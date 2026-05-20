Il est bon parfois de réveiller les morts : Donald Westlake, 1933-2008

Or, Proctorr ne trouve plus cette accroche dans son œuvre parce qu'il n'y en a plus dans sa vie, engluée dans les affres d'un divorce calamiteux (avec beaucoup de paramètres financiers à la clé). Le hasard d'une recherche infructueuse en bibliothèque le remet en contact avec un ami perdu de vue depuis vingt ans, Wayne Prentice, écrivain comme lui, mais qui a connu une fortune littéraire exactement inverse : l'abandon des éditeurs pour cause de mévente. Alors que, contrairement à Proctorr, il est resté créativement en pleine forme.

C'est alors qu'en un éclair l'idée jaillit dans l'esprit de Proctorr. La fameuse « accroche ». Il faut absolument relire ce passage du chapitre 1, qui est en lui-même un modèle d'exposition : « Je viens de trouver mon accroche, annonça Bryce. — Celle du livre sur lequel tu travailles ? — Non, celle de la vie sur laquelle je travaille [...] — Qu'est-ce que tu veux dire ? — Tu as un livre mais pas d'éditeur, lui rappela Bryce. J'ai un éditeur, mais je n'ai pas de livre. »

Mettons nos atouts en commun, lui suggère-t-il alors. Tu me donnes ton tapuscrit. Je le signe. Et nous partageons l'à-valoir, qui est plus que substantiel. Mais pour que cet à-valoir ne soit pas rongé par les prétentions financières de Lucie, la femme de Proctorr, il faut que celle-ci disparaisse. Un « contrat », donc, est placé sur la tête de Lucie. Et c'est Wayne, l'auteur délaissé mais fécond, qui devra s'acquitter de la besogne. Ce qu'il fera, dans une scène qui reste à jamais gravée dans la mémoire du lecteur.

Tout se passe bien, si l'on peut dire. L'enquête policière piétine. Elle échouera même à trouver le coupable. Wayne profite de cette manne financière inespérée, pour le plus grand bonheur de sa femme Susan, avec laquelle il forme un couple harmonieux. Pour Proctorr, en revanche, la descente aux enfers commence. Non pas par remords — et c'est là que Donald Westlake affirme son éminente supériorité.

Mais pour une raison qui tient à la fécondité même d'une accroche narrative, à sa possibilité de survie, aux chances qu'elle a de se prolonger, de se déployer. Or, cette condition essentielle, Proctorr l'a perdue. Pourquoi ? Parce qu'en déléguant le meurtre de sa femme à Prentice, il s'est coupé de l'expérience directe de cet acte, si horrible soit-il : l'expérience, qui est à la racine même de l'écriture. Qui en détermine la vitalité. Et cela le hante.

Il devient encore plus radicalement incapable de créer qu'avant le meurtre, multipliant les « faux départs » et les synopsis ineptes. Dans un dialogue hallucinant avec le vrai meurtrier, il confesse : « Je veux seulement savoir comment c'était. — C'était l'enfer. — Mais je ne peux pas le visualiser. Je ne peux pas le visualiser. » La suite dira comment il y parvient finalement, dans un dénouement aussi glaçant et magistral que l'exposition.

Il n'y a pas de surplomb moralisateur chez Westlake. Son superbe livre dramatise avec brio les ressorts les plus profonds de la création romanesque, et en fait la matière même d'une histoire criminelle, qui n'a rien à envier, dans sa tension jamais démentie, aux meilleurs témoignages littéraires du hard-boiled américain.

Pas de surplomb moralisateur, mais peut-être une morale infuse : écrivains, méfiez-vous ! Il ne faut pas tout sacrifier à l'écriture, et en particulier : il ne faut pas sacrifier la vie, une vie, à une accroche narrative, même si celle-ci doit vous ouvrir les portes d'un livre, réhabiliter en vous ce geste salutaire d'écrire, comme se l'avouent les deux romanciers juste avant de franchir le seuil fatal : « Il faut que ça vienne, sinon on est fichu. »

Par Auteur invité

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