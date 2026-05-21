Manakiel et Sowl revient en édition collector sur Ulule

Au cœur de cette romantasy adulte : Manakiel, un fae fantasque propriétaire d’un cirque, et Sowl, un démon hybride au grand cœur. Dans les Colonies de l’Air, un monde imaginaire peuplé de magicien-ne-s, leur rencontre donne naissance à une histoire d’amour touchante et merveilleuse.

Roman compagnon du Sunniverse, l’univers étendu développé par Kat Thibault autour de Children of the Sun, Manakiel et Sowl peut toutefois être lu indépendamment de la saga principale. Deux ans après sa parution, le livre continue de séduire les lecteurs et lectrices, confirmant son ancrage dans le paysage de la romantasy francophone indépendante.

Cette nouvelle campagne Ulule proposera une réimpression collector comprenant :

- un format relié,

- des pages de garde illustrées,

- un jaspage,

ainsi qu’un nouveau goodies : le standee de Manakiel et Sowl.

Avec cette réimpression, Kat Thibault souhaite offrir à son lectorat une version encore plus travaillée de ce roman apprécié, tout en donnant une seconde chance à celles et ceux qui avaient manqué la première impression collector qui avait récolté à l’époque plus de 8000 euros.

« Manakiel et Sowl occupe une place particulière dans mon univers. C’est un roman qui continue de vivre bien après sa sortie, porté par l’attachement des lecteurices, à ses personnages, à son ambiance et à son esthétique. Cette réimpression collector est une façon de célébrer cet amour du livre-objet autant que de l’histoire. »

Autrice de romantasy, fantasy et romances imaginaires, Kat Thibault développe depuis plusieurs années un univers inclusif et interconnecté : le Sunniverse. À travers ses romans, elle mêle enjeux émotionnels, tension romantique, aventures et mondes parallèles, tout en accordant une place importante à l’objet-livre et à la relation avec son lectorat.

La campagne Ulule à venir permettra de soutenir la réimpression de Manakiel et Sowl et de faire entrer ce collector dans les bibliothèques des amateurs et amatrices de romantasy, de romances M/M et de beaux livres illustrés.

Début de la campagne prévue pour le 1er mai.

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Par Projet Ulule

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