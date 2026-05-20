Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et Decitre, en difficulté financière

Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
Le 20/05/2026 à 16:04 par Antoine Oury
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20/05/2026 à 16:04
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Quelques semaines après Gibert, deux autres chaines de librairies connaissent des tensions économiques importantes. Le Furet du Nord (19 magasins en Hauts-de-France et Île-de-France) et Decitre (9 magasins en Rhône-Alpes et Île-de-France) seraient en difficulté, signale La Voix du Nord, si bien que le groupe Nosoli, propriétaire, envisagerait l'annonce d'une procédure de redressement judiciaire le 26 mai prochain.
Parmi les signaux d'alerte, la nomination d'un nouveau président exécutif, le 16 mars dernier, en la personne de Nicolas Bergeron, qui remplaçait alors Christophe Desbonnets. Ce « manager de transition » intervenait à la demande de l'actionnaire principal de Nosoli, le groupe Turenne [via la SAS Ouisoli, NdR], après sa « prise de conscience » de la dégradation des résultats du groupe, selon un document interne consulté par ActuaLitté.
D'après nos informations, la mission du manager de transition s'étendrait sur une période de six mois, pour apporter une nouvelle stratégie au groupe, d'ici au mois de septembre prochain. Interrogé sur cette nomination d'un manager de transition, le groupe Turenne n'a pas donné suite.
La Voix du Nord précise que certains fournisseurs ne seraient plus payés depuis plusieurs mois, tandis qu'un collaborateur confie au quotidien : « Ça fait 20 ans que je suis dans le livre et je n'avais jamais vu ça. Une baisse d'activité à deux chiffres, je n'avais jamais vu ça. Jamais. Jamais. »
Selon un document diffusé en interne, au 31 mars 2026, les magasins du groupe auraient cumulé 97 millions € de chiffre d'affaires sur l'année, mais le magasin Le Furet du Nord de Lille contribuerait « à lui seul de 25 % du chiffre et [...] de 50 % du résultat ».
Les résultats du groupe Nosoli sont déficitaires depuis plusieurs années déjà, avec une perte de 681.000 € en 2023, 608.000 € en 2024 et 822.000 € l'année dernière.
Du côté du Furet du Nord, le chiffre d'affaires est resté stable, autour de 80 millions €, mais pas le résultat net, en diminution régulière ces dernières années. En 2025, il s'élevait à 385.000 €. L'enseigne Decitre présente des difficultés plus nettes, avec un chiffre d'affaires autour de 50 millions €, mais un déficit qui se creuse d'année en année. Il atteignait ainsi 1,48 million € en 2024, puis 2,89 millions € en 2025.
En fin d'année 2025, ActuaLitté avait relevé cette problématique économique, quand Nosoli avait injecté des fonds afin de maintenir l'activité de Decitre. Christophe Desbonnet, alors président directeur général de Nosoli, avait demandé un droit de réponse pour assurer que l'opération « ne tradui[sait] pas une difficulté nouvelle mais confirm[ait] la volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de son plan stratégique ».
En septembre 2024, le groupe Nosoli avait engagé un « projet de transformation », comprenant la création d'un service client sur le site de la Générale Du Livre à Ivry-sur-Seine, mais aussi d'un service approvisionnements groupe et d'un pôle expérience clients basés à Tourcoing.
À LIRE - Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie
Les fermetures du centre logistique de Lamnay (Sarthe), et de deux magasins Decitre, à Annemasse (Haute-Savoie) et Bezons (Val-d'Oise) s'intégraient également dans cette stratégie.
Le groupe Nosoli, qui compte environ 650 collaborateurs, n'a pour l'instant pas précisé ses intentions quant aux annonces du 26 mai prochain.
Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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15/05/2026, 11:17
Ce mardi 19 mai, de 9h à 16h30, la bibliothèque Part-Dieu à Lyon accueillera une journée professionnelle consacrée à la lecture jeunesse, organisée avec l’association À livre ouvert. La participation à cette rencontre se fait sur inscription. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
15/05/2026, 10:47
Réunie à Soleure pour sa 24e assemblée générale, l’association professionnelle des Autrices et auteurs de Suisse a consacré une partie de ses travaux aux effets de l’intelligence artificielle sur la littérature, avec une intervention du professeur Philipp Theisohn.
15/05/2026, 10:47
Après quinze ans de procédure, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat visant David Davidar, ancien patron de Penguin India, et l’action en diffamation qu’il avait engagée contre Sivasundari Bose. Au cœur du dossier : un manuscrit allégué mais non produit dans sa version de 2000, une preuve d’accès insuffisante et une limite rappelée aux auteurs comme aux éditeurs, entre proximité thématique et contrefaçon littéraire devant le juge.
15/05/2026, 10:46
Franca Belfond est décédée le 13 mai 2026 à Paris des suites d‘un cancer à l'âge de 93 ans, apprend ActuaLitté de sources familiales. Née en 1932, elle a créé en 1963 avec son mari Pierre Belfond (1933-2022), et codirigé jusqu’en 1991, les éditions qui portent leur nom et dont l’activité se poursuit au sein du Groupe Editis.
14/05/2026, 21:15
Le Comité d’enquête russe a lancé une vérification visant des œuvres de Grigori Oster, classique de l’humour jeunesse, après un signalement politique sur leur supposé effet éducatif. L’affaire déplace des textes satiriques vers le terrain de l’expertise morale, dans un pays où éditeurs, libraires et bibliothèques affrontent déjà une pression accrue sur les catalogues.
14/05/2026, 15:19
Quatre ans après sa création, la maison d’édition indépendante Melrakki cessera son activité le 31 mai 2026. Fondée dans le Jura autour d’une ligne éditoriale tournée vers le vivant, la photographie animalière et la protection animale, la structure annonce sa fermeture en dénonçant un système du livre devenu « financièrement intenable » pour les petites maisons indépendantes.
13/05/2026, 18:33
Le Conseil d’État a rejeté, ce 13 mai 2026, le recours d’Amazon contre l’arrêté imposant un montant minimal de frais de livraison pour les livres neufs. Une victoire pour la filière du livre, qui y voit une confirmation de la loi Darcos et de son objectif de diversité culturelle. Le groupe américain dénonce, de son côté, une décision « décevante » et une « taxe sur la lecture » supportée par les lecteurs.
13/05/2026, 15:55
Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO qui refusait d’effacer une marque Obelix déposée pour des armes, munitions et explosifs. Les Éditions Albert René obtiennent une victoire procédurale importante : l’Office réexamine la renommée commerciale du personnage, sans réduire l’affaire à l’écart entre la bande dessinée et l’armement, ni à la différence entre les publics concernés dans l’Union européenne.
13/05/2026, 12:45
Après la publication par le Journal du Dimanche de captures d’écran issues d’une boucle WhatsApp réunissant des auteurs opposés à l’éviction d’Olivier Nora de la direction de Grasset, Guillaume Dasquié, auteur chez Grasset, a décidé d’attaquer l’hebdomadaire. En cause : la diffusion de conversations privées, mais aussi de numéros de téléphone, dont le sien et celui de Vanessa Springora.
13/05/2026, 12:33
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