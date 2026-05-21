7 livres en lice pour le Prix ACF de l'Homme Pressé 2026

La deuxième sélection du Prix ACF de l'Homme Pressé 2026

Loin du Mékong de Louis Raymond (Calmann-Levy)

Shéhérazade et la 602e nuit de Sophie Fontanel (Seghers)

On l’appelait Bennie Diamond de Michaël Dichter (Les Léonides)

Les tendresses de Zanzibar de Thomas Morales (Rocher)

Les chambres noires de Lee Miller de Jennifer Lesieur (Robert Laffont)

Archives de Berthe Bendler de Vincent Jaury (Grasset)

Voyage tranquille au pays des horreurs de Jean Berthier (Le Cherche Midi)

La sélection initiale se composait de 15 titres et est effectuée par Loïc Ducroquet, libraire directeur de L’écume des pages depuis 13 ans, avant le vote du jury, composé de 13 membres de l’Automobile Club de France. Il comprend notamment son président, Yann de Pontbriand, ainsi que le journaliste du Figaro Bertrand de Saint Vincent, secrétaire général du prix.

Depuis sa création en 1895, l’Automobile Club de France a toujours favorisé les activités culturelles sous de multiples formes (opéra, théâtre, cinéma, conférences, bibliothèque). La bibliothèque de l'ACF, qui compte plus de 50.000 ouvrages, accueille annuellement, en moyenne, 450 parutions récentes.

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La sélection finale aura lieu le 3 juin 2026, et le prix sera remis le lendemain, le 4 juin. Le prix littéraire est doté de 4000 €.

L'année dernière, le Prix ACF de l’Homme Pressé a été décerné à Presque tout Corneille de Patrick Besson, publié aux éditions Stock.

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Par Dépêche

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