Thierry Vezon, la nature comme territoire de liberté

Le photographe gardois a fait de la Camargue et des Cévennes ses territoires de prédilection. Son travail, consacré à la faune et aux paysages, repose sur l’affût, la lenteur et le respect du milieu. Il pratique aussi la photographie aérienne, manière d’ouvrir le paysage sans le dominer. Les éditions Alcide, maison d’édition mise à l’honneur par le festival, accompagnent depuis longtemps cette relation entre territoire, image et livre.

Dans Camargue, paru chez Alcide, Thierry Vezon parcourt le delta par la mer, les étangs et le ciel. Le livre rappelle les emblèmes de cette terre amphibie — taureau, cheval, flamant rose — tout en renouvelant l’approche d’un territoire souvent réduit à ses cartes postales.

Mais le festival élargit encore l’horizon : après les périodes roses des flamants et des salins, puis les paysages blancs et bleus du Grand Nord, l’artiste présente un ensemble dominé par le vert, nourri par les forêts tropicales du Costa Rica et d’Indonésie.

Cette bascule chromatique dit une évolution du regard. Elle ne remplace pas les paysages méridionaux ; elle les prolonge vers d’autres milieux menacés, d’autres densités végétales, d’autres façons de saisir l’émerveillement. La projection au Capitole offre ainsi un récit visuel, mais aussi une traversée : du delta aux forêts, de l’oiseau emblématique aux mondes plus enveloppants du vivant.

Dans une édition consacrée aux « Difficiles libertés », ce rendez-vous déplace la question vers la nature. La liberté n’y signifie pas conquête, mais attention : observer sans saisir, admirer sans consommer, transmettre sans appauvrir. Face aux images, le public rencontrera moins un décor qu’une éthique du regard.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com