Dix histoires d’enfance au Parc d’attractions littéraires

Le terme de « parc d’attractions » désigne ici un parcours littéraire en plein air, construit autour d’installations illustrées, de jeux de lecture, d’ateliers créatifs et de temps d’écoute. L’événement est gratuit et s’adresse aux enfants, aux familles ainsi qu’aux groupes scolaires, centres de loisirs et structures du champ social. Les groupes doivent s’inscrire en ligne sur le site du Salon.

Le parcours s’appuie sur dix textes inédits de Marie Desplechin. L’autrice y raconte des épisodes d’enfance à travers plusieurs personnages, parmi lesquels Namory, Séphora, Élie, Aya ou Samuel. Les récits abordent des situations liées au dépassement de soi, à l’entraide, au jeu ou à l’imaginaire.

Les images de Magali Le Huche, extraites de La Grande course des Jean et Nowhere Girl, accompagnent ces textes. Les visiteurs sont invités à circuler dans l’installation à travers différents jeux de lecture et de posture. Le parcours peut se découvrir seul, en groupe ou en famille.

Des ateliers d’écriture et de dessin sont proposés en continu à partir de consignes imaginées par les deux artistes. Le programme comprend aussi des lectures avec des comédien·nes et des versions audio en écoute individuelle.

Marie Desplechin, née à Roubaix en 1959, publie son premier roman jeunesse en 1993 après des études de lettres et une formation de journaliste. Son travail s’attache à des récits ancrés dans le quotidien et centrés sur l’enfance.

Magali Le Huche a étudié l’illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg. Autrice et illustratrice, elle travaille pour la presse et l’édition jeunesse ainsi que pour la bande dessinée. Son album Nowhere Girl, publié chez Dargaud, a reçu la Pépite Bande dessinée en 2021.

Lectures, ateliers et bibliobus

Le Bibliobus de Plaine Commune participe à la programmation avec une sélection de livres et des ateliers créatifs autour de l’installation « Jubilos » de l’artiste Claire Dé. Cette œuvre a circulé dans neuf médiathèques du réseau entre novembre 2025 et mai 2026.

Des dons de livres sont également prévus pendant toute la durée de l’événement. Chaque visiteur pourra repartir avec un ouvrage ainsi qu’un carnet de poche conçu à partir des textes de Marie Desplechin et des images de Magali Le Huche.

Une journée consacrée à l’accessibilité et à la sensibilisation aux handicaps est organisée le mardi 30 juin. Plusieurs dispositifs sont annoncés pendant l’événement, dont des lectures en langue des signes française, des visites en audiodescription et des images thermogonflées.

Deux visites professionnelles sont programmées le mercredi 24 juin à 14h30 et le mardi 30 juin à 10h30. Elles sont gratuites sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Un projet porté par le Salon du livre et de la presse jeunesse

Le Parc d’attractions littéraires est un projet du Salon du livre et de la presse jeunesse coproduit avec le Département de la Seine-Saint-Denis. Il s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre, manifestation nationale organisée par le Centre national du livre sous l’impulsion du ministère de la Culture.

Le Parc d’attractions littéraires se déroule au parc Georges-Valbon, 67 avenue Waldeck-Rochet à La Courneuve, entrée Tapis vert. Les activités ont lieu de 10 heures à 17 heures en semaine et de 14 heures à 19 heures le samedi, avec relâche le dimanche. À partir du 6 juillet, des déclinaisons seront proposées dans une trentaine de villes de Seine-Saint-Denis et dans six bases de loisirs d’Île-de-France.

Crédits illustration : Magali Le Huche

Par Dépêche

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