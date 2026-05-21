Les éditeurs révisent leur copie alors que les ventes de non-fiction chutent

Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
Le 21/05/2026 à 11:42 par Clément Solym
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21/05/2026 à 11:42
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Le repli de la non-fiction imprimée aux États-Unis prend les traits d’un basculement générationnel. La source originelle est une enquête du Wall Street Journal, fondée sur des données Circana BookScan et des entretiens avec des éditeurs, notamment chez Simon & Schuster.
Le quotidien décrit en effet l’érosion d’un segment longtemps associé aux biographies, à l’histoire militaire, à la politique et aux grands récits d’actualité : ces ouvrages formaient un pilier du cadeau, de la prescription et du prestige éditorial.
Les ventes imprimées de non-fiction reculent de près de 8 % depuis le début de 2026, tandis que les ouvrages de politique et d’actualité chutent de 19 %. L’article ne signale pas la disparition de l’essai, mais un décrochage précis : les livres longs, coûteux, fortement documentés, voient leur économie se tendre. Les mémoires de célébrités, la religion ou la pratique personnelle résistent mieux que les analyses étendues.
Le constat rejoint le bilan trimestriel de Publishers Weekly, construit à partir de Circana BookScan. Au 28 mars 2026, les ventes unitaires de livres imprimés avaient baissé de 3,1 % sur un an, à 163,5 millions d’exemplaires. Dans ce repli, la non-fiction adulte, plus grande catégorie de l’industrie, avait perdu environ 5,5 millions d’unités et affichait une baisse de 8,8 %.
La raison tient moins à un seul mauvais millésime qu’à un déplacement des usages. Une part du public qui trouvait dans ces volumes une mise en ordre de l’actualité politique, de l’histoire contemporaine ou des grands débats économiques s’oriente vers podcasts, vidéos, lettres d’information et séries documentaires. Le livre long conserve sa fonction de référence, mais il n’occupe plus seul ce terrain.
Pour les maisons, le signal touche directement les acquisitions. Un essai d’enquête suppose avance, temps d’écriture, travail juridique, révision et promotion. Quand l’entrée en librairie se contracte, la prudence gagne les comités éditoriaux. Les éditeurs réduisent donc certains paris financiers et privilégient les projets dont le public paraît identifiable avant publication.
Les poches de croissance redessinent le paysage. Circana relève, au premier trimestre 2026, un appétit pour une non-fiction plus narrative, émotionnelle ou pratique : humour, loisirs créatifs, faits divers criminels, journaux guidés, coloriages et casse-têtes. Dans la fiction adulte, les récits d’évasion et les genres spéculatifs progressent davantage ; le manga, selon Circana, gagne 45 % en ventes unitaires sur le trimestre.
L’audio confirme ce partage de l’attention. L’Audio Publishers Association évalue à 2,22 milliards de dollars les ventes américaines de livres audio en 2024, en hausse de 13 %, avec 99 % des revenus issus du numérique. ActuaLitté rappelait aussi, à partir de l’étude Edison Research pour l’APA, que 51 % des Américains de 18 ans et plus avaient déjà écouté un livre audio, soit environ 134 millions de personnes.
Crédits photo : Engin_Akyurt CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
15/05/2026, 10:47
Réunie à Soleure pour sa 24e assemblée générale, l’association professionnelle des Autrices et auteurs de Suisse a consacré une partie de ses travaux aux effets de l’intelligence artificielle sur la littérature, avec une intervention du professeur Philipp Theisohn.
15/05/2026, 10:47
Franca Belfond est décédée le 13 mai 2026 à Paris des suites d‘un cancer à l'âge de 93 ans, apprend ActuaLitté de sources familiales. Née en 1932, elle a créé en 1963 avec son mari Pierre Belfond (1933-2022), et codirigé jusqu’en 1991, les éditions qui portent leur nom et dont l’activité se poursuit au sein du Groupe Editis.
14/05/2026, 21:15
Né en ligne autour de livres d’occasion et de recommandations partagées sur Instagram, Le Quartier littéraire s’installera le 1er septembre 2026 au 19, quai Lamennais, à Rennes. Stéphanie Jouin et Julien Déniel y ouvriront un café littéraire pensé comme un lieu de lecture, de travail et de rencontre, avec des ouvrages de seconde main.
13/05/2026, 18:36
Quatre ans après sa création, la maison d’édition indépendante Melrakki cessera son activité le 31 mai 2026. Fondée dans le Jura autour d’une ligne éditoriale tournée vers le vivant, la photographie animalière et la protection animale, la structure annonce sa fermeture en dénonçant un système du livre devenu « financièrement intenable » pour les petites maisons indépendantes.
13/05/2026, 18:33
Le Conseil d’État a rejeté, ce 13 mai 2026, le recours d’Amazon contre l’arrêté imposant un montant minimal de frais de livraison pour les livres neufs. Une victoire pour la filière du livre, qui y voit une confirmation de la loi Darcos et de son objectif de diversité culturelle. Le groupe américain dénonce, de son côté, une décision « décevante » et une « taxe sur la lecture » supportée par les lecteurs.
13/05/2026, 15:55
Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO qui refusait d’effacer une marque Obelix déposée pour des armes, munitions et explosifs. Les Éditions Albert René obtiennent une victoire procédurale importante : l’Office réexamine la renommée commerciale du personnage, sans réduire l’affaire à l’écart entre la bande dessinée et l’armement, ni à la différence entre les publics concernés dans l’Union européenne.
13/05/2026, 12:45
Après la publication par le Journal du Dimanche de captures d’écran issues d’une boucle WhatsApp réunissant des auteurs opposés à l’éviction d’Olivier Nora de la direction de Grasset, Guillaume Dasquié, auteur chez Grasset, a décidé d’attaquer l’hebdomadaire. En cause : la diffusion de conversations privées, mais aussi de numéros de téléphone, dont le sien et celui de Vanessa Springora.
13/05/2026, 12:33
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