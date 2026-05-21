Christopher Laquieze, lauréat du Prix Jean d’Ormesson 2026

Créé pour célébrer l’esprit, l’humour, l’allégresse et le bonheur de la lecture chers à l’Académicien, le prix distingue cette année un roman marqué par le réalisme magique et une forte virtuosité dramatique.

Dans La Rosa Perdida, Christopher Laquieze entraîne le lecteur à San Jacinto del Río, un village oublié des cartes. Le roman évoque les cicatrices d’un continent meurtri, la résistance silencieuse et le courage de celles et ceux qui travaillent, dans l’ombre, à faire naître un autre monde.

Né en 1996 à Arcachon, Christopher Laquieze est essayiste et chroniqueur littéraire, avec une spécialisation en littérature latino-américaine. La Rosa Perdida marque son entrée dans le roman.

Le jury est présidé par Françoise d’Ormesson. Il rassemble Dominique Bona, de l’Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière, de l’Académie française, Héloïse d’Ormesson, Erik Orsenna, de l’Académie française, Malcy Ozannat, Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, et François Sureau, de l’Académie française.

Romancier, essayiste et ancien journaliste, Olivier Guez avait reçu le prix Jean d’Ormesson 2025 pour son roman Mesopotamia, publié chez Grasset.

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Crédits photo : Christopher Laquieze (Marie Rouge)

Par Hocine Bouhadjera

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