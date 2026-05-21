Angoulême : les éditions Le Troisième Homme en redressement judiciaire

Dirigées par Thierry Ferrachat, les éditions Le Troisième Homme font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, après une décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême le 7 mai dernier.

Ouverte en 2014 par Thierry Ferrachat, Vincent Gazda et Pascal Richez, la maison a publié plusieurs bandes dessinées, dont les tomes 1 et 2 des Portes du Temps, d'Alain Paillou et Éric Charrier, et Rock around the clope, d'Ajax, ainsi que des livres illustrés, comme Nous, forçats du Tour de France, de Jean-Paul Rey et Al Coutelis ou Le circuit des remparts, de Vincent Gazda, Jean-Jacques Babin et Éric Wantiez.

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Plusieurs publications au catalogue étaient consacrées à Angoulême, à l'instar des deux tomes des Histoires d'Angoulême (Vincent Gazda, Jean-Jacques Babin, Luc Féry, Vincent Sauvion, Thierry Ferrachat et Éric Wantiez) et de l'album Les Années Noires, Angoulême 1940/1944 (Fawzi, Thierry Leprévost, Alexeï & Oburie, Julien Maffre, Nathalie Ferlut et Éric Wantiez).

Le Troisième Homme avait aussi fait paraitre, en 2018, une monographie consacrée à André Julliard, intitulée Dessins d'histoires et dirigée par l'historien et scénariste Philippe Tomblaine.

Nous avons tenté de joindre la maison d'édition, sans succès.

Par Antoine Oury

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