Les éditeurs révisent leur copie alors que les ventes de non-fiction chutent

Le repli de la non-fiction imprimée aux États-Unis prend les traits d’un basculement générationnel. La source originelle est une enquête du Wall Street Journal, fondée sur des données Circana BookScan et des entretiens avec des éditeurs, notamment chez Simon & Schuster.

Le quotidien décrit en effet l’érosion d’un segment longtemps associé aux biographies, à l’histoire militaire, à la politique et aux grands récits d’actualité : ces ouvrages formaient un pilier du cadeau, de la prescription et du prestige éditorial.

Le cadeau culturel perd son socle

Les ventes imprimées de non-fiction reculent de près de 8 % depuis le début de 2026, tandis que les ouvrages de politique et d’actualité chutent de 19 %. L’article ne signale pas la disparition de l’essai, mais un décrochage précis : les livres longs, coûteux, fortement documentés, voient leur économie se tendre. Les mémoires de célébrités, la religion ou la pratique personnelle résistent mieux que les analyses étendues.

Le constat rejoint le bilan trimestriel de Publishers Weekly, construit à partir de Circana BookScan. Au 28 mars 2026, les ventes unitaires de livres imprimés avaient baissé de 3,1 % sur un an, à 163,5 millions d’exemplaires. Dans ce repli, la non-fiction adulte, plus grande catégorie de l’industrie, avait perdu environ 5,5 millions d’unités et affichait une baisse de 8,8 %.

La raison tient moins à un seul mauvais millésime qu’à un déplacement des usages. Une part du public qui trouvait dans ces volumes une mise en ordre de l’actualité politique, de l’histoire contemporaine ou des grands débats économiques s’oriente vers podcasts, vidéos, lettres d’information et séries documentaires. Le livre long conserve sa fonction de référence, mais il n’occupe plus seul ce terrain.

Des avances plus surveillées

Pour les maisons, le signal touche directement les acquisitions. Un essai d’enquête suppose avance, temps d’écriture, travail juridique, révision et promotion. Quand l’entrée en librairie se contracte, la prudence gagne les comités éditoriaux. Les éditeurs réduisent donc certains paris financiers et privilégient les projets dont le public paraît identifiable avant publication.

Les poches de croissance redessinent le paysage. Circana relève, au premier trimestre 2026, un appétit pour une non-fiction plus narrative, émotionnelle ou pratique : humour, loisirs créatifs, faits divers criminels, journaux guidés, coloriages et casse-têtes. Dans la fiction adulte, les récits d’évasion et les genres spéculatifs progressent davantage ; le manga, selon Circana, gagne 45 % en ventes unitaires sur le trimestre.

L’audio confirme ce partage de l’attention. L’Audio Publishers Association évalue à 2,22 milliards de dollars les ventes américaines de livres audio en 2024, en hausse de 13 %, avec 99 % des revenus issus du numérique. ActuaLitté rappelait aussi, à partir de l’étude Edison Research pour l’APA, que 51 % des Américains de 18 ans et plus avaient déjà écouté un livre audio, soit environ 134 millions de personnes.

Crédits photo : Engin_Akyurt CC 0

Par Clément Solym

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