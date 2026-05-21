IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

Le débat français sur l’intelligence artificielle s’épuise souvent dans une alternative trop confortable : consentir au pillage technologique ou défendre le droit d’auteur comme une citadelle. Cette opposition rassure les deux camps. Elle évite surtout la vraie question : qui organise le marché de la lecture automatisée des livres, à quelles conditions et avec quelle preuve ?

En Corée du Sud, le nouveau président de la Korean Publishers Association, Kim Tae-heon, a formulé le 13 mai une idée brutale dans sa simplicité : les lecteurs de livres ne se limitent plus aux humains. Les systèmes d’IA lisent, interrogent, résument, extraient. Dès lors, les livres constituent des données d’apprentissage vérifiées, éditées, hiérarchisées, donc plus précieuses que le vrac du web.

Kim défend ainsi un système de distribution de ces données, fondé sur la protection du droit d’auteur et une compensation équitable des éditeurs et des auteurs, avec l’objectif déclaré de fournir aux entreprises d’IA des corpus de qualité à prix raisonnable. Et Mark Williams de TNPS le pointe sans ménagement.

La provocation mérite d’être entendue en France, non parce qu’elle résoudrait tout, mais parce qu’elle déplace le centre de gravité. Elle ne demande pas seulement comment empêcher l’IA de lire. Elle demande comment faire payer cette lecture lorsqu’elle transforme des œuvres en infrastructure industrielle. Le droit français, lui, s’est bâti depuis 2021 autour de la fouille de textes et de données.

L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle autorise, pour toute personne et quelle que soit la finalité, des copies numériques d’œuvres légalement accessibles en vue d’une fouille, sauf opposition appropriée de l’auteur, notamment par des procédés lisibles par machine. Pour la recherche scientifique, le régime est plus ouvert, avec conservation possible à des fins exclusives de vérification. Pour les autres usages, les copies doivent être détruites à l’issue de la fouille.

C’est l’architecture de l’opt-out : le silence vaut souvent passage, la réserve de droits devient le rempart. Le problème saute aux yeux. Un auteur, un traducteur ou un éditeur doit d’abord savoir qu’une œuvre circule, ensuite exprimer son refus dans un langage technique reconnu, enfin démontrer que ce refus n’a pas été respecté.

Autant dire que la charge ne repose pas sur l’acteur qui aspire, mais sur celui qui découvre l’aspiration. Le CSPLA l’a écrit avec prudence, mais sans détour : l’opt-out représente une avancée, toutefois il demeure insuffisant ; mobilisé à grande échelle, il fragilise aussi la fiabilité des résultats des IA et la présence de contenus français. Son rapport de juillet 2025 place donc la transparence au cœur du mécanisme : elle sert à vérifier la prise en compte de l’opposition et à en tirer des conséquences économiques en matière de rémunération.

L’AI Act européen complète ce socle, sans l’achever. Le règlement 2024/1689 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une politique de respect du droit d’auteur, l’identification des réserves de droits et la publication d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement.

Le Parlement européen souligne que ces obligations visent les fournisseurs mettant un modèle sur le marché européen, y compris lorsque les actes de formation ont eu lieu hors de l’Union. Le SNE rappelle de son côté que ce dispositif oblige les modèles d’IA générale à respecter l’opt-out et à fournir un résumé global des principaux corpus, mais aussi que le secret d’affaires s’articule avec cette transparence. Tout le conflit tient dans cette couture : assez de transparence pour défendre les droits, assez d’opacité pour protéger l’industrie technologique.

C’est ici que le législateur français avance. La proposition de loi déposée au Sénat le 12 décembre 2025, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 puis transmise à l’Assemblée nationale le 9 avril, instaure une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Le texte ne crée pas un nouveau droit d’auteur. Il corrige la preuve.

Quand des indices rendent vraisemblable l’utilisation d’une œuvre — production « dans le style de », régurgitation d’extraits, ressemblances, expertises techniques, éléments révélés par le fournisseur — le titulaire de droits n’a plus à reconstituer seul la chaîne invisible de l’entraînement. La présomption reste simple : le fournisseur garde la faculté de démontrer que le contenu protégé n’a pas été utilisé.

Le Conseil d’État a validé l’axe. Dans son avis du 19 mars 2026, il estime que le législateur national demeure compétent, puisque le dispositif relève des modalités d’administration de la preuve et ne modifie pas les règles européennes de fond. Il recommande de parler d’« utilisation » plutôt que d’« exploitation », afin d’éviter toute confusion avec le droit de reproduction, et juge que le mécanisme ne heurte ni la Constitution ni les exigences conventionnelles, dès lors qu’il reste civil, réfragable et soumis à l’appréciation du juge.

L’industrie française du livre n’attendait pas cette mécanique dans le calme. Le 12 mars 2025, la SGDL, le SNAC et le SNE ont annoncé une action contre Meta devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour l’utilisation massive d’œuvres sous droits, sans autorisation, dans l’entraînement d’un modèle d’IA générative.

Les organisations réclament notamment le retrait complet des répertoires de données créés sans autorisation. Le SNE résume la ligne : un marché de l’IA ne se construit pas au détriment de la culture. Chez les traducteurs, l’ATLF a durci le contrat : son modèle prévoit que le traducteur comme l’éditeur n’utilisent pas l’IA générative pour établir la traduction, et que l’œuvre traduite ne serve pas à l’entraînement des systèmes.

La France arrive donc à un point de vérité. Elle possède un droit d’opposition, une obligation européenne de transparence, une proposition de loi sur la preuve, une mobilisation judiciaire et des clauses professionnelles. Ce n’est pas rien.

Ce n’est pas encore un marché. Or le livre, précisément parce qu’il est édité, corrigé, structuré, validé, possède une valeur que l’IA convoite. Refuser le pillage ne suffit pas ; il faut rendre l’autorisation plus attractive que la fraude, la licence plus simple que le chalutage, la traçabilité plus rentable que l’opacité.

Le modèle coréen donne une leçon moins exotique qu’il n’y paraît. Il ne célèbre pas l’IA, il la facture. La France, elle, judiciarise d’abord, légifère ensuite, négociera peut-être après. Cette lenteur a une vertu : elle oblige à nommer les droits.

Elle a aussi un risque : pendant que le droit cherche la preuve, les modèles s’entraînent. Votre éditorialiste dévoué n’a pas à choisir entre la défense des auteurs et l’innovation. Il doit rappeler l’évidence que les plateformes préfèrent oublier : une intelligence qui lit des livres lit du travail humain. Et ce travail, dans une économie civilisée, ne se moissonne pas. Il s’autorise, se trace et se rémunère.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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