Anna’s Archive à nouveau condamnée, avec 19,5 millions $ d'amende

Le jugement, rendu par défaut en l'absence des défendeurs, est daté du 19 mai dernier. Le tribunal fédéral du district sud de New York a reconnu coupables la plateforme Anna's Archive et 10 coaccusés, anonymes, car non identifiés, qui sont réputés être les gestionnaires du site pirate.

La plainte, déposée le 6 mars dernier par une coalition d'éditeurs (Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, Simon & Schuster, Elsevier, Wiley, Pearson, McGraw Hill, Cengage, Taylor & Francis, Apress et Macmillan Learning), accusait Anna's Archive d'« infraction directe au droit d'auteur » et réclamait une large injonction permanente.

Cette dernière a été accordée par le juge Jed S. Rakoff : elle oblige Anna's Archive et les coaccusés à supprimer tous les exemplaires des œuvres publiées par les plaignants, mais interdit par ailleurs tout stockage, mise à disposition, diffusion, mise en ligne, partage, distribution ou encore exposition de ces mêmes œuvres, à l'avenir.

Le tribunal prohibe également tout transfert de nom de domaine ou création d'un site miroir qui permettrait de poursuivre la diffusion non autorisée des œuvres.

Par ailleurs, les bureaux d'enregistrement de nom de domaine et les fournisseurs d'accès à internet doivent cesser toute collaboration avec Anna's Archive, désactiver les noms de domaine, mais aussi « conserver tous les éléments qui pourraient permettre d'identifier les individus ou les entités utilisant les noms de domaine d'Anna's Archive et/ou gérer les sites web ».

Des opérateurs inconnus

Le jugement rendu par le tribunal fédéral du district sud de New York accède également à la demande d'indemnisation formulée par les éditeurs, en adoptant le barème proposé par ces derniers. Chacun des plaignants avait associé à la procédure une liste de 10 œuvres partagées de manière illégale par Anna's Archive, en réclamant 150.000 € pour chaque titre.

Au total, 19,5 millions $ sont donc réclamés à la plateforme et aux 10 coaccusés anonymes. Le jugement de la cour précise que les accusés devront, dans un délai de 10 jours, indiquer au tribunal les mesures mises en place pour se conformer à l'injonction permanente, mais aussi fournir les moyens d'identifier tous les gestionnaires d'Anna's Archive.

En effet, le principal obstacle à l'application stricte du jugement reste l'inconnu qui persiste autour des gestionnaires de la plateforme pirate, ce qui éloigne considérablement les perspectives d'obtenir la somme réclamée.

Il y a un peu plus d'un mois, le même constat s'imposait après la condamnation d'Anna's Archive à verser plus de 320 millions $ de dommages et intérêts, ici aussi à la suite d’un jugement rendu par défaut. Cette fois, l'industrie musicale — soit Spotify, Universal Music Group, Sony Music et Warner Music — était à l'origine de la procédure.

Rappelons que, dans leur plainte, les maisons d'édition attribuaient au site une échelle beaucoup plus vaste que celle du corpus indemnisé. Elles affirmaient qu’il hébergeait plus de 63 millions de livres et 95 millions d’articles, pour près d’un pétaoctet de données. Elles indiquaient aussi que ses propres indicateurs affichaient, au 3 mars, une moyenne de 763.000 téléchargements quotidiens sur trente jours.

Un « message clair »

Dans un communiqué, l'Association of American Publishers (association des éditeurs américains, AAP) se félicite du jugement rendu, lequel « envoie un message clair : le piratage ne sera pas toléré ». Si la cour n'a pas fait référence à l'éventuel recours aux données pirates d'Anna's Archive pour l'entrainement des larges modèles de langage, Lui Simpson, vice-président de l'APP, ne s'en prive pas.

« [L]es répertoires pirates comme Anna's Archive ne sont pas une ressource légitime pour les entreprises de la tech, pour obtenir l'accès à des contenus de qualité, dont des livres et des revues, nécessaires pour développer des systèmes d'IA robustes », souligne-t-il. « Les éditeurs s'appuieront sur cette décision importante pour faire obstacle aux activités illégales de ce site. »

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Lui Simpson assure encore que les éditeurs ont mis en place un marché légal de licences d'exploitation des œuvres à destination des développeurs de systèmes d'IA. Celui-ci doit prendre le relais d'une utilisation massive des plateformes pirates par les entreprises de la tech, dont Meta (Facebook), pour son modèle de langage Llama.

Le jugement complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, fishyfish_arcade, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

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