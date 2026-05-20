Peter Pan, un classique plus mélancolique qu’il n’y paraît

Peter Pan fait partie de ces figures qui ont dépassé leur créateur. Comme Alice, Pinocchio ou le Petit Prince, il s’est détaché du livre pour devenir une présence autonome. On croit le connaître depuis toujours. Que ce soit par les livres et les réécritures multiples, le cinéma, les illustrations, les scènes de théâtre, les produits dérivés. Mais cette familiarité masque souvent l’œuvre elle-même. Philippe Forest le rappelle dans sa préface : beaucoup ont rencontré Peter Pan sans jamais avoir lu Barrie.

Quand le personnage efface l’auteur

La publication dans la Pléiade permet justement de revenir à l’origine du mythe, ou plutôt à ses origines multiples. Car Peter Pan n’est pas né d’un seul texte figé. Le personnage apparaît d’abord dans Le Petit Oiseau blanc en 1902, étrange roman pour adultes où surgit, presque en marge, un enfant vivant dans les jardins de Kensington. Puis vient la pièce de théâtre créée en 1904, sans cesse remaniée par Barrie au fil des représentations. Enfin, Peter et Wendy donne en 1911 une nouvelle forme au récit.

Il n’existe donc pas une version définitive de Peter Pan. Barrie corrige, ajoute, retranche, déplace. Son œuvre avance par variations successives, comme un territoire qu’il continuerait lui-même d’explorer. Cette instabilité participe du mythe. Peter Pan échappe à toute fixation. Il change de visage selon les époques, les adaptations et les lecteurs.

Le grand public associe aujourd’hui presque spontanément Peter Pan au dessin animé de Disney de 1953. Ce film a donné au personnage une notoriété mondiale et fixé durablement certaines images : le costume vert, la silhouette légère, la féerie lumineuse de Neverland. Philippe Forest rappelle d’ailleurs qu’il serait absurde de nier l’importance artistique de Disney dans cette transmission. Mais cette popularité a eu un effet paradoxal : plus Peter Pan devenait célèbre, plus Barrie disparaissait derrière lui.

Car Barrie demeure un écrivain largement oublié. De son vivant pourtant, il occupait une place considérable dans les lettres britanniques. Dramaturge célébré, romancier à succès, chroniqueur prolifique, il était lu, joué, admiré. Robert Louis Stevenson voyait en lui un authentique génie. Puis le temps littéraire s’est déplacé. Face au modernisme de Joyce, Woolf ou Eliot, Barrie a peu à peu été renvoyé du côté d’une littérature jugée sentimentale, victorienne, presque démodée. Son œuvre entière a fini par se réduire, dans les mémoires, à un seul personnage.

Neverland, royaume fragile de l’absence

Cette édition de la Pléiade agit donc aussi comme une réparation. Elle replace Barrie dans une histoire littéraire plus vaste et rappelle la singularité de son écriture. Derrière la fantaisie apparente, il y a une œuvre profondément mélancolique, traversée par le deuil, le manque et l’impossibilité de retenir le temps.

Peter Pan n’est d’ailleurs pas seulement l’histoire d’un enfant qui refuse de grandir. Le livre parle surtout de ce que grandir fait perdre. Le merveilleux cohabite constamment avec l’ombre. Derrière le jeu, il y a la disparition. Derrière Neverland, l’idée que rien ne demeure.

Cette tonalité vient aussi de la vie de Barrie lui-même. Philippe Forest revient longuement sur l’enfance de l’écrivain écossais, marquée par la mort accidentelle de son frère aîné David. L’enfant disparu devient alors une présence obsédante dans la famille. Barrie grandit dans cette mémoire du frère absent, idéalisé, éternellement jeune parce que mort trop tôt. Toute son œuvre semble hantée par cette figure de l’enfant qui ne vieillira jamais.

À cela s’ajoute la relation complexe que Barrie entretient avec la famille Llewelyn Davies, dont les enfants inspireront directement Peter Pan. L’écrivain devient peu à peu une présence centrale auprès de Sylvia Llewelyn Davies et de ses fils. Il joue avec eux, invente des histoires, compose des aventures dans les jardins de Kensington. C’est là que naît véritablement Neverland.

Peter Pan, mythe de l’absence

Mais cette histoire réelle, traversée par plusieurs deuils et disparitions tragiques, donne aussi au mythe sa profondeur mélancolique. Peter Pan n’est pas seulement une célébration de l’enfance éternelle, c’est une tentative fragile de retenir ceux qui disparaissent.

Désir de liberté, peur du monde adulte. Nostalgie. Inquiétude. Peter Pan appartient désormais à tous parce qu’il repose sur une émotion universelle et difficile à formuler : comment retenir voire retrouver l’enfant en nous.

C’est précisément pour cette raison que son entrée dans la Pléiade a du sens. Non comme simple hommage patrimonial à un classique populaire, mais parce que Peter Pan dépasse largement la littérature jeunesse à laquelle on le réduit souvent. Le texte de Barrie dialogue avec les grandes questions du temps, de la mémoire, du désir et de la perte.

Cette édition permet aussi de retrouver une œuvre dans toute sa complexité, loin des versions simplifiées ou édulcorées qui ont longtemps circulé. Barrie y apparaît comme un écrivain beaucoup plus ambigu, subtil et moderne qu’on ne l’imagine souvent.

Au fond, la publication de Peter Pan dans la Pléiade rappelle une chose assez simple : les mythes ne naissent pas seuls. Derrière l’enfant qui vole au-dessus de Londres, il y avait un écrivain. Et derrière cet écrivain, une œuvre qu’il est temps de relire.

Par Audrey Le Roy

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