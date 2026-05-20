Affaire Depardieu : Yann Moix perd son procès contre France 2 et Hikari

L'émission Complément d'enquête, diffusée par France 2 le 7 décembre 2023, dévoilait des images captées en Corée du Nord, où Yann Moix tournait un documentaire, en 2018. « J’ai eu l’idée de filmer Gérard, c’est d’ailleurs de manière tacite que je l’ai fait, je ne lui ai pas demandé l’autorisation, puisque moi j’allais finir un documentaire là-bas. Il ne m’a dit ni oui ni non, j’ai filmé, il n’a rien dit », expliquait-il à l'époque.

Lors d'une séquence, filmée au sein d'un haras, l'acteur sexualise une jeune fille, et se livre à d'autres propos obscènes et sexistes dans différents lieux traversés en compagnie de Yann Moix. Début 2025, le journal Libération avait dévoilé d'autres extraits de ce documentaire qui ne sera jamais finalisé. L'écrivain et réalisateur se défendait alors, au micro d'Europe 1 : « Je suis étonné de ce qui est sorti, alors qu'il y a cent fois pire dans le film. »

Il assurait alors que son intention était de proposer un film, où les textes s'apparenteraient à de la fiction et les comportements à des interprétations. « Ce n’était pas une caméra cachée. Je joue dans mon propre film, donc je sais que je suis filmé, puisque c’est censé être montré un jour. [...] Je joue comme dans La Chèvre. Je joue Pierre Richard et Gérard Depardieu , donc, on exagère tout. On filme vingt-quatre heures sur vingt-quatre », affirmait-il.

Le quotidien avait néanmoins relevé que, dans l'intégralité des images visionnées, Yann Moix ne donnait jamais de consignes de tournage, et ne reprenait pas plus l'acteur vis-à-vis de ses propos...

« Mauvaise foi »

Suite à la diffusion des images par Complément d'enquête, Yann Moix avait porté plainte contre France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». Gérard Depardieu, pour sa part, avait mis en cause le groupe France Télévisions, sa présidente Delphine Ernotte Cunci, les auteurs du reportage et la société de production Hikari. En avril dernier, l'acteur avait annoncé renoncer à ces poursuites.

Moix, de son côté, a persisté. Le vendredi 15 mai dernier, le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté de toutes ses demandes, rapporte franceinfo, qui a a pu consulter le jugement. Ce dernier précise que l'écrivain a « fait preuve de mauvaise foi, sachant d'une part qu'il n'était pas propriétaire des images tournées par Hikari, et d'autre part, qu'il n'y avait pas de relation de travail entre lui et cette société ».

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Les arguments déroulés par Moix n'ont pas convaincu la justice. Il assurait ainsi être propriétaire des images diffusées par Complément d'enquête, sans pour autant préciser « quelles sont, au sein du reportage diffusé par Complément d’enquête, les images dont il serait propriétaire et ne les verse pas aux débats, privant ainsi le tribunal de la possibilité de toute appréciation des éléments constitutifs de l’infraction », a noté la cour, selon Libération.

Pourtant versé aux débats par ses soins, un projet de contrat de cession entre Hikari et Igrekem [la société de production de Yann Moix, NdR] a même desservi le documentariste, puisqu'il « rappelle en son article 3.1 que Hikari a la pleine propriété des rushs », a constaté le tribunal... Les pièces et l'argumentation n'ont pas permis de démontrer l'existence d’une prestation de travail exécutée ou d’un lien de subordination, écartant les accusations de travail dissimulé ou de recel.

Le parquet n'ayant pas formulé de réquisitions, un appel au pénal est impossible, souligne Libération, qui précise que l'auteur peut toujours se tourner vers le civil, malgré la fragilité du dossier.

Photographie : Yann Moix, en 2019 (Ville de Nevers / Nevers Agglomération, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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