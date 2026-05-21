Tous nos étés, de Carley Fortune, devient une série sur Amazon Prime

Le casting de la série réunit Sadie Soverall, Matt Cornett, Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu ou encore Elisha Cuthbert.

Amy Harris a été chargée de superviser la série, forte de son expérience sur Sex and the City et The Carrie Diaries. L'adaptation du roman, elle, a été assurée par Julie Rottenberg et Elisa Zuritsky. Tara Nicole Weyr, Jeffrey W. Byrd et Gillian Robespierre se partagent la réalisation des épisodes.

Journaliste de formation, la Canadienne Carley Fortune a travaillé, notamment, au sein du Globe and Mail, de Toronto Life et du magazine Chatelaine.

Par Antoine Oury

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