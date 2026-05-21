Une grande enseigne américain accepte de vendre les livres générés par IA

James Daunt place Barnes & Noble sur une ligne de crête. Le directeur général de la grande chaîne de librairies américaine accepte la vente de titres rédigés par des systèmes génératifs, à condition que leur origine soit déclarée. La source originelle de l’information reste l’entretien accordé à Jenna Bush Hager dans Today.

Une étiquette plutôt qu’un interdit

La position ne vaut pas blanc-seing. Le patron de l’enseigne affirme n’avoir aucun problème avec la vente d’un livre dès lors qu’il ne se présente pas pour ce qu’il n’est pas, qu’il conserve une qualité propre et qu’un lecteur le recherche. Son intention tient en quelques mots : « Nous les proposerons en rayon. » Elle s’applique aux ouvrages créés par machine, si cette origine ne se dissimule pas et si aucun pillage n’entre en jeu.

Ce critère déplace le débat. Barnes & Noble ne se présente pas en instance de validation littéraire, mais en distributeur chargé d’empêcher la tromperie au point de vente. Daunt reconnaît aussi une zone grise déjà installée : avec 300.000 références dans son réseau, la chaîne vend probablement des textes automatisés « sans vraiment en avoir conscience. » Le constat porte moins sur une vague commerciale que sur la difficulté d’identification.

Selon People, le dirigeant estime toutefois que ces ouvrages ne gagnent pas, à ce stade, une forte traction marchande. Sa réponse privilégie donc la traçabilité, non l’exclusion. Pour une librairie de cette taille, l’enjeu immédiat tient aux métadonnées, aux fiches commerciales et à la présentation des titres, plus qu’à un tri manuel impossible dans l’ensemble du fonds.

Le droit d’auteur reste le nerf du dossier

Cette doctrine arrive au moment où l’industrie américaine du livre durcit son front judiciaire. Le 5 mai 2026, Hachette Book Group a annoncé, avec Elsevier, Cengage, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow, un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg pour l’entraînement de Llama sur des œuvres protégées. La plainte vise l’exploitation de livres, manuels et articles scientifiques sans autorisation ni rémunération.

La distinction devient centrale. Une librairie peut accepter un titre signalé comme généré, sans résoudre la question des corpus qui ont servi à produire le système. Le marquage en rayon protège l’acheteur contre la confusion. Il ne règle ni le consentement des auteurs, ni la rémunération des catalogues, ni le marché des licences revendiqué par les éditeurs.

L’affaire Shy Girl donne à cette tension une traduction éditoriale : Hachette Book Group a annulé la sortie américaine du roman d’horreur de Mia Ballard, Shy Girl, et interrompu sa diffusion britannique après un examen interne. L’autrice conteste avoir utilisé elle-même de tels outils ; le dossier a néanmoins imposé un contrôle accru des manuscrits et des versions acceptées.

Le libraire hérite du soupçon

La déclaration de Daunt fixe ainsi une règle pratique pour l’aval de la chaîne. L’éditeur doit documenter l’origine du manuscrit, le diffuseur transmettre l’information, la librairie la rendre lisible. Cette circulation de la preuve conditionne désormais la confiance du lecteur.

Pour Barnes & Noble, le refus global créerait une promesse intenable. L’acceptation encadrée place en revanche la responsabilité sur l’identification du procédé et sur l’absence de confusion avec une œuvre humaine. La chaîne retient un seuil vérifiable : un livre généré peut entrer en magasin si son mode de production est indiqué avant l’achat.

Crédits photo : Mike Kalasnik CC BY SA 4.0

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Par Clément Solym

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