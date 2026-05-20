Sally Rooney fait traduire Intermezzo en hébreu avec un éditeur israélien compatible BDS

L’annonce intervient plus de quatre ans après le refus, par l’écrivaine irlandaise, d’une offre de traduction en hébreu pour Beautiful World, Where Are You. Sally Rooney avait alors invoqué son soutien au mouvement BDS, qui appelle au boycott des institutions israéliennes jugées complices de violations des droits des Palestiniens. Ses deux premiers romans, Conversations with Friends et Normal People, avaient été traduits en hébreu par Modan.

Dans un entretien publié parallèlement par The Guardian avec l’artiste et militant irlando-palestinien Samir Eskanda, Sally Rooney indique que November Books a présenté à son agent une proposition destinée à respecter les exigences du boycott culturel. La maison ne travaille pas dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, ne reçoit pas de financement public israélien et reconnaît les droits des Palestiniens au regard du droit international, dont le droit au retour des réfugiés, selon les éléments rapportés par l’autrice.

L’opération clarifie une position qui avait suscité une vive controverse en 2021. Sally Rooney affirme ne pas avoir refusé l’hébreu comme langue de traduction, ni les lecteurs israéliens, mais certains circuits institutionnels. « L’acte de traduction » constitue, selon elle, un idéal littéraire ; le différend porte sur le choix des partenaires contractuels et sur leur éventuelle complicité avec les institutions visées par BDS.

+972 Magazine, partie prenante du projet, précise que la traduction est signée Debbie Eylon et que les précommandes ont débuté. Le média indique que la vente concerne, à ce stade, les lecteurs situés en Israël-Palestine, à l’exception des colonies de Cisjordanie. Il affirme aussi que le projet résulte de cinq années de discussions entre l’autrice, des acteurs israéliens, palestiniens et des relais du mouvement de boycott.

Le choix de November Books répond aussi à une contrainte professionnelle précise : cette maison est le seul éditeur israélien identifié comme satisfaisant aux conditions d’exemption du boycott culturel : absence d’activité dans les colonies, absence de financement d’État israélien, reconnaissance explicite des droits des Palestiniens.

La décision de Rooney s’inscrit dans un mouvement plus large du monde littéraire. Plus de 7000 auteurs et organisations de défense ont soutenu le boycott d’éditeurs israéliens jugés complices. Parmi les signataires figurent, selon +972 Magazine, des lauréats de Prix Nobel, Booker et Pulitzer.

Cette ligne demeure contestée. Lors de la polémique de 2021, des responsables israéliens et plusieurs critiques avaient accusé l’écrivaine de participer à un boycott culturel assimilé à une forme d’antisémitisme. Rooney maintient, pour sa part, que le boycott vise des institutions et non des individus, une distinction toujours importante à souligner.

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Avec Intermezzo, Sally Rooney tente donc une voie étroite : maintenir l’accès de son œuvre aux lecteurs hébréophones, tout en refusant certains intermédiaires éditoriaux. Le cas constitue un précédent suivi dans l’édition, où les contrats de traduction peuvent désormais engager autant une stratégie de diffusion qu’une position publique sur les partenaires commerciaux.

Traduit par Laetitia Devaux (Gallimard), Intermezzo s’est vendu en France à plus de 56.000 exemplaires.

Crédits photo : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Clément Solym

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