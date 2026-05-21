Les États “doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique

Récemment entré dans les pages du Petit Robert, le terme « découvrabilité » se retrouve de plus en plus fréquemment au sein des rapports sur le secteur culturel ou dans les discours relatifs aux politiques culturelles. Et pour cause, assure Mathieu Lacombe, « partout, les États réalisent aujourd’hui qu’ils doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique ».

Cette « découvrabilité », soit le fait de « trouver quelque chose sans l’avoir nécessairement cherché activement », selon la définition proposée par le ministre de la Culture et de la Communication lui-même, devient cruciale, à l'ère du numérique et du développement des intelligences artificielles.

Elle garantit en effet la présence d'une diversité d'œuvres et de produits culturels dans l'espace numérique, y compris sur les plateformes d'accès les plus populaires, de Netflix à Spotify, en passant par Apple Music ou Amazon Prime.

Une intervention de l'État

S'appuyant essentiellement sur les secteurs de la musique et de l'audiovisuel, Mathieu Lacombe indique qu'au Québec, « seulement 5 % de la musique écoutée en ligne provient d’artistes québécois francophones, quand, à l’époque des CD, cette production représentait une vente sur deux ». Côté audiovisuel, même constat : pour les jeunes Québécois de 15 à 30 ans, plus de 60 % des contenus consommés proviennent de l’extérieur du Québec, souligne le ministre.

Selon lui, un « modèle économique culturel tout entier est menacé », en particulier sur un territoire entouré de bassins anglophones, où la situation de la langue française est déjà fragile. Pour renforcer sa protection, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité, en décembre 2025, une « Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique ».

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Ce texte « permet à l’État d’établir des exigences en matière de découvrabilité de nos produits culturels », a détaillé le ministre devant la commission. Ainsi, « les plateformes devront avoir une quantité suffisante de titres d’expression originale de langue française et ces mêmes titres devront être facilement découvrables », précise-t-il en soulignant la solidarité avec la francophonie internationale — l'obligation ne se limite pas aux seuls contenus québécois.

L'adoption de cette législation incarne la nécessaire intervention de l'État, selon lui, pour mettre fin à « l’époque du Far West ». Cet encadrement n'aurait pas pour finalité de « limiter les libertés », poursuit le ministre de la Culture québécois, mais plutôt, dans cette « extension du monde réel » qu'est l'espace numérique, la défense de « valeurs ». « Nous ne pouvons accepter que les décisions commerciales de quelques multinationales puissent marginaliser les cultures nationales sur leur propre territoire », estime-t-il.

Un combat international

Au Québec, outre la loi récente, la Charte des droits et libertés de la personne, une loi « quasi constitutionnelle » adoptée en 1975, a été modifiée « pour y enchâsser le droit à la découvrabilité des contenus culturels d’expression originale de langue française », se félicite Mathieu Lacombe.

Mais le ministre voit plus loin, et affirme que l'initiative doit désormais se déployer à l'international. Il s'agit, à ses yeux, d'un « combat pour la protection de toutes les langues et de toutes les cultures », raison pour laquelle il se tourne à présent vers l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Unesco.

Il souhaite en effet ajouter un protocole additionnel à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, traité adopté en 2005 et qui affirme que la diversité culturelle doit être protégée par les différents États. L'objectif serait d'y inscrire la découvrabilité, afin d'étendre les mesures et devoirs de protection à l'univers numérique.

Le Québec entend porter ce sujet lors de la prochaine assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial, durant la 44e session de la Conférence générale de l'UNESCO, en fin d'année 2027. Il espère pouvoir compter sur le soutien de la France, afin de défendre cet objectif auprès des autres participants.

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Selon lui, l'inscription de l'objectif au sein du traité renforcerait la légitimité et la solidité juridique des mesures de protection prises par les États : « Les plateformes attaquent et continueront d’attaquer [l]es législations nationales », explique-t-il sur ce point. Il assure par ailleurs que le Québec reste attentif aux initiatives législatives de la France, notamment sur l'intelligence artificielle.

Difficile de ne pas songer, à ce titre, à la procédure de la multinationale américaine Amazon contre la loi fixant un tarif minimum des frais de port du livre, qui s'est récemment conclue par un rejet de la part du Conseil d'État... En France toujours, la proposition de loi visant à instaurer une présomption d'utilisation des œuvres par les systèmes d'intelligence artificielle, elle, a eu moins de succès, puisqu'elle a été écartée, le 12 mai dernier, de la semaine transpartisane du mois de juin prochain.

En matière d'IA, le sujet est pourtant brûlant, comme l'ont souligné Mathieu Lacombe, puis Alexandre Portier (Rhône, Droite Républicaine), président de la commission des affaires culturelles. « Les données en français ne représentent que 0,2 % des corpus d'entraînement des grands modèles de langage », a-t-il rappelé en citant une estimation de la direction interministérielle du numérique (DINUM) diffusée en 2023. À moins de changer la donne, « le français finira par disparaitre des référentiels de base de la réflexion sur internet », craint-il.

L'audition complète peut être revue à cette adresse.

Photographie : Mathieu Lacombe, ministre de la culture et de la communication du Québec, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, ce mardi 19 mai 2026 (capture d'écran Assemblée nationale)

Par Antoine Oury

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