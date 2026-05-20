Sally Rooney fait traduire Intermezzo en hébreu avec un éditeur israélien compatible BDS

Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.
Le 20/05/2026 à 11:32 par Clément Solym
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20/05/2026 à 11:32
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L’annonce intervient plus de quatre ans après le refus, par l’écrivaine irlandaise, d’une offre de traduction en hébreu pour Beautiful World, Where Are You. Sally Rooney avait alors invoqué son soutien au mouvement BDS, qui appelle au boycott des institutions israéliennes jugées complices de violations des droits des Palestiniens. Ses deux premiers romans, Conversations with Friends et Normal People, avaient été traduits en hébreu par Modan.
Dans un entretien publié parallèlement par The Guardian avec l’artiste et militant irlando-palestinien Samir Eskanda, Sally Rooney indique que November Books a présenté à son agent une proposition destinée à respecter les exigences du boycott culturel. La maison ne travaille pas dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, ne reçoit pas de financement public israélien et reconnaît les droits des Palestiniens au regard du droit international, dont le droit au retour des réfugiés, selon les éléments rapportés par l’autrice.
L’opération clarifie une position qui avait suscité une vive controverse en 2021. Sally Rooney affirme ne pas avoir refusé l’hébreu comme langue de traduction, ni les lecteurs israéliens, mais certains circuits institutionnels. « L’acte de traduction » constitue, selon elle, un idéal littéraire ; le différend porte sur le choix des partenaires contractuels et sur leur éventuelle complicité avec les institutions visées par BDS.
+972 Magazine, partie prenante du projet, précise que la traduction est signée Debbie Eylon et que les précommandes ont débuté. Le média indique que la vente concerne, à ce stade, les lecteurs situés en Israël-Palestine, à l’exception des colonies de Cisjordanie. Il affirme aussi que le projet résulte de cinq années de discussions entre l’autrice, des acteurs israéliens, palestiniens et des relais du mouvement de boycott.
Le choix de November Books répond aussi à une contrainte professionnelle précise : cette maison est le seul éditeur israélien identifié comme satisfaisant aux conditions d’exemption du boycott culturel : absence d’activité dans les colonies, absence de financement d’État israélien, reconnaissance explicite des droits des Palestiniens.
La décision de Rooney s’inscrit dans un mouvement plus large du monde littéraire. Plus de 7000 auteurs et organisations de défense ont soutenu le boycott d’éditeurs israéliens jugés complices. Parmi les signataires figurent, selon +972 Magazine, des lauréats de Prix Nobel, Booker et Pulitzer.
Cette ligne demeure contestée. Lors de la polémique de 2021, des responsables israéliens et plusieurs critiques avaient accusé l’écrivaine de participer à un boycott culturel assimilé à une forme d’antisémitisme. Rooney maintient, pour sa part, que le boycott vise des institutions et non des individus, une distinction toujours importante à souligner.
À LIRE - Par crainte d'être arrêtée pour "terrorisme", Sally Rooney refuse de se rendre à Londres
Avec Intermezzo, Sally Rooney tente donc une voie étroite : maintenir l’accès de son œuvre aux lecteurs hébréophones, tout en refusant certains intermédiaires éditoriaux. Le cas constitue un précédent suivi dans l’édition, où les contrats de traduction peuvent désormais engager autant une stratégie de diffusion qu’une position publique sur les partenaires commerciaux.
Traduit par Laetitia Devaux (Gallimard), Intermezzo s’est vendu en France à plus de 56.000 exemplaires.
Crédits photo : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 04/09/2025
505 pages
Editions Gallimard
10,00 €
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Réunie à Soleure pour sa 24e assemblée générale, l’association professionnelle des Autrices et auteurs de Suisse a consacré une partie de ses travaux aux effets de l’intelligence artificielle sur la littérature, avec une intervention du professeur Philipp Theisohn.
15/05/2026, 10:47
Après quinze ans de procédure, la Haute Cour de Delhi rejette l’accusation de plagiat visant David Davidar, ancien patron de Penguin India, et l’action en diffamation qu’il avait engagée contre Sivasundari Bose. Au cœur du dossier : un manuscrit allégué mais non produit dans sa version de 2000, une preuve d’accès insuffisante et une limite rappelée aux auteurs comme aux éditeurs, entre proximité thématique et contrefaçon littéraire devant le juge.
15/05/2026, 10:46
Franca Belfond est décédée le 13 mai 2026 à Paris des suites d‘un cancer à l'âge de 93 ans, apprend ActuaLitté de sources familiales. Née en 1932, elle a créé en 1963 avec son mari Pierre Belfond (1933-2022), et codirigé jusqu’en 1991, les éditions qui portent leur nom et dont l’activité se poursuit au sein du Groupe Editis.
14/05/2026, 21:15
Le Comité d’enquête russe a lancé une vérification visant des œuvres de Grigori Oster, classique de l’humour jeunesse, après un signalement politique sur leur supposé effet éducatif. L’affaire déplace des textes satiriques vers le terrain de l’expertise morale, dans un pays où éditeurs, libraires et bibliothèques affrontent déjà une pression accrue sur les catalogues.
14/05/2026, 15:19
Né en ligne autour de livres d’occasion et de recommandations partagées sur Instagram, Le Quartier littéraire s’installera le 1er septembre 2026 au 19, quai Lamennais, à Rennes. Stéphanie Jouin et Julien Déniel y ouvriront un café littéraire pensé comme un lieu de lecture, de travail et de rencontre, avec des ouvrages de seconde main.
13/05/2026, 18:36
Quatre ans après sa création, la maison d’édition indépendante Melrakki cessera son activité le 31 mai 2026. Fondée dans le Jura autour d’une ligne éditoriale tournée vers le vivant, la photographie animalière et la protection animale, la structure annonce sa fermeture en dénonçant un système du livre devenu « financièrement intenable » pour les petites maisons indépendantes.
13/05/2026, 18:33
Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO qui refusait d’effacer une marque Obelix déposée pour des armes, munitions et explosifs. Les Éditions Albert René obtiennent une victoire procédurale importante : l’Office réexamine la renommée commerciale du personnage, sans réduire l’affaire à l’écart entre la bande dessinée et l’armement, ni à la différence entre les publics concernés dans l’Union européenne.
13/05/2026, 12:45
Après la publication par le Journal du Dimanche de captures d’écran issues d’une boucle WhatsApp réunissant des auteurs opposés à l’éviction d’Olivier Nora de la direction de Grasset, Guillaume Dasquié, auteur chez Grasset, a décidé d’attaquer l’hebdomadaire. En cause : la diffusion de conversations privées, mais aussi de numéros de téléphone, dont le sien et celui de Vanessa Springora.
13/05/2026, 12:33
La Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF) a annoncé, ce mardi 12 mai 2026, la composition de son conseil d’administration pour la période 2026-2027. Le conseil a été constitué lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le mercredi 6 mai. L’organisme, créé en 1996, a pour but de favoriser la diffusion et la commercialisation des livres de langue française.
13/05/2026, 11:11
University of Queensland Press a annulé l’album jeunesse Bila après les propos de son illustrateur Matt Chun sur la fusillade (antisémite) de la plage de Bondi survenue en décembre 2025. Et l'affaire terrasse l’éditeur australien : cinq mille exemplaires restent stockés, au moins dix-sept auteurs ont rompu ou suspendu leurs liens avec la maison, et des salariés contestent l’intervention de l’université dans la décision éditoriale, selon l’UQ.
13/05/2026, 11:06
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