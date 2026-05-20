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Inceste, prolétariat, violence sociale : le Glasgow des oubliés de la gentrification

Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.

Le 20/05/2026 à 16:13 par Auteur invité

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Publié le :

20/05/2026 à 16:13

Auteur invité

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Dans Ézéchiel, 18.1-4, il est très tôt fait mention de la faute reçue en guise de legs : « Les parents ont bu le vin / Et les dents des enfants sont gâtées ». Cette phrase suffirait selon moi à résumer la trajectoire de la famille de Will. Les faux pas maternels et la faiblesse de caractère de l’anti-héros incarné par le père contribuent à autant de variations au péché originel, quand la faute et l’impureté constituent les deux facettes d’une seule et même pièce.

Élevé dans un environnement toxique, Will fomente donc très tôt de sombres desseins, tous voués à la dissolution de ceux qui l’ont éduqué et introduit le ver de l’abjection et de l’avilissement dans la pomme d’une enfance qui n’en a que le nom — marquée au fer rouge d’un désir sans limite et défait de la morale comme des codes sociaux. Quand l’horreur creuse son sillon à même la chair jusqu’à atteindre le point de non-retour. Soit une jeunesse dont les tuteurs apparaissent comme autant de puissances de corruption, d’impureté et de vice.

Que faire, dès lors, de ce patrimoine dont les racines hors sol sont vouées aux gémonies ? C’est qu’il s’agit de gâcher l’œuvre au noir esquissée par la matriarche prisonnière de pulsions à l’égard d’une progéniture dont on pressent la nécessité de s’affranchir de l’origine d’un mal qui n’a de cesse de ronger Will. Un mal qu’il souhaite dévoiler au grand jour du fils prodigue : son cadet, Liam. Dès lors, l’héritage ne fait plus sens. Seul demeure le devoir d’éteindre une dynastie aux allures de bouleversante déchirure.

La littérature et le mal

« Sonder l’homme, c’est-à-dire sonder le mal ». Tel était le constat de l’écrivain argentin Ernesto Sabato. C’est à partir de cette phrase que j’ai pu m’autoriser l’écriture de ce roman. Bataille, lui aussi, avait largement glosé la nécessaire articulation de ces thèmes fondateurs de la littérature, ici abordée dans sa dimension la plus sociale. En effet, le mal introduit une nécessaire transgression. Dans ses différents récits, cela passe par le fait de rompre avec le tabou. Dans Cartographie d’un cri, Will est celui par qui la vérité sera rétablie dans toute son horreur.

Je voulais créer à travers lui un forçat. Un dur à cuire. Un homme de peu de mots qui se caractérise par une économie verbale. L’écriture omnisciente, elle, devait être baroque par contraste, et logorrhéique d’un point de vue formel. Pour dire toute la vérité. Y compris celle que personne ne souhaite entendre. C’était la condition sine qua non pour dire l’ampleur du drame.

La consistance méphistophélique des parents, et l’ampleur du malheur qui pèse sur la fratrie, devait, elle aussi, être mise en avant. Ultime interdit s’inscrivant dans l’écarlate de l’inceste dont est victime le martyr Will, le texte progresse autour d’un travail de sape autour du bourreau que représente la figure de la mère. Encore faut-il, à l’orée du texte, arriver à circonscrire quels sont les archétypes du mal à même la fiction — tant ses frontières avec le bien sont poreuses, d’un personnage à l’autre.

Cartographie d’un cri pose enfin la question de l’influence du milieu social dans la naissance au crime et à la maladie. En somme, un livre que je voulais ontologique et sociologique dans ses préoccupations, mais qui fut rattrapé par les réalités de la rue. Quand la fiction se heurte aux corps fourbus des ouvriers qui n’ont d’autre choix que de prendre de petits arrangements avec la morale. Aussi, le livre donne à entendre une déchirure aux variations multiples, comme pour signifier qu’il n’y a pas de hiérarchie dans le mal. Seul subsiste le feulement de la classe ouvrière et son lot de lamentations.

