Un livre sur la vérité à l’ère de l’IA rattrapé par de fausses citations... générées par IA

Steven Rosenbaum, auteur de The Future of Truth: How AI Reshapes Reality (L’avenir de la vérité : comment l’IA reconfigure le réel), a reconnu que son ouvrage contenait plusieurs citations « mal attribuées ou synthétiques », après des vérifications menées par le New York Times. L’auteur a également admis avoir utilisé ChatGPT et Claude au cours de son travail de recherche, d’écriture et de révision, tout en assurant assumer la responsabilité des erreurs relevées.

Quand l'IA hallucine

Publié le 12 mai 2026 aux États-Unis chez Matt Holt Books (BenBella Books), le sujet du livre le plaçait d’emblée au cœur d’un débat brûlant : que devient la notion de vérité lorsque les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation, les deepfakes et les générateurs de texte brouillent les repères traditionnels de l’information ?

L’auteur n’est pas un inconnu dans ce milieu. Il dirige le Sustainable Media Center, organisation consacrée aux effets de l’IA et des réseaux sociaux sur la vérité et la société. Sur son site personnel, il se présente aussi comme entrepreneur des médias, producteur récompensé par deux Emmy Awards et acteur ancien de la vidéo numérique.

Les erreurs repérées dans The Future of Truth ne relèvent pas d’un simple détail typographique. Certaines citations attribuées à des personnalités identifiables n’auraient jamais été prononcées. L’un des exemples les plus frappants concerne Kara Swisher, journaliste américaine très connue pour sa couverture de la Silicon Valley. Dans un chapitre consacré aux mensonges produits par l’IA, une formule lui est attribuée sur les grands modèles de langage, présentés comme une sorte de « miroir » de la morale humaine, capable de renvoyer une image « polie et articulée », mais vide de toute armature éthique propre.

La journaliste américaine, figure reconnue de la couverture de la Silicon Valley, a démenti auprès du New York Times avoir jamais tenu ces propos. Elle a estimé que la phrase semblait avoir été fabriquée par une IA, ajoutant avec ironie qu’elle y paraissait beaucoup plus sentencieuse qu’elle ne l’est réellement.

Des citations fausses sur le fond

Autre cas problématique : Lisa Feldman Barrett, professeure de psychologie à Northeastern University et autrice de How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain (Comment se fabriquent les émotions : la vie secrète du cerveau). Dans l'ouvrage de Steven Rosenbaum, deux citations lui sont attribuées à propos des émotions, de la vérité et des effets des réseaux sociaux sur les adolescents.

L’une d’elles affirme que les émotions ne seraient pas seulement des réactions à la vérité, mais une façon de la construire. Lisa Feldman Barrett a, là encore, démenti auprès du New York Times que ces phrases figurent dans son livre, ajoutant qu’elles étaient aussi fausses sur le fond.

L’erreur déforme en effet la pensée de la chercheuse, dont les travaux contestent précisément l’idée selon laquelle les émotions seraient des réactions toutes faites. Lisa Feldman Barrett a aussi relevé que certaines expressions attribuées au livre, comme celle de « signaux émotionnels et sociaux », ne correspondent pas à son vocabulaire scientifique.

Dans d’autres passages, le mécanisme paraît différent. Il ne s’agit pas toujours de citations totalement inventées, mais de références déplacées. Une phrase associée à Meredith Broussard, professeure à New York University et autrice de Artificial Unintelligence, existait bien, mais elle ne provenait pas de l’ouvrage indiqué : elle avait été prononcée lors d’un entretien avec l’émission Marketplace Tech en 2023.

L’auteur tente une pirouette

Steven Rosenbaum assure que ces citations n’avaient pas été fabriquées volontairement. Il affirme avoir ouvert sa propre enquête interne et travailler avec ses éditeurs pour revoir les passages concernés. Les futures éditions devraient être corrigées.

L’auteur tente désormais de reprendre la main en faisant de l’incident une démonstration grandeur nature de son propre sujet : l’IA produit des phrases plausibles, cohérentes, parfois brillamment formulées, mais fausses. Autrement dit, pris au piège du mécanisme qu’il entendait dénoncer, Steven Rosenbaum cherche à transformer l’accident éditorial en cas d’école.

La pirouette a toutefois ses limites. Un livre consacré à la crise de la vérité peut difficilement se contenter d’illustrer son propos en trébuchant précisément sur ce qu’il prétend analyser. Car la question demeure : comment un ouvrage qui alerte sur les hallucinations de l’IA a-t-il pu laisser entrer ces hallucinations dans sa propre chaîne de vérification ?

De son côté, BenBella Books n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Simon & Schuster, qui distribue l'ouvrage, a décliné toute réaction.

Le précédent Shy Girl

L’affaire survient alors que l’édition s’interroge déjà sur la place de l’IA dans la fabrication des livres : recherche, correction, traduction, rédaction partielle, voire production complète. Dans la non-fiction, où chaque citation engage la fiabilité du texte, les erreurs d’attribution deviennent particulièrement explosives.

Le précédent récent de Shy Girl est significatif : en mars 2026, Hachette Book Group a renoncé à publier ce roman aux États-Unis et a annoncé l’arrêt de sa commercialisation au Royaume-Uni, après des soupçons portant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le texte. L’autrice, Mia Ballard, a nié avoir écrit le roman avec l’IA, évoquant plutôt l’intervention possible d’une personne qui l’aurait aidée à éditer une version autopubliée.

En juin 2025, plus de 70 écrivains, parmi lesquels Dennis Lehane, Gregory Maguire et Lauren Groff, avaient signé une lettre ouverte demandant aux grands éditeurs américains de s’engager à ne pas publier de livres créés par des machines. La pétition associée avait dépassé 1100 signatures en moins de 24 heures. Le texte demandait aussi aux maisons de ne pas remplacer des salariés par des outils d’IA et de préserver les métiers humains, notamment dans le livre audio.

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Le cas Rosenbaum dépasse l’embarras individuel : il interroge la responsabilité des éditeurs face aux textes assistés par IA. En non-fiction, une citation fausse n’est pas un détail, mais une rupture du pacte de confiance avec le lecteur. L’IA peut aider, mais elle ne dispense ni de vérifier les sources ni de consulter les textes originaux. The Future of Truth devient ainsi le cas d’école qu’il voulait analyser : la vérité peut se perdre dans un storytelling.

Crédits photo : Jeanne Menjoulet, mur de Marseille (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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