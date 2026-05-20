Le Prix Naissance d’une œuvre 2026 couronne L’affaire de la rue Transnonain

Dans ce roman, Jérôme Chantreau revient sur un épisode sanglant de l’histoire parisienne. En avril 1834, Paris est décrit comme « une poudrière ». Au 12 de la rue Transnonain, des soldats massacrent les habitants d’un immeuble pour venger leur capitaine, abattu sur une barricade voisine. Le coup de feu aurait été tiré par un jeune imprimeur vivant au dernier étage. Sa compagne, seule témoin de son innocence, disparaît dans la ville. L’enquête est confiée à l’agent Lutz.

À la croisée du roman historique et du roman policier, L’affaire de la rue Transnonain dresse le portrait d’un Paris « encore paysan et pauvre ».

Jérôme Chantreau a grandi entre Paris et la forêt mayennaise. Après des études littéraires, il fonde un centre équestre, puis se forme à la sylviculture. Il partage aujourd’hui sa vie entre le Pays basque, Paris et le Perche.

Son œuvre compte notamment Avant que naisse la forêt (Les Escales, 2016), récompensé par le prix Talents Cultura, Les Enfants de ma mère (Les Escales, 2018), prix Francis Jammes, ainsi que Bélhazar (Phébus, 2021), prix Jean Daniel 2022.

Doté de 20.000 €, le Prix Naissance d’une œuvre distingue un 4e, 5e ou 6e roman, afin de marquer la naissance d’une œuvre chez un écrivain remarqué pour son style et son imagination.

Pour cette cinquième édition, le jury réunissait Sylvain Fort, Michèle Gazier, Vincent Gombault, Patrice Hoffmann, Marie Llobères, Erika Menu, Claudine Ripert-Landler, Catriona Seth, Nicolas de Tavernost, Ingmar Vallano et Laurence Viénot.

Le prix avait précédemment été remis à Michel Jullien en 2022, Gilles Marchand en 2023, Laurent Binet et Nicolas Le Nen, ex æquo, en 2024, puis Laurent Seyer en 2025.

Jérôme Chantreau salue « l’audace un peu non consensuelle de ce prix qui ose dire qu’il y a des œuvres en construction, et qu’elles méritent d’être nommées ».

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L’Armancette indique pour sa part être « ravi de s’associer » au Prix Naissance d’une œuvre en accueillant l’événement à Saint-Nicolas de Véroce.

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Par Hocine Bouhadjera

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