Voyager sans quitter Caen : ce que prépare le festival Époque 2026

Dans un monde marqué par les crises climatiques, les conflits et les déplacements forcés, la littérature y est présentée comme un moyen de comprendre les trajectoires humaines et d’ouvrir des espaces de réflexion sensibles. Mais « partir » n’est pas seulement synonyme d’arrachement : le programme insiste aussi sur la rêverie, la quête, l’ailleurs intérieur que chaque lecteur rejoint en ouvrant un livre.

Cette orientation irrigue largement les rencontres. Dès la soirée d’ouverture, la table ronde « Ici & Ailleurs. Cultures, langues, traductions » réunira Clémentine Beauvais, Akira Mizubayashi et Graciane Finzi autour de la langue, des doubles cultures et de l’imaginaire nourri par l’ici et l’ailleurs.

Le lendemain, plusieurs rendez-vous prolongeront ce fil : « L’eau et le feu, voyage littéraire », avec Cécile Coulon et Rémi David ; « Quand le roman policier nous fait voyager », avec Alain Decker, David Hury et Michaël Guittard ; ou encore « Voyage au bled en train », conférence de Nassira El Moaddem autour de son livre Et si on rentrait au bled en train ?

Le départ prend aussi une dimension historique et politique. La table ronde « Exils » réunira Yann Damezin, Reza Sahibdad, Stephan Zimmerli et la Compagnie Sans soucis. « Aller et retour », avec Nassira El Moaddem, Ramsès Kéfi et Nassera Tamer, abordera les circulations entre pays, familles, langues et mémoires.

Plus largement, les rencontres « Pourquoi voyager ? », « Un trajet nommé “des îles” », « On the road » ou « Sous la surface » montrent que le festival envisage le mouvement comme une expérience littéraire, sociale et intime.

Le fil rouge touche également la jeunesse et les formes artistiques. Les spectacles Histoires au pas de l’âne, Ajaj des lunes, Lecture à l’air libre, Alma, Nepka ou Philo au fil de l’eau proposent aux plus jeunes d’embarquer dans des récits, des traversées et des imaginaires en mouvement.

Le festival fait ainsi du départ non un simple thème, mais une manière de circuler entre littérature générale, bande dessinée, jeunesse, musique, théâtre et arts visuels.

Crédits photo : Festival Époque (Maxime Bouvier / Ville de Caen)

Par Hocine Bouhadjera

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