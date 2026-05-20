Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et Decitre, en difficulté financière

Quelques semaines après Gibert, deux autres chaines de librairies connaissent des tensions économiques importantes. Le Furet du Nord (19 magasins en Hauts-de-France et Île-de-France) et Decitre (9 magasins en Rhône-Alpes et Île-de-France) seraient en difficulté, signale La Voix du Nord, si bien que le groupe Nosoli, propriétaire, envisagerait l'annonce d'une procédure de redressement judiciaire le 26 mai prochain.

Parmi les signaux d'alerte, la nomination d'un nouveau président exécutif, le 16 mars dernier, en la personne de Nicolas Bergeron, qui remplaçait alors Christophe Desbonnets. Ce « manager de transition » intervenait à la demande de l'actionnaire principal de Nosoli, le groupe Turenne [via la SAS Ouisoli, NdR], après sa « prise de conscience » de la dégradation des résultats du groupe, selon un document interne consulté par ActuaLitté.

D'après nos informations, la mission du manager de transition s'étendrait sur une période de six mois, pour apporter une nouvelle stratégie au groupe, d'ici au mois de septembre prochain. Interrogé sur cette nomination d'un manager de transition, le groupe Turenne n'a pas donné suite.

La Voix du Nord précise que certains fournisseurs ne seraient plus payés depuis plusieurs mois, tandis qu'un collaborateur confie au quotidien : « Ça fait 20 ans que je suis dans le livre et je n'avais jamais vu ça. Une baisse d'activité à deux chiffres, je n'avais jamais vu ça. Jamais. Jamais. »

Selon un document diffusé en interne, au 31 mars 2026, les magasins du groupe auraient cumulé 97 millions € de chiffre d'affaires sur l'année, mais le magasin Le Furet du Nord de Lille contribuerait « à lui seul de 25 % du chiffre et [...] de 50 % du résultat ».

Des difficultés persistantes

Les résultats du groupe Nosoli sont déficitaires depuis plusieurs années déjà, avec une perte de 681.000 € en 2023, 608.000 € en 2024 et 822.000 € l'année dernière.

Du côté du Furet du Nord, le chiffre d'affaires est resté stable, autour de 80 millions €, mais pas le résultat net, en diminution régulière ces dernières années. En 2025, il s'élevait à 385.000 €. L'enseigne Decitre présente des difficultés plus nettes, avec un chiffre d'affaires autour de 50 millions €, mais un déficit qui se creuse d'année en année. Il atteignait ainsi 1,48 million € en 2024, puis 2,89 millions € en 2025.

En fin d'année 2025, ActuaLitté avait relevé cette problématique économique, quand Nosoli avait injecté des fonds afin de maintenir l'activité de Decitre. Christophe Desbonnet, alors président directeur général de Nosoli, avait demandé un droit de réponse pour assurer que l'opération « ne tradui[sait] pas une difficulté nouvelle mais confirm[ait] la volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de son plan stratégique ».

En septembre 2024, le groupe Nosoli avait engagé un « projet de transformation », comprenant la création d'un service client sur le site de la Générale Du Livre à Ivry-sur-Seine, mais aussi d'un service approvisionnements groupe et d'un pôle expérience clients basés à Tourcoing.

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Les fermetures du centre logistique de Lamnay (Sarthe), et de deux magasins Decitre, à Annemasse (Haute-Savoie) et Bezons (Val-d'Oise) s'intégraient également dans cette stratégie.

Le groupe Nosoli, qui compte environ 650 collaborateurs, n'a pour l'instant pas précisé ses intentions quant aux annonces du 26 mai prochain.

Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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