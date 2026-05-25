Astérix et Gobelins célèbrent 50 ans d’animation française

À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
Le 25/05/2026 à 09:00 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/05/2026 à 09:00
0
Commentaires
0
Partages
Organisé avec les Éditions Albert René, l’événement réunira plusieurs réalisateurs et animateurs ayant travaillé sur les adaptations d’Astérix afin de revenir sur l’évolution des techniques d’animation et sur le rôle joué par l’école dans la formation de professionnels du secteur.
Le rendez-vous se tiendra de 15 heures à 17 heures à Gobelins Paris. Anne Goscinny et Sylvie Uderzo participeront à cette rencontre, aux côtés notamment de Kristof Serrand, Louis Clichy, Fabrice Joubert et Alexandre Heboyan, tous associés à différents projets d’animation autour d’Astérix. L’école et les Éditions Albert René présentent cette journée comme un temps d’échange autour de la transmission des savoir-faire et de l’évolution du métier, de l’animation 2D à la 3D.
Créée il y a soixante ans, Gobelins Paris forme aux métiers de l’image et de la création visuelle. L’établissement rappelle avoir ouvert son département animation en 1974, au moment où les studios français faisaient face à un manque d’animateurs formés.
L’histoire entre Astérix et l’animation débute dès le milieu des années 1960, lorsque les deux premiers albums sont adaptés au cinéma par le studio belge Belvision. Après la sortie d’Astérix le Gaulois, René Goscinny et Albert Uderzo supervisent directement le film Astérix et Cléopâtre. Quelques années plus tard, les Studios Idéfix sont créés avec l’objectif de produire des longs-métrages d’animation en France, dans un secteur alors peu structuré.
Le département « cinéma d’animation » de Gobelins Paris ouvre à la rentrée 1974 à la suite d’une étude menée par Pierre Ayma, enseignant au sein de l’école. La première promotion compte six étudiants. Trois d’entre eux participeront ensuite à l’animation de Lucky Luke et la Ballade des Dalton, deuxième film produit par les Studios Idéfix.
Les liens entre l’école et les Studios Idéfix passent aussi par un test d’animation conçu à l’époque pour le recrutement des animateurs. Les candidats devaient réaliser une courte scène dans laquelle Astérix et Obélix affrontent un soldat romain. Ce test sera repris cette année par les étudiants du master animation de l'école à partir de documents d’époque, dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire du film.
Après la disparition des Studios Idéfix, à la suite de la mort de René Goscinny et de l’arrêt de cette aventure à la fin des années 1970, les liens entre l’école et la franchise se poursuivent à travers plusieurs productions. Des diplômés de Gobelins Paris ont travaillé sur différents films d’animation consacrés à Astérix, parmi lesquels Astérix et la Surprise de César, Astérix chez les Bretons, Astérix et les Vikings ou encore les longs-métrages en images de synthèse Astérix : Le Domaine des dieux et Astérix : Le Secret de la Potion Magique.
Sorti en octobre 1976, Les Douze Travaux d’Astérix est le seul long-métrage produit par les Studios Idéfix. Le scénario original, imaginé par René Goscinny, s’inspire des travaux d’Hercule et met en scène Astérix et Obélix soumis à une série d’épreuves par Jules César. Le film est également le dernier réalisé directement par René Goscinny et Albert Uderzo.
Le film figure encore parmi les œuvres d’animation régulièrement rediffusées à la télévision française, avec 63 diffusions recensées depuis sa sortie. Une édition spéciale de l’album illustré Les 12 Travaux d’Astérix paraîtra également le 3 juin 2026. L’ouvrage comprendra un dossier documentaire de seize pages consacré à la création du film et à l’histoire des Studios Idéfix.
Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Réunie à Soleure pour sa 24e assemblée générale, l’association professionnelle des Autrices et auteurs de Suisse a consacré une partie de ses travaux aux effets de l’intelligence artificielle sur la littérature, avec une intervention du professeur Philipp Theisohn.
15/05/2026, 10:47
Le 71e congrès de l’Association des bibliothécaires de France se tiendra du 17 au 19 juin 2026 au Couvent des Jacobins, à Rennes. Pour cette nouvelle édition, l’ABF a choisi un thème à la fois simple en apparence et profondément politique : « Bibliothèques & hospitalité ».
12/05/2026, 12:35
Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.
23/04/2026, 11:22
Le 2 juin prochain, la Bibliothèque publique d'information, relocalisée sur le site Lumière, à Paris, accueillera une journée d'étude, sous l'intitulé « Bibliothèques : lieux des possibles, lieux en tension ? ». Coorganisée par l'institution et l'Enssib, elle proposera notamment un état des lieux des recherches en cours dans le domaine des bibliothèques.
16/04/2026, 10:33
Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.
08/04/2026, 10:49
Vendredi 5 juin - Espace Dewailly Chaque année, les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens proposent une journée d'étude dédiée à une thématique autour du 9e Art. Rendez-vous le 5 juin au Cloître Dewailly pour une journée dédiée à la manière dont la bande dessinée s’empare de la thématique du sexe à travers différents prismes narratifs et graphiques.
01/04/2026, 11:09
À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
24/03/2026, 10:52
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.
05/12/2025, 09:43
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) propose, à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, une nouvelle édition de Shoot the Book ! Jeunesse. Cet événement permet aux professionnels de l’audiovisuel de découvrir des projets d’adaptation « aux univers visuels forts, et [des] propositions éditoriales audacieuses ».
14/11/2025, 10:15
Autres articles de la rubrique Métiers
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.
24/05/2026, 06:46
Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.
22/05/2026, 12:52
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
21/05/2026, 11:42
Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
21/05/2026, 09:52
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
20/05/2026, 16:04
Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.
20/05/2026, 12:52
Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.
20/05/2026, 12:06
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.
20/05/2026, 11:32
Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.
20/05/2026, 11:29
Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.
19/05/2026, 18:04
Les éditions møtus, fondées en 1988 et placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, font l'objet d'une reprise par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno. Une nouvelle entité juridique est en cours de création afin d'abriter le catalogue historique de la structure, avant de nouveaux développements à partir de 2027.
19/05/2026, 16:49
PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.
19/05/2026, 16:41
Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.
19/05/2026, 11:48
Ska, skaediteur.net annonce aujourd’hui un changement majeur au sein de son équipe éditoriale avec la
nomination de Christophe Tabard en remplacement de Jérémy Bouquin, qui avait créé la collection Il est
N en mars 2021.
18/05/2026, 13:24
Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.
18/05/2026, 13:15
L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.
18/05/2026, 12:41
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.
18/05/2026, 12:08
Lucie Caubet rejoindra les Éditions du Seuil le 29 juin comme attachée de presse chargée de la fiction. Elle intégrera le service de presse de la maison d’édition auprès d’Alain Deroudilhe, après dix ans passés aux Éditions Jean-Claude Lattès, où elle a accompagné des auteurs de fiction française, étrangère et de polar, ainsi que le développement promotionnel de plusieurs labels et ouvrages.
18/05/2026, 11:17
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.
17/05/2026, 10:28
La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.
16/05/2026, 10:50
Commenter cet article