laclavetine donne le ton : le livre y devient histoire d’amitié, de fidélité éditoriale et de compagnonnage. Pennac, dont la saga Malaussène a accompagné plusieurs générations, trace un pont naturel entre lectrices et lecteurs d’âges différents.

Le même week-end, Édouard Louis occupe la scène avec un grand entretien autour de son cycle familial et de la question Que faire de la littérature ?, tandis que Marie Richeux et Adeline Dieudonné croisent deux récits marqués par les drames intimes. Dimanche, Douglas Kennedy reprend le fil d’un succès écoulé à presque un million d’exemplaires avec L’homme qui n’avait pas assez d’une vie ; face à lui, Christopher Laquieze mènera l’échange, pour une conversation placée sous le signe du choix, du vertige et des vies bifurquées.

Le 27 mai, l’Historial Jeanne d’Arc accueillera l’un des temps les plus attendus de la semaine : Susie Morgenstern et Timothée de Fombelle, réunis pour la première fois, dans un grand entretien animé par Olivia Gesbert, rédactrice en chef de la NRF.

Leur dialogue déplacera les frontières habituelles de la jeunesse : d’un côté, Sadie à Brides-les-Bains, premier roman pour adultes de Morgenstern ; de l’autre, La Vie entière, où l’imaginaire mène le récit. Identité, amour, corps, temps qui passe, construction de soi : la soirée promet un pas de côté sensible, prolongé dans la journée par une heure du conte et des dédicaces à L’Armitière.

En marge des grands plateaux, Échos de Paroles apporte un contrepoint plus proche, avec quinze rendez-vous gratuits en librairies, au plus près du réseau indépendant de Seine-Maritime. Christopher Laquieze y occupe une place à part : essayiste, chroniqueur littéraire et créateur du média en ligne RDV au 19, il présentera La Rosa Perdida aux Mots Éphémères, premier roman publié chez JC Lattès et salué par Version Femina comme une fresque traversée de poésie.

Sa présence au village et son rôle de passeur auprès de Douglas Kennedy relient les formats : l’intimité des rayonnages, l’effervescence du week-end inaugural, puis ce fil rouge cher à Terres de Paroles — la mémoire, les blessures secrètes, les solidarités et les histoires qui tiennent les êtres debout.

Crédits Photos : Susie Morgenstern : Olivier Roller / Timothée de Fombelle : Francesca Mantovani (c) Editions Gallimard

Par Inès Lefoulon

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