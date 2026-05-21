Les États “doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
Le 21/05/2026 à 15:28 par Antoine Oury
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21/05/2026 à 15:28
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Récemment entré dans les pages du Petit Robert, le terme « découvrabilité » se retrouve de plus en plus fréquemment au sein des rapports sur le secteur culturel ou dans les discours relatifs aux politiques culturelles. Et pour cause, assure Mathieu Lacombe, « partout, les États réalisent aujourd’hui qu’ils doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique ».
Cette « découvrabilité », soit le fait de « trouver quelque chose sans l’avoir nécessairement cherché activement », selon la définition proposée par le ministre de la Culture et de la Communication lui-même, devient cruciale, à l'ère du numérique et du développement des intelligences artificielles.
Elle garantit en effet la présence d'une diversité d'œuvres et de produits culturels dans l'espace numérique, y compris sur les plateformes d'accès les plus populaires, de Netflix à Spotify, en passant par Apple Music ou Amazon Prime.
S'appuyant essentiellement sur les secteurs de la musique et de l'audiovisuel, Mathieu Lacombe indique qu'au Québec, « seulement 5 % de la musique écoutée en ligne provient d’artistes québécois francophones, quand, à l’époque des CD, cette production représentait une vente sur deux ». Côté audiovisuel, même constat : pour les jeunes Québécois de 15 à 30 ans, plus de 60 % des contenus consommés proviennent de l’extérieur du Québec, souligne le ministre.
Selon lui, un « modèle économique culturel tout entier est menacé », en particulier sur un territoire entouré de bassins anglophones, où la situation de la langue française est déjà fragile. Pour renforcer sa protection, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité, en décembre 2025, une « Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique ».
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Ce texte « permet à l’État d’établir des exigences en matière de découvrabilité de nos produits culturels », a détaillé le ministre devant la commission. Ainsi, « les plateformes devront avoir une quantité suffisante de titres d’expression originale de langue française et ces mêmes titres devront être facilement découvrables », précise-t-il en soulignant la solidarité avec la francophonie internationale — l'obligation ne se limite pas aux seuls contenus québécois.
L'adoption de cette législation incarne la nécessaire intervention de l'État, selon lui, pour mettre fin à « l’époque du Far West ». Cet encadrement n'aurait pas pour finalité de « limiter les libertés », poursuit le ministre de la Culture québécois, mais plutôt, dans cette « extension du monde réel » qu'est l'espace numérique, la défense de « valeurs ». « Nous ne pouvons accepter que les décisions commerciales de quelques multinationales puissent marginaliser les cultures nationales sur leur propre territoire », estime-t-il.
Au Québec, outre la loi récente, la Charte des droits et libertés de la personne, une loi « quasi constitutionnelle » adoptée en 1975, a été modifiée « pour y enchâsser le droit à la découvrabilité des contenus culturels d’expression originale de langue française », se félicite Mathieu Lacombe.
Mais le ministre voit plus loin, et affirme que l'initiative doit désormais se déployer à l'international. Il s'agit, à ses yeux, d'un « combat pour la protection de toutes les langues et de toutes les cultures », raison pour laquelle il se tourne à présent vers l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Unesco.
Il souhaite en effet ajouter un protocole additionnel à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, traité adopté en 2005 et qui affirme que la diversité culturelle doit être protégée par les différents États. L'objectif serait d'y inscrire la découvrabilité, afin d'étendre les mesures et devoirs de protection à l'univers numérique.
Le Québec entend porter ce sujet lors de la prochaine assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial, durant la 44e session de la Conférence générale de l'UNESCO, en fin d'année 2027. Il espère pouvoir compter sur le soutien de la France, afin de défendre cet objectif auprès des autres participants.
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Selon lui, l'inscription de l'objectif au sein du traité renforcerait la légitimité et la solidité juridique des mesures de protection prises par les États : « Les plateformes attaquent et continueront d’attaquer [l]es législations nationales », explique-t-il sur ce point. Il assure par ailleurs que le Québec reste attentif aux initiatives législatives de la France, notamment sur l'intelligence artificielle.
Difficile de ne pas songer, à ce titre, à la procédure de la multinationale américaine Amazon contre la loi fixant un tarif minimum des frais de port du livre, qui s'est récemment conclue par un rejet de la part du Conseil d'État... En France toujours, la proposition de loi visant à instaurer une présomption d'utilisation des œuvres par les systèmes d'intelligence artificielle, elle, a eu moins de succès, puisqu'elle a été écartée, le 12 mai dernier, de la semaine transpartisane du mois de juin prochain.
