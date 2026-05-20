Au bonheur des livres plonge dans l’histoire américaine

Vendredi soir, Au bonheur des livres consacre son émission à l’Amérique à travers les ouvrages de Didier Decoin et d’Éric Vuillard. Les deux écrivains, lauréats du prix Goncourt, viennent présenter des romans récemment publiés et ancrés dans l’histoire américaine.

Dans Les Orphelins (Actes Sud), Éric Vuillard s’intéresse à Billy the Kid. L’écrivain aborde de manière personnelle la figure du hors-la-loi devenu l’un des personnages les plus connus de l’Ouest américain.

Didier Decoin publie de son côté Maypops (Stock), inspiré d’un fait divers survenu en Caroline du Sud dans les années 1940. Le roman raconte l’accusation portée contre un jeune Noir dans un contexte de ségrégation raciale.

Deux romans américains au cœur de l’émission

Au cours de l’entretien mené par Claire Chazal, les deux auteurs reviendront sur les thèmes de leurs livres et sur leur manière d’aborder l’histoire américaine à travers la fiction.

L’émission mettra en regard deux récits construits à partir de matériaux différents : d’un côté, une figure associée au mythe de l’Ouest américain ; de l’autre, une affaire criminelle inscrite dans le climat ségrégationniste du sud des États-Unis.

Crédits photo : Au bonheur des livres

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com