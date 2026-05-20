La prix Nobel 2018 utilise l’IA pour écrire : “Chérie, comment développer cela joliment ?

L’épisode a lieu au forum Impact de Poznań, en Pologne, rendez-vous où se croisent responsables politiques, chercheurs, économistes, intellectuels et acteurs du numérique. D’après un compte rendu de My Company Polska, l'autrice y a affirmé deux choses : elle utilise l’intelligence artificielle dans son travail préparatoire, et le roman qu’elle écrit actuellement pourrait être son dernier.

Cette double déclaration prend un relief particulier venant d’une écrivaine dont l’œuvre est justement associée aux formes longues, aux architectures narratives complexes et aux traversées historiques.

Une inquiétude avant la polémique

La discussion à Poznań ne s'est pas ouverte sur l’IA. Elle est partie d’un constat beaucoup plus large : la difficulté croissante de faire exister la littérature longue. Olga Tokarczuk y a notamment observé que « lire un livre long représente un véritable défi pour beaucoup », avant d’évoquer ces lecteurs qui découvriraient la fin des Livres de Jacob par des résumés plutôt que par la lecture.

Sa vaste fresque autour de la figure messianique Jacob Frank est précisément l’un de ces livres qui exigent du temps, de la disponibilité et une forme d’abandon à la complexité. L’autrice a aussi décrit, lors de cet échange, un environnement médiatique qui ne laisse plus beaucoup de place au retrait nécessaire à l’écriture. Les sollicitations permanentes, les injonctions à réagir, les podcasts, les prises de position exigées sur chaque sujet produiraient un bruit continu.

Dans cette logique, la littérature n’est pas seulement concurrencée par d’autres formes de récit : elle est concurrencée par l’urgence elle-même.

À cela s’ajoute la question économique. La Polonaise a insisté sur la précarité réelle du travail d’écrivain, en rappelant qu’un livre très ambitieux demande des années de recherches, de composition et de rédaction, sans que cette somme de travail puisse être rémunérée à sa juste mesure. Elle a ainsi noté qu’aucun éditeur ne pourrait « couvrir proportionnellement » le coût d’un chantier aussi colossal.

IA chérie

C’est dans ce contexte que surgit l’IA. Olga Tokarczuk a expliqué avoir acheté une version avancée d’un modèle de langage, sans préciser lequel. Elle s’en sert pour poser des questions, accélérer certaines recherches ou tester des associations d’idées : par exemple, demander quelle musique un personnage pourrait écouter dans une situation donnée.

« Chérie, comment pourrions-nous développer cela joliment ? », demande-t-elle à son modèle. Mais l’usage qu’elle décrit ne correspond pas à une délégation de l’écriture. Il s’agit plutôt d’un outil d’exploration : recherche documentaire, amorce d’idées, stimulation associative. Olga Tokarczuk est néanmoins formelle : elle préfère parfois certaines réponses de l’IA à des références académiques, parce que ces réponses fonctionnent par rapprochements inattendus.

Mais toute la question est de savoir où se situe l’usage : documentation, brouillon, dialogue préparatoire, suggestion stylistique ou écriture effective. Après les premières réactions, la prix Nobel a publié une mise au point sur Facebook pour indiquer qu’elle utilisait l’IA comme soutien à la recherche et à la génération d’idées, non pour lui confier la rédaction du roman.

Son statut rend donc l’aveu plus symbolique. Une autrice célébrée pour la densité de ses compositions, pour son rapport aux archives, aux frontières et à l’histoire, reconnaît utiliser un outil dont le fonctionnement même brouille les notions d’auteur, de source, d’originalité et de voix.

La fiction au temps numérique

Olga Tokarczuk s’intéresse déjà aux formes narratives qui débordent le livre. The Times a ainsi révélé qu’elle développait, avec le studio Sundog, un jeu vidéo provisoirement intitulé Ibru, inspiré de son roman Anna dans les tombeaux du monde, initialement publié en 2006.

Le projet mêle enquête noire, cyberpunk et mythologie mésopotamienne : le joueur y incarnerait un détective privé chargé par les dieux de retrouver Inanna, déesse sumérienne de l’amour et de la guerre, descendue aux enfers. Le journal souligne surtout le caractère inhabituel de l’implication directe d’une romancière de ce rang dans une adaptation vidéoludique de son œuvre.

