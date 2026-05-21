Bruno Patino et Marie-Hélène Lafon, lauréats du Prix du Livre La Tribune Dimanche

Dans la catégorie « Essais », le jury a sélectionné l'ouvrage Le temps de l'obsolescence humaine, signé par Bruno Patino et publié aux éditions Grasset en mars 2026. « Cet ouvrage a été écrit quand je me suis demandé pourquoi j'avais cessé, à un moment donné, de marcher les mains dans les poches en regardant le ciel. Je me suis aperçu que c'était parce que je regardais mon écran. Tout est venu de là », a commenté Bruno Patino lors de la cérémonie.

« La révolution technologique que nous avons traversée en quelques décennies prépare peut-être le temps de l'obsolescence humaine. Elle s'est jouée en trois actes. L'ère de l'accès, à partir de 1989, a établi le réseau universel : un Internet accessible à chacun, avec sa promesse originelle d'un monde meilleur. Lui a succédé l'ère de la propagation avec l'invention du smartphone. Pour la première fois, nous avons tenu l'univers dans notre main. L'économie de l'attention s'est développée à une vitesse foudroyante, a ciblé notre temps et fait de nous des mines à ciel ouvert. Voici venue désormais l'ère de l'imbrication. Avec le développement des intelligences artificielles, tout se mêle. L'homme et la machine. Le vrai et le faux. Le réel devient instable et flottant. Dans cette nouvelle économie de la relation, c'est notre curiosité qui est ciblée... et notre esprit menacé. Vivons-nous les dernières années de la civilisation née de Gutenberg ? Est-il encore possible de renouer avec l'utopie première du réseau, universelle et humaniste ? » B. P. - Le résumé de l'éditeur pour Le temps de l'obsolescence humaine

Pour la catégorie « Romans », les quatorze membres du jury ont voté en faveur de Hors champ, roman de Marie-Hélène Lafon paru en janvier dernier aux éditions Buchet-Chastel. « Je remercie pour toutes ces énergies rassemblées autour du livre, pour la possibilité qu’il nous est donné de continuer à penser et merci aussi pour la joie, fondamentale à partager », a indiqué la lauréate.

Gilles ne se balance pas, il est assis sur le mur du jardin et il regarde devant lui. Il ne regarde pas sa soeur ; il ne l'accompagne pas comme il le fait parfois en imitant le mouvement de ses jambes pour se donner de l'élan. Claire sent qu'il est là sans être là, comme s'il avait le pouvoir de sortir de son corps quand il le veut, ou quand il a peur. Il n'a peut-être pas envie de revenir ; il n'est pas encore revenu avec elle, avec eux, à la ferme, dans la cour, dans le soir de juin. Une ferme comme une île ; Claire et son frère, Gilles. Cinquante années de leur vie. - Le résumé de l'éditeur pour Hors champ

Le jury, cette année, réunissait Tatiana de Francqueville, Mathieu Souquière, Anna Cabana, Olivier Mony, Marie-Catherine Boinay, François Vitrani, Aurélie Marcireau, Joël Tronchon, Cécile Daclin-Bodet, Alexis Brocas, Karine Dognin, Jules Stimpfling, Catherine Farin (secrétaire générale) et Denis Lafay (président).

« Éclairer notre humanité : voilà l’identité du Prix, appelé à distinguer un roman et un essai qui déchiffrent l’époque, sollicitent notre éthique de la responsabilité, nous “élèvent” et nous “obligent” au service d’une société plus humaine. Le temps de l’obsolescence humaine et Hors Champ font particulièrement honneur à cette exigence », a souligné Denis Lafay, président du Prix et du jury.

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La cérémonie, placée sous la présidence de l’académicien François Sureau, a rassemblé 350 invités.

L'année dernière, le Prix du Livre La Tribune Dimanche avait salué Justine Augier pour son essai Personne morale (Actes Sud), et Abel Quentin pour son roman Cabane (L’Observatoire).

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Photographie : crédits Prix du Livre La Tribune Dimanche

Par Dépêche

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