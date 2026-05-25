Astérix et Gobelins célèbrent 50 ans d’animation française

Organisé avec les Éditions Albert René, l’événement réunira plusieurs réalisateurs et animateurs ayant travaillé sur les adaptations d’Astérix afin de revenir sur l’évolution des techniques d’animation et sur le rôle joué par l’école dans la formation de professionnels du secteur.

Le rendez-vous se tiendra de 15 heures à 17 heures à Gobelins Paris. Anne Goscinny et Sylvie Uderzo participeront à cette rencontre, aux côtés notamment de Kristof Serrand, Louis Clichy, Fabrice Joubert et Alexandre Heboyan, tous associés à différents projets d’animation autour d’Astérix. L’école et les Éditions Albert René présentent cette journée comme un temps d’échange autour de la transmission des savoir-faire et de l’évolution du métier, de l’animation 2D à la 3D.

Créée il y a soixante ans, Gobelins Paris forme aux métiers de l’image et de la création visuelle. L’établissement rappelle avoir ouvert son département animation en 1974, au moment où les studios français faisaient face à un manque d’animateurs formés.

L’histoire entre Astérix et l’animation débute dès le milieu des années 1960, lorsque les deux premiers albums sont adaptés au cinéma par le studio belge Belvision. Après la sortie d’Astérix le Gaulois, René Goscinny et Albert Uderzo supervisent directement le film Astérix et Cléopâtre. Quelques années plus tard, les Studios Idéfix sont créés avec l’objectif de produire des longs-métrages d’animation en France, dans un secteur alors peu structuré.

Des premiers studios à la formation des animateurs

Le département « cinéma d’animation » de Gobelins Paris ouvre à la rentrée 1974 à la suite d’une étude menée par Pierre Ayma, enseignant au sein de l’école. La première promotion compte six étudiants. Trois d’entre eux participeront ensuite à l’animation de Lucky Luke et la Ballade des Dalton, deuxième film produit par les Studios Idéfix.

Les liens entre l’école et les Studios Idéfix passent aussi par un test d’animation conçu à l’époque pour le recrutement des animateurs. Les candidats devaient réaliser une courte scène dans laquelle Astérix et Obélix affrontent un soldat romain. Ce test sera repris cette année par les étudiants du master animation de l'école à partir de documents d’époque, dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire du film.

Après la disparition des Studios Idéfix, à la suite de la mort de René Goscinny et de l’arrêt de cette aventure à la fin des années 1970, les liens entre l’école et la franchise se poursuivent à travers plusieurs productions. Des diplômés de Gobelins Paris ont travaillé sur différents films d’animation consacrés à Astérix, parmi lesquels Astérix et la Surprise de César, Astérix chez les Bretons, Astérix et les Vikings ou encore les longs-métrages en images de synthèse Astérix : Le Domaine des dieux et Astérix : Le Secret de la Potion Magique.

Un anniversaire autour des Douze Travaux d’Astérix

Sorti en octobre 1976, Les Douze Travaux d’Astérix est le seul long-métrage produit par les Studios Idéfix. Le scénario original, imaginé par René Goscinny, s’inspire des travaux d’Hercule et met en scène Astérix et Obélix soumis à une série d’épreuves par Jules César. Le film est également le dernier réalisé directement par René Goscinny et Albert Uderzo.

Le film figure encore parmi les œuvres d’animation régulièrement rediffusées à la télévision française, avec 63 diffusions recensées depuis sa sortie. Une édition spéciale de l’album illustré Les 12 Travaux d’Astérix paraîtra également le 3 juin 2026. L’ouvrage comprendra un dossier documentaire de seize pages consacré à la création du film et à l’histoire des Studios Idéfix.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

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