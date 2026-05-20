Festival du premier roman : littérature et environnement au coeur d’une journée ouverte

La crise environnementale est documentée, commentée, chiffrée. Pourtant, sa complexité la rend souvent difficile à appréhender. Depuis de nombreuses années, les scientifiques alertent sur les conséquences de l’inaction climatique. Mais les données, les projections et les constats ne suffisent pas toujours à susciter un véritable mouvement collectif.

C’est dans cet écart que la littérature peut trouver sa place. Non pas en se substituant à la science, mais en ouvrant d’autres voies : celles de la sensibilité, de l’imaginaire, du récit. Que permet-elle de voir, de sentir, de penser autrement ? Peut-elle accompagner une prise de conscience, voire nourrir le désir d’agir ?

La journée s’ouvrira à 9h30 au Cinéma Pathé avec une rencontre intitulée « Laboratoire littéraire de l’écologie ». Riccardo Barontini, professeur universitaire spécialiste de la littérature des XXe et XXIe siècles, de l’écopoétique et des théories de l’imagination, y abordera ce que la littérature rend perceptible dans notre rapport au vivant. La rencontre sera animée par Nicolas Thevenot.

De nouvelles formes pour raconter le monde

À 10h45, toujours au Cinéma Pathé, l’auteur Elio Possoz reviendra sur les défis narratifs que font naître les préoccupations écologiques. Dans son premier roman, Les Mains vides, publié en 2025 à La Volte, il imagine une « eutopie » où le dérèglement climatique conduit à une société plus égalitaire, fondée sur le soin porté aux autres, à l’environnement et à soi-même.

Cette rencontre, animée par Riccardo Barontini, s’intéressera aussi à la langue elle-même : comment la tordre, l’ouvrir, la déplacer pour raconter des futurs possibles ? La littérature, ici, ne se contente pas de décrire une crise. Elle expérimente des formes, invente des chemins, fabrique des hypothèses.

L’après-midi se poursuivra au Musée des Beaux-Arts, de 14h à 15h30, avec Jean-Baptiste Andrea. Écrivain, scénariste et réalisateur, il a été lauréat du Festival du premier roman en 2018 pour Ma Reine et a reçu le Prix Goncourt en 2023 pour Veiller sur elle. Ses romans sont publiés chez l’Iconoclaste.

Sous le titre « Ne faire qu’un avec la nature », la rencontre reviendra sur les thèmes qui traversent son œuvre : l’enfance, la recherche d’absolu, la sagesse, mais aussi la place du vivant. Elle posera une question simple, presque directe : l’écrivain a-t-il pour devoir de sensibiliser, d’alerter, d’inciter à l’action environnementale ? La discussion sera animée par Thierry Caquais.

Un atelier d’écriture autour des futurs possibles

En parallèle, de 14h à 16h30 au Musée des Beaux-Arts, Elio Possoz proposera un atelier d’écriture consacré à la science-fiction. À partir d’inspirations littéraires et scientifiques, les participants seront invités à imaginer des futurs possibles ou des passés qui n’ont jamais eu lieu.

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L’approche s’éloignera des récits d’apocalypse ou des grands tableaux géopolitiques. Elle s’appuiera notamment sur le travail d’Ursula K. Le Guin autour de la fiction-panier, afin d’envisager d’autres façons de faire société — et donc d’écrire. L’atelier est complet.

Par Dépêche

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