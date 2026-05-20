Turin attire 254.000 visiteurs dans son salon

Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition sur un net changement d’échelle : 254.000 personnes ont rendu visite au Lingoto, entre le 14 et le 18 mai 2026 – l’édition 2025 avait réuni 231.000 visiteurs.

Avec de 1000 manifestations hors les murs, dans près de 400 lieux, Turin consolide ainsi son format hybride, entre événement populaire, vitrine éditoriale et plateforme professionnelle.

Les jeunes ne sont plus un public annexe

Le signal le plus net concerne les moins de 40 ans : qu’ils représenteraient 63 % du public, dont 24 % de moins de 25 ans. L’espace jeunesse a accueilli 34.500 élèves et enseignants, un niveau présenté comme inédit. Le communiqué transmis à la presse chiffre aussi à 25 % la hausse de cette fréquentation scolaire.

Cette donnée confirmerait d'ailleurs une évolution repérée avant l’ouverture : en avril dernier, ActuaLitté indiquait que plusieurs éditeurs italiens retravaillaient leur message auprès des adolescents, avec des curateurs très jeunes, des collections ciblant les 12-14 ans, des thèmes sociaux assumés et une attention accrue à la traduction. Le bilan de Turin transforme cette stratégie en indicateur public.

Les ventes déclarées par plusieurs exposants renforcent ce constat, sans valoir étude exhaustive. Le communiqué de clôture signale des hausses de 10 % pour Mondadori, 20 % pour Feltrinelli, 25 % pour Adelphi, 50 % pour Neri Pozza, 17 % pour Iperborea et 60 % pour SUR. Le titre le plus vendu de SUR revient à Zadie Smith, chargée de la leçon d’ouverture.

La reprise italienne garde sa dépendance publique

Le succès turinois s’inscrit dans une conjoncture éditoriale plus favorable, mais encore conditionnée par l’argent public. Les données de l’Association italienne des éditeurs, établies avec NielsenIQ BookData montrent qu'entre janvier et avril 2026, les ventes de livres grand public atteignent 446,2 millions €, en hausse de 3,8 % en valeur et de 2,5 % en exemplaires.

Cette progression repose largement sur le bonus destiné aux bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions € les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le mécanisme profite particulièrement au Sud, aux librairies indépendantes et aux éditeurs hors grands groupes. Dans ce contexte, l’affluence de Turin traduit moins un simple enthousiasme de salon qu’un moment de relance encadrée pour le secteur italien.

La dimension professionnelle complète un tableau quasi-idyllique. Le communiqué de clôture fait état de 480 inscrits venus de 39 pays sur la plateforme du Centre des droits, dont 39 sociétés de production audiovisuelle, 147 scouts ou agences littéraires et 295 éditeurs. Plus de 4000 rendez-vous se sont tenus entre éditeurs, agents, scouts et producteurs, ce qui renforce la position de Turin entre Londres et Francfort.

2027 se prépare en catalan

La prochaine édition se tiendra du 13 au 17 mai 2027. Le Centre des droits ouvrira du 12 au 14 mai. Le Salon international du livre de Turin annonce le catalan comme langue invitée d’honneur et le Latium comme région invitée.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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