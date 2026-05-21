Financer la bibliothèque du Centre hospitalier... en vendant des livres

À Besançon, la vente annuelle organisée par La Distraction des Malades revient du jeudi 21 au samedi 23 mai à la salle Proudhon. L’Est Républicain rapporte que l’opération, destinée à soutenir la bibliothèque du CHU, réunit plusieurs centaines d’ouvrages à petits prix. Le principe tient en une ligne : faire circuler des livres déjà sortis des rayons ou donnés, puis transformer les recettes en achats utiles aux malades.

Le réemploi au service de l’hôpital

Le programme officiel du Kursaal de Besançon fixe trois créneaux : jeudi 21 mai de 14 h à 18 h, vendredi 22 et samedi 23 mai de 10 h à 18 h. Les tarifs annoncés s’échelonnent de 0,50 € à 5 € l’unité, avec des exemples précis : un roman à 2 €, trois volumes jeunesse à 1 € et un format poche à 0,50 €. La manifestation se tient dans un lieu culturel identifié de la ville, hors de l’enceinte hospitalière, ce qui élargit son public au-delà des seuls usagers du CHU.

Les exemplaires proposés proviennent du désherbage de la bibliothèque ou de dons non intégrés aux collections, précise le CHU de Besançon. Ce circuit évite l’accumulation d’ouvrages inutilisables dans le fonds courant et maintient une valeur d’usage pour des titres encore lisibles. Le produit de la cession sert à acheter des nouveautés, ensuite prêtées gratuitement aux personnes hospitalisées.

La bibliothèque de l’hôpital dispose d’un ensemble de 10 700 documents : romans, bandes dessinées, documentaires, magazines, ouvrages audio, livres en braille ou tactiles.

Elle accueille patients et personnels sur les sites Jean-Minjoz et Saint-Jacques, avec consultation sur place et emprunt. Le service prévoit aussi des formats adaptés pour des personnes éloignées de la lecture ou confrontées à des besoins particuliers.

Une médiation culturelle dans les services

La Distraction des Malades gère cette bibliothèque depuis 1969. L’association loi 1901 compte aujourd’hui 50 bénévoles encadrés par un salarié responsable. Sa mission ne se limite pas au prêt : elle organise des tournées dans les services, recueille les suggestions des lecteurs, réunit un comité de lecture et participe à des projets culturels liés ou non à la santé.

Le dispositif conserve une dimension très concrète. Les bénévoles vont à la rencontre des patients sur le site Minjoz du lundi au jeudi, et interviennent également au centre Saint-Jacques Weinmann un mercredi après-midi sur deux. Des boîtes à lire existent dans plusieurs services, notamment à Saint-Jacques et dans certains espaces de Minjoz, dont des hôpitaux de jour et les urgences.

Crédits photo : CHU de Besançon

Par Cécile Mazin

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