En matière d'IA, le sujet est pourtant brûlant, comme l'ont souligné Mathieu Lacombe, puis Alexandre Portier (Rhône, Droite Républicaine), président de la commission des affaires culturelles. « Les données en français ne représentent que 0,2 % des corpus d'entraînement des grands modèles de langage », a-t-il rappelé en citant une estimation de la direction interministérielle du numérique (DINUM) diffusée en 2023. À moins de changer la donne, « le français finira par disparaitre des référentiels de base de la réflexion sur internet », craint-il.
L'audition complète peut être revue à cette adresse.
Photographie : Mathieu Lacombe, ministre de la culture et de la communication du Québec, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, ce mardi 19 mai 2026 (capture d'écran Assemblée nationale)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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16/05/2026, 09:58
Une librairie reste un commerce à part. On y protège des livres, mais aussi des rencontres, des habitudes de quartier et parfois plusieurs décennies de travail. Pourtant, comme n’importe quel magasin de proximité, elle peut devenir la cible de cambriolages, d’intrusions nocturnes ou de dégradations coûteuses. Face à cette réalité discrète mais bien présente, les professionnels du livre réfléchissent désormais autrement à la sécurisation de leurs espaces.
15/05/2026, 12:49
À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.
15/05/2026, 12:36
En Chine, les ventes de livres en ligne dominent le marché de détail, avec 86,35 % des ventes en 2025. Cette emprise nourrit un désordre commercial fait de faux déstockages, de contrefaçons, de rabais extrêmes et de ventes éclair. Derrière l’alerte se dessine un enjeu central : reconstruire la traçabilité avant que le prix bas n’épuise la valeur éditoriale et n’affaiblisse les éditeurs.
15/05/2026, 11:51
La Bibliothèque nationale de Pologne maintient à 41 % la part des plus de 15 ans déclarant avoir lu au moins un livre. Derrière cette stabilité, les jeunes, les grandes villes et les bibliothèques publiques structurent l’accès aux ouvrages. Ces données alimentent un vieux débat polonais : prix encadré, transparence des ventes et protection économique des auteurs, éditeurs et libraires, dans un marché fragilisé par les rabais répétés en ligne.
15/05/2026, 11:29
À Bahreïn, National Library ferme son espace de vente d’Isa Town après une liquidation massive. Fondée en 1929, l’enseigne incarne un pan ancien du commerce du livre dans le royaume. Sa fragilité rejoint celle du Salon international du livre, encore reporté faute de soutien privé. Et poursuit une tendance à la raréfaction des lieux d’accès aux nouveautés et aux auteurs locaux du pays.
15/05/2026, 11:17
Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
15/05/2026, 10:47
Réunie à Soleure pour sa 24e assemblée générale, l’association professionnelle des Autrices et auteurs de Suisse a consacré une partie de ses travaux aux effets de l’intelligence artificielle sur la littérature, avec une intervention du professeur Philipp Theisohn.
15/05/2026, 10:47
Après quinze ans de procédure, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat visant David Davidar, ancien patron de Penguin India, et l’action en diffamation qu’il avait engagée contre Sivasundari Bose. Au cœur du dossier : un manuscrit allégué mais non produit dans sa version de 2000, une preuve d’accès insuffisante et une limite rappelée aux auteurs comme aux éditeurs, entre proximité thématique et contrefaçon littéraire devant le juge.
15/05/2026, 10:46
Franca Belfond est décédée le 13 mai 2026 à Paris des suites d‘un cancer à l'âge de 93 ans, apprend ActuaLitté de sources familiales. Née en 1932, elle a créé en 1963 avec son mari Pierre Belfond (1933-2022), et codirigé jusqu’en 1991, les éditions qui portent leur nom et dont l’activité se poursuit au sein du Groupe Editis.
14/05/2026, 21:15
Le Comité d’enquête russe a lancé une vérification visant des œuvres de Grigori Oster, classique de l’humour jeunesse, après un signalement politique sur leur supposé effet éducatif. L’affaire déplace des textes satiriques vers le terrain de l’expertise morale, dans un pays où éditeurs, libraires et bibliothèques affrontent déjà une pression accrue sur les catalogues.
14/05/2026, 15:19
Né en ligne autour de livres d’occasion et de recommandations partagées sur Instagram, Le Quartier littéraire s’installera le 1er septembre 2026 au 19, quai Lamennais, à Rennes. Stéphanie Jouin et Julien Déniel y ouvriront un café littéraire pensé comme un lieu de lecture, de travail et de rencontre, avec des ouvrages de seconde main.
13/05/2026, 18:36
Quatre ans après sa création, la maison d’édition indépendante Melrakki cessera son activité le 31 mai 2026. Fondée dans le Jura autour d’une ligne éditoriale tournée vers le vivant, la photographie animalière et la protection animale, la structure annonce sa fermeture en dénonçant un système du livre devenu « financièrement intenable » pour les petites maisons indépendantes.
13/05/2026, 18:33
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