7 livres en lice pour le Prix ACF de l'Homme Pressé 2026

Créé pour récompenser une œuvre originale francophone (roman, essai, nouvelles, poésies, biographie) dont le style et le sujet évoquent la vitesse, le Prix ACF de l’Homme Pressé sera décerné le 4 juin prochain. La deuxième sélection de la distinction compte 7 ouvrages.
Le 21/05/2026 à 11:45 par Dépêche
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21/05/2026 à 11:45
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Loin du Mékong de Louis Raymond (Calmann-Levy)
Shéhérazade et la 602e nuit de Sophie Fontanel (Seghers)
On l’appelait Bennie Diamond de Michaël Dichter (Les Léonides)
Les tendresses de Zanzibar de Thomas Morales (Rocher)
Les chambres noires de Lee Miller de Jennifer Lesieur (Robert Laffont)
Archives de Berthe Bendler de Vincent Jaury (Grasset)
Voyage tranquille au pays des horreurs de Jean Berthier (Le Cherche Midi)
La sélection initiale se composait de 15 titres et est effectuée par Loïc Ducroquet, libraire directeur de L’écume des pages depuis 13 ans, avant le vote du jury, composé de 13 membres de l’Automobile Club de France. Il comprend notamment son président, Yann de Pontbriand, ainsi que le journaliste du Figaro Bertrand de Saint Vincent, secrétaire général du prix.
Depuis sa création en 1895, l’Automobile Club de France a toujours favorisé les activités culturelles sous de multiples formes (opéra, théâtre, cinéma, conférences, bibliothèque). La bibliothèque de l'ACF, qui compte plus de 50.000 ouvrages, accueille annuellement, en moyenne, 450 parutions récentes.
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La sélection finale aura lieu le 3 juin 2026, et le prix sera remis le lendemain, le 4 juin. Le prix littéraire est doté de 4000 €.
L'année dernière, le Prix ACF de l’Homme Pressé a été décerné à Presque tout Corneille de Patrick Besson, publié aux éditions Stock.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 02/01/2026
396 pages
Calmann-Lévy
21,50 €
Paru le 02/04/2026
310 pages
Seghers
21,00 €
Paru le 14/01/2026
398 pages
Les Léonides
21,90 €
Paru le 04/03/2026
120 pages
Editions du Rocher
14,00 €
Paru le 19/03/2026
304 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 21/01/2026
192 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
Paru le 15/01/2026
192 pages
Le Cherche Midi
20,00 €
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