Angoulême : les éditions Le Troisième Homme en redressement judiciaire

Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
Le 21/05/2026 à 09:52 par Antoine Oury
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21/05/2026 à 09:52
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Dirigées par Thierry Ferrachat, les éditions Le Troisième Homme font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, après une décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême le 7 mai dernier.
Ouverte en 2014 par Thierry Ferrachat, Vincent Gazda et Pascal Richez, la maison a publié plusieurs bandes dessinées, dont les tomes 1 et 2 des Portes du Temps, d'Alain Paillou et Éric Charrier, et Rock around the clope, d'Ajax, ainsi que des livres illustrés, comme Nous, forçats du Tour de France, de Jean-Paul Rey et Al Coutelis ou Le circuit des remparts, de Vincent Gazda, Jean-Jacques Babin et Éric Wantiez.
À LIRE - Le groupe luxembourgeois Sansolano Média reprend les éditions møtus
Plusieurs publications au catalogue étaient consacrées à Angoulême, à l'instar des deux tomes des Histoires d'Angoulême (Vincent Gazda, Jean-Jacques Babin, Luc Féry, Vincent Sauvion, Thierry Ferrachat et Éric Wantiez) et de l'album Les Années Noires, Angoulême 1940/1944 (Fawzi, Thierry Leprévost, Alexeï & Oburie, Julien Maffre, Nathalie Ferlut et Éric Wantiez).
Le Troisième Homme avait aussi fait paraitre, en 2018, une monographie consacrée à André Julliard, intitulée Dessins d'histoires et dirigée par l'historien et scénariste Philippe Tomblaine.
Nous avons tenté de joindre la maison d'édition, sans succès.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO qui refusait d’effacer une marque Obelix déposée pour des armes, munitions et explosifs. Les Éditions Albert René obtiennent une victoire procédurale importante : l’Office réexamine la renommée commerciale du personnage, sans réduire l’affaire à l’écart entre la bande dessinée et l’armement, ni à la différence entre les publics concernés dans l’Union européenne.
13/05/2026, 12:45
Après la publication par le Journal du Dimanche de captures d’écran issues d’une boucle WhatsApp réunissant des auteurs opposés à l’éviction d’Olivier Nora de la direction de Grasset, Guillaume Dasquié, auteur chez Grasset, a décidé d’attaquer l’hebdomadaire. En cause : la diffusion de conversations privées, mais aussi de numéros de téléphone, dont le sien et celui de Vanessa Springora.
13/05/2026, 12:33
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