L’obscure sanguine de l’origine : un désir contre-nature

Pourquoi ai-je décidé de traiter l’inceste du point de vue féminin ? Dans l’histoire de la littérature, la question de l’inceste bénéficie dans ses occurrences d’un traitement à part, notamment du point de vue de la filiation, cependant qu’on constate une invariable générique. J’ai ainsi remarqué que, si le statut victimaire pouvait changer en tant que catégorie, classe ou espèce — la prédation, elle, était toujours masculine.

Ce de façon quasi unilatérale. L’équivoque n’avait pas droit de citer. La suspicion qui entourait d’un halo délétère et dévoyé la figure du chasseur tout entier voué à la quête d’une nouvelle proie sexuelle exhibée comme un trophée qui appartient à la sphère du secret ou du tabou se situait dans le domaine public comme appartenant à l’œuvre d’êtres humains à la virilité malade.

Pourtant, les choses ne sont pas si simples et cette dichotomie hommes/femmes figeant d’un sexe à l’autre la typologie de la victime et de l’agresseur peine à dire avec exhaustivité le drame qui se joue ici quotidiennement dans une totalité qui charrie un malaise dont on doit malgré tout entendre la somme des non-dits et la structure tragique. Prenons par exemple l’écrivain Georges Bataille.

N’a-t-il pas évoqué dans son roman « Ma Mère » les sublimes variations romanesques d’une femme affairée à l’initiation d’un fils malléable dans son apprentissage à la perversion et au vice ? Faire le mal ne serait donc pas uniquement l’affaire du mâle. Qu’on se le dise, quand bien même ces derniers cas représentent statistiquement une infime partie des cas d’abus. Tel est aussi le cas de Rose dans Cartographie d’un cri — et avec elle l’exploration d’un si funeste désir, dont l’appétence monstrueuse s’enracine dans la défection de la figure paternelle et la pulsion de succion et d’absorption.

Jusqu’à faire de son fils le satellite des passions d’une mère qui s’inscrit en tant que puissance de dévoration et d’une symbiose contre nature, qui s’enracine dans une libido délétère qui semble sceller les ressorts d’une tragédie devenue inévitable.

Les apories du discours prolétarien : l’impossible ascension

Will, pour moi, incarne le peuple de l’ombre. Il travaille aux abattoirs de Glasgow depuis son plus jeune âge. Les grands penseurs du communisme et du monde ouvrier lui disent à tout bout de champ qu’on se réalise pleinement par le biais de la valeur travail. Perclu de douleur à force de porter des carcasses de viande par moins dix dans une chambre froide, Will réfute les thèses de Camus et consorts. Lui souffre dans sa chair à chaque vacation. Alors, lorsqu’il débauche, il file avec ses collègues jusqu’au pub du coin.

Là, il dépense tout son salaire en alcool, jusqu’à tout oublier — réflexe pavlovien de ce qui est devenu une habitude à l’heure du pointage, quand boire des quantités démesurées devient l’unique alternative au corps souffrant. Will et ses congénères pratiquent l’armistice de la sobriété pour oublier l’impossible ascenseur social dont ils savent très bien qu’ils sont exclus. Vient alors une idée à l’esprit de Will : faire de son frère dont il a été séparé dès l’enfance, et qui est devenu architecte, un simple ouvrier.

Un factotum avili par les excès éthyliques et le zèle pour un travail qui vous considère comme un numéro sans nom. Et si Will n’a pas réussi à s’extirper de la fange du prolétariat et du trauma de son enfance, il a d’autres plans pour Liam — ce frère qui se présente à lui comme une aubaine, ainsi qu’une marionnette vouée à réaliser d’obscures intentions familiales à son égard.

Soient quelques pages arrachées à la nuit des forçats que personne n’a envie de côtoyer – quelque part à mi-chemin entre le roman social et le manifeste contre la culture de l’inceste. Un récit qui fait aussi la part belle à la réécriture des mythes fondateurs, depuis Œdipe et Kronos, jusqu’à Saturne et Électre.

Benoît Legemble

À LIRE - “La mort nous ramène toujours à la littérature

Benoît Legemble est titulaire d’un master en littérature comparée et philologie de l’université Paris IV-Sorbonne. Critique littéraire et musical depuis plusieurs années, il a collaboré avec Marianne, Diacritik, Europe, Le Matricule des anges ou encore Transfuge. Cartographie d’un cri est son premier roman.