Ce projet éclaire autrement sa position sur l’IA. Tokarczuk ne semble pas seulement réagir à une mode technologique : elle cherche à maintenir la littérature au contact de son époque, de ses outils et de ses nouveaux régimes d’attention.

Son œuvre a toujours travaillé les seuils, les passages, les frontières. Son intérêt pour le jeu vidéo, comme son usage revendiqué de l’IA comme outil de recherche et d’association d’idées, s’inscrit dans cette même logique : interroger la manière dont la littérature peut encore circuler, se transformer et rester vivante dans un présent dominé par les écrans, les récits interactifs et les technologies génératives.

Auteur ou producteur

Un autre grand écrivain, français cette fois, s’est également emparé de cette question. Lors de l’émission C ce soir, diffusée le 19 février 2026 sur France 5, Alain Damasio a décrit l’irruption de l’intelligence artificielle comme une nouvelle secousse dans l’histoire de l’humanité. L’auteur de La Horde du Contrevent et de Vallée du Silicium y voyait moins un simple outil technique qu’un choc symbolique pour les créateurs.

Pour l'auteur, l’IA vient toucher au cœur même de l’orgueil humain. « Mon artisanat consiste à créer des univers imaginaires, des personnages, des trames narratives, de véritables cœurs conceptuels. Et je vois aujourd’hui l’IA arriver presque au même niveau que ce travail », expliquait-il. Là où Olga Tokarczuk interroge les conditions contemporaines du grand roman, lui formule le vertige autrement : que reste-t-il de la singularité créatrice lorsque des machines deviennent capables de produire des textes, des idées ou des constructions narratives à un niveau de plus en plus élevé ?

Il reprenait alors la notion freudienne de « blessure narcissique ». Après Copernic, qui a retiré la Terre du centre du cosmos, après Darwin, qui a inscrit l’homme dans l’évolution du vivant, après Freud, qui a montré que le moi n’était pas maître chez lui, Damasio voit dans l’IA une quatrième blessure. Cette fois, l’humanité ne perd pas seulement sa place dans l’univers, dans la nature ou dans son propre psychisme : elle voit contestée l’une de ses dernières fiertés, sa capacité à penser, inventer, écrire, conceptualiser.

Alain Damasio, avec la même honnêteté que la Polonaise, dit être partagé entre le réflexe de repousser l’outil « par ego » et l’idée d’y voir un moyen d’affiner son propre artisanat. L’IA ne signe pas nécessairement la disparition de l’écrivain, mais elle oblige à redéfinir son rôle. L’auteur ne serait plus seulement celui qui produit, mais celui qui oriente, trie, compose, hiérarchise et donne sens.

Ce déplacement rappelle, toutes proportions gardées, les grands ateliers d’écriture du XIXe siècle, à commencer par celui d’Alexandre Dumas, qui travaillait avec des collaborateurs comme Auguste Maquet. Dumas n’était pas seul devant la page : il organisait, transformait, amplifiait, donnait rythme et souffle à une matière narrative produite en partie collectivement.

Le roman face au temps contemporain

Olga Tokarczuk a aussi évoqué le roman qu’elle prépare, situé à partir de juin 1946 dans les « Territoires recouvrés », ces régions longtemps allemandes attribuées à la Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Des millions de Polonais s’y installent alors, après le départ ou l’expulsion de millions d’Allemands, bouleversant durablement les identités locales, les mémoires régionales et le rapport des habitants aux lieux.

Le sujet prolonge une obsession ancienne de son œuvre : la manière dont les lieux travaillent les êtres. L'autrice, qui vit en Basse-Silésie, parle à ce propos de « psychotopie », pour désigner l’influence d’un territoire sur la vie intérieure. Dans un entretien au Guardian publié en 2024 autour du Banquet des Empouses, elle expliquait déjà travailler à un vaste roman inspiré par cette région « complètement dépeuplée puis repeuplée », tout en laissant entendre qu’il pourrait être son dernier grand chantier romanesque.

À LIRE - Écrire avec une IA : au Japon, les prix s’adaptent

La focalisation sur l’IA a donc peut-être masqué l’autre annonce majeure : après ce livre, Olga Tokarczuk pourrait délaisser le roman pour privilégier la nouvelle. Le geste est fort pour une écrivaine associée aux grandes architectures narratives.

Crédits photo : Olga Tokarczuk à la Foire du livre de Francfort 2019 (Harald Krichel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0) / Image d'illustration générée par IA, par <a href, domaine public

DOSSIER - Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com