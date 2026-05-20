Phosphène lance une revue papier indépendante pour explorer des idées surprenantes

Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et retrouver le temps de penser, vraiment.

Deux fois par an, chaque numéro abordera un thème sous un angle inédit, mêlant reportages, essais, récits littéraires, photographies et illustrations. 200 pages fabriquées en France pour s’étonner, découvrir, réfléchir.

Nous irons chercher des idées hors des sentiers battus en rencontrant des personnalités singulières, en exhumant des histoires enfouies ou en explorant des concepts émergents, loin de tout académisme ou élitisme. Nos pas nous mèneront au cœur des forêts, dans les coulisses des laboratoires, les ateliers d’artistes, les villes en effervescence créative, et auprès de philosophes dont les idées touchent au concret.

Nous aspirons à poser un autre regard sur les choses. Sur le vivant, en traquant les sangliers ou en plongeant dans la biophysique. Sur l’humain, à travers une expérience de pensée en altitude. Sur les sons, par le récit poétique de souvenirs qui ressurgissent. Sur la création, en donnant la parole à un chef cuisinier nourri par la nuit, le rap et les saisons. Avec la volonté de tisser des réflexions sur des notions plus vastes : les motifs, le hasard, la lumière.

Phosphène, c’est la revue qu’on prend entre ses mains pour se laisser emporter par une pensée profonde. Mais c’est aussi cet objet, ce mook qu’on aime feuilleter pour le seul plaisir des yeux — une promenade au gré des photos, des dessins, ou d’articles courts qui se lisent d’un coup d’œil.

Le premier volume paraîtra en juin 2026 autour du thème des Motifs. Ils sont omniprésents. À commencer par ces empreintes du monde, ces formes primitives qui structurent les paysages, les particules, les vagues, les nuages. Ils habitent aussi le vivant. Nos pensées elles-mêmes se répètent. Et nos sociétés, tout comme les œuvres des artistes, perpétuent ou brisent des schémas.

Si tout n’est que répétition, comment la nouveauté ou l’originalité reste-t-elle possible ? C’est cette interrogation que nous avons choisi d’explorer dans ce premier numéro. Une invitation au voyage et à la pensée. Avec en avant-première sur Ulule : l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne, et bien d’autres créations originales.

La campagne est à retrouver ici.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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