Crédits photo : Benoît Legemble (DR)

 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Cartographie d'un cri

Benoît Legemble

Paru le 07/01/2026

212 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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Sally Rooney fait traduire Intermezzo en hébreu avec un éditeur israélien compatible BDS

Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.

20/05/2026, 11:32

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Bolloré, Vivendi, Hachette : une affaire de contrôle

Les conclusions de l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris relancent le contentieux sur la scission de Vivendi. Si l’affaire vise d’abord le droit boursier, elle touche directement l’édition : Louis Hachette Group, issu de l’opération, détient Hachette Livre, premier groupe français du secteur.

20/05/2026, 11:29

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Le nouvel éditeur Les Intranquilles a trouvé sa responsable communication

Les éditions Les Intranquilles, lancées en avril par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, annoncent l’arrivée de Vanessa Retureau comme responsable de la communication et éditrice.

19/05/2026, 18:04

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Le groupe luxembourgeois Sansolano Média reprend les éditions møtus

Les éditions møtus, fondées en 1988 et placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, font l'objet d'une reprise par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno. Une nouvelle entité juridique est en cours de création afin d'abriter le catalogue historique de la structure, avant de nouveaux développements à partir de 2027.

19/05/2026, 16:49

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Chine, Iran... 401 auteurs emprisonnés pour leurs écrits en 2025

PEN America a recensé 401 personnes détenues ou emprisonnées en 2025, dans 44 pays, en raison de leurs écrits ou de l'usage de leur liberté d’expression. Le Freedom to Write Index de l'organisation non gouvernementale, publié le 12 mai dernier, inclut notamment 130 auteurs littéraires et 73 poètes. La Chine et l’Iran arrivent en tête du classement.

19/05/2026, 16:41

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Contrat d'édition : la proposition de loi Robert-Darcos examinée en juin

Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.

19/05/2026, 11:48

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Chez Ska Éditions, Christophe Tabard à la tête de la collection “Il est N”

Ska, skaediteur.net annonce aujourd’hui un changement majeur au sein de son équipe éditoriale avec la
nomination de Christophe Tabard en remplacement de Jérémy Bouquin, qui avait créé la collection Il est
N en mars 2021.

18/05/2026, 13:24

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Une aide financière aux éditeur allemands, pour renforcer l’indépendance

Hambourg crée une aide annuelle de 700.000 € pour les éditeurs indépendants installés dans la ville. Doté d’une enveloppe publique destinée aux programmes et segments de catalogues, le dispositif retient jusqu’à 40 maisons par an. Les montants, fixés selon le chiffre d’affaires, s’étendent de 10.000 à 25.000 €. La première campagne court jusqu’au 15 juin 2026, avant un rythme biennal à partir de 2027, avec contrôle des dépenses et bilan final.

18/05/2026, 13:15

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La science-fiction saoudienne s’exporte : Fahad Fatani signe aux États-Unis

L’auteur saoudien Fahad Fatani, qui publie sous le nom F. J. Fatani, a signé un contrat en trois livres avec SLKY World, maison indépendante installée à Orlando. L’accord porte sur sa première trilogie de science-fiction, Something About Mars, dont le premier volume est annoncé pour 2027.

18/05/2026, 12:41

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Conseil supérieur des archives : Annette Wieviorka reste vice-présidente

L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.

18/05/2026, 12:19

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Cécile Favarel-Garrigues et Thomas Janicot au ministère de la Culture

Le ministère de la Culture enregistre deux arrivées, au sein de son secrétariat général et de la direction générale de la création artistique. 

18/05/2026, 12:12

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Lucie Caubet, nouvelle attachée de presse aux éditions du Seuil

Lucie Caubet rejoindra les Éditions du Seuil le 29 juin comme attachée de presse chargée de la fiction. Elle intégrera le service de presse de la maison d’édition auprès d’Alain Deroudilhe, après dix ans passés aux Éditions Jean-Claude Lattès, où elle a accompagné des auteurs de fiction française, étrangère et de polar, ainsi que le développement promotionnel de plusieurs labels et ouvrages.

18/05/2026, 11:17

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Werber, Foenkinos, Berest et Capo dans l'ordre du Mérite

Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.

18/05/2026, 09:44

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La fin d'un symbole : la maison d'édition de Mafalda ferme ses portes

Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.

17/05/2026, 10:28

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Les Mots à la Bouche : la librairie parisienne “traverse une phase critique”

La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.

16/05/2026, 10:50

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En Italie, les bibliothèques relancent les ventes de livres

Le marché italien du livre progresse au début 2026, mais l’embellie repose largement sur le bonus bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions d’euros les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes en profitent le plus, tandis que les essais, l’universitaire et la grande distribution poursuivent leur recul. Le second semestre dira si la reprise résiste sans cet appui public.

16/05/2026, 10:15

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Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits

Après le retrait de Shy Girl par Hachette, le cas dépasse le sort d’un roman d’horreur soupçonné d’intégrer des passages produits par des outils génératifs. Elle place les maisons face à une question plus ardue que la détection technique : comment documenter l’origine d’un manuscrit ? Et quid de la responsabilité des versions successives, donc de la crédibilité d’un catalogue, quand le doute naît d’abord en ligne, hors des circuits professionnels ?

16/05/2026, 10:11

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OpenAI étudie l'option d'un recours en justice contre Apple

OpenAI étudie les options juridiques après un partenariat jugé décevant autour de ChatGPT dans l’iPhone. L’entreprise envisage notamment une notification de manquement contractuel, sans plainte engagée. Le dossier révèle un enjeu central pour l’IA grand public : la place accordée aux modèles dans les interfaces contrôlées par Apple et leurs outils d’écriture et de recherche.

16/05/2026, 09:58

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Librairies indépendantes : le nouveau défi de la sécurisation des commerces culturels

Une librairie reste un commerce à part. On y protège des livres, mais aussi des rencontres, des habitudes de quartier et parfois plusieurs décennies de travail. Pourtant, comme n’importe quel magasin de proximité, elle peut devenir la cible de cambriolages, d’intrusions nocturnes ou de dégradations coûteuses. Face à cette réalité discrète mais bien présente, les professionnels du livre réfléchissent désormais autrement à la sécurisation de leurs espaces.

15/05/2026, 12:49

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IA : Et si l'accord à 1,5 milliard $ proposé par Anthropic était rejeté ?

À San Francisco, la juge Araceli Martínez-Olguín n’a pas validé immédiatement la transaction de 1,5 milliard de dollars négociée par Anthropic avec des auteurs. Le dossier, né de l’usage de livres piratés pour entraîner Claude, se resserre sur les frais d’avocats, les paiements aux plaignants et la répartition entre ayants droit, au cœur d’un précédent suivi par l’édition. La décision finale reste suspendue aux prochaines ordonnances du tribunal.

15/05/2026, 12:36

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Faux déstockages, piratage maquillé : en Chine, le marché du livre tremble

En Chine, les ventes de livres en ligne dominent le marché de détail, avec 86,35 % des ventes en 2025. Cette emprise nourrit un désordre commercial fait de faux déstockages, de contrefaçons, de rabais extrêmes et de ventes éclair. Derrière l’alerte se dessine un enjeu central : reconstruire la traçabilité avant que le prix bas n’épuise la valeur éditoriale et n’affaiblisse les éditeurs.

15/05/2026, 11:51

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Alors que la Pologne stabilise ses lecteurs, un prix unique du livre est relancé

La Bibliothèque nationale de Pologne maintient à 41 % la part des plus de 15 ans déclarant avoir lu au moins un livre. Derrière cette stabilité, les jeunes, les grandes villes et les bibliothèques publiques structurent l’accès aux ouvrages. Ces données alimentent un vieux débat polonais : prix encadré, transparence des ventes et protection économique des auteurs, éditeurs et libraires, dans un marché fragilisé par les rabais répétés en ligne.

15/05/2026, 11:29

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Bahreïn perd une librairie historique, sur fond de recul du livre

À Bahreïn, National Library ferme son espace de vente d’Isa Town après une liquidation massive. Fondée en 1929, l’enseigne incarne un pan ancien du commerce du livre dans le royaume. Sa fragilité rejoint celle du Salon international du livre, encore reporté faute de soutien privé. Et poursuit une tendance à la raréfaction des lieux d’accès aux nouveautés et aux auteurs locaux du pays.

15/05/2026, 11:17

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J'aime la lecture, savez vous comment ? comme une entrée dans l'art évidemment !

Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

15/05/2026, 10:47

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Intelligence artificielle, comité, prix : ce qu’il faut retenir de l’assemblée de l’A*dS

Réunie à Soleure pour sa 24e assemblée générale, l’association professionnelle des Autrices et auteurs de Suisse a consacré une partie de ses travaux aux effets de l’intelligence artificielle sur la littérature, avec une intervention du professeur Philipp Theisohn.

15/05/2026, 10:47

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La justice indienne blanchit David Davidar blanchi de tout soupçon de plagiat

Après quinze ans de procédure, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat visant David Davidar, ancien patron de Penguin India, et l’action en diffamation qu’il avait engagée contre Sivasundari Bose. Au cœur du dossier : un manuscrit allégué mais non produit dans sa version de 2000, une preuve d’accès insuffisante et une limite rappelée aux auteurs comme aux éditeurs, entre proximité thématique et contrefaçon littéraire devant le juge.

15/05/2026, 10:46

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Franca Belfond, co-fondatrice de la maison éponyme, est décédée

Franca Belfond est décédée le 13 mai 2026 à Paris des suites d‘un cancer à l'âge de 93 ans, apprend ActuaLitté de sources familiales. Née en 1932, elle a créé en 1963 avec son mari Pierre Belfond (1933-2022), et codirigé jusqu’en 1991, les éditions qui portent leur nom et dont l’activité se poursuit au sein du Groupe Editis.

14/05/2026, 21:15

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Les livres humoristiques sous haute surveillance en Russie

Le Comité d’enquête russe a lancé une vérification visant des œuvres de Grigori Oster, classique de l’humour jeunesse, après un signalement politique sur leur supposé effet éducatif. L’affaire déplace des textes satiriques vers le terrain de l’expertise morale, dans un pays où éditeurs, libraires et bibliothèques affrontent déjà une pression accrue sur les catalogues.

14/05/2026, 15:19

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Le Quartier littéraire : d’Instagram à un café-librairie au cœur de Rennes

Né en ligne autour de livres d’occasion et de recommandations partagées sur Instagram, Le Quartier littéraire s’installera le 1er septembre 2026 au 19, quai Lamennais, à Rennes. Stéphanie Jouin et Julien Déniel y ouvriront un café littéraire pensé comme un lieu de lecture, de travail et de rencontre, avec des ouvrages de seconde main.

13/05/2026, 18:36

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“Nous n’avons plus de trésorerie” : l'éditeur engagé Melrakki ferme

Quatre ans après sa création, la maison d’édition indépendante Melrakki cessera son activité le 31 mai 2026. Fondée dans le Jura autour d’une ligne éditoriale tournée vers le vivant, la photographie animalière et la protection animale, la structure annonce sa fermeture en dénonçant un système du livre devenu « financièrement intenable » pour les petites maisons indépendantes.

13/05/2026, 18:33

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Frais de port du livre : Amazon perd devant le Conseil d’État, la filière se réjouit

Le Conseil d’État a rejeté, ce 13 mai 2026, le recours d’Amazon contre l’arrêté imposant un montant minimal de frais de livraison pour les livres neufs. Une victoire pour la filière du livre, qui y voit une confirmation de la loi Darcos et de son objectif de diversité culturelle. Le groupe américain dénonce, de son côté, une décision « décevante » et une « taxe sur la lecture » supportée par les lecteurs.

13/05/2026, 15:55

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Obélix, une marque de munitions, d'armes et d'explosifs ? Asterix et périls...

Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO qui refusait d’effacer une marque Obelix déposée pour des armes, munitions et explosifs. Les Éditions Albert René obtiennent une victoire procédurale importante : l’Office réexamine la renommée commerciale du personnage, sans réduire l’affaire à l’écart entre la bande dessinée et l’armement, ni à la différence entre les publics concernés dans l’Union européenne.

13/05/2026, 12:45

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