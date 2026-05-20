Bolloré, Vivendi, Hachette : une affaire de contrôle

Le contentieux autour de la scission de Vivendi reprend une portée directe pour l’industrie du livre. Selon un avis consulté par l’AFP, l’avocate générale devant la cour d’appel de Paris préconise de retenir que Vincent Bolloré exerçait un contrôle de fait sur Vivendi lorsque le groupe a été scindé, fin 2024. L’audience se tient vendredi 22 mai devant la cour d’appel de Paris, qui ne suit pas nécessairement les conclusions du parquet général.

L’affaire oppose le fonds CIAM, actionnaire minoritaire de Vivendi, au groupe Bolloré et à Vivendi. Elle porte sur une question centrale : le groupe Bolloré contrôlait-il Vivendi au moment où l’ancien conglomérat a été séparé en quatre sociétés cotées — Canal+, Havas, Louis Hachette Group et Vivendi résiduel ? Si la cour répond positivement, le dossier retourne devant l’Autorité des marchés financiers, chargée d’apprécier si une offre publique de retrait sur Vivendi s’imposait au bénéfice des actionnaires minoritaires.

La question sort d'ailleurs du strict droit boursier : Louis Hachette Group, né de cette réorganisation, réunit notamment Lagardère et Prisma Media. Son pôle édition, Lagardère Publishing, opère principalement sous la marque Hachette Livre. Le groupe se présente comme le troisième éditeur mondial grand public, avec plus de 200 marques éditoriales, plus de 15.000 nouveautés par an et 3,001 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

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Pour l'édition, l’enjeu ne tient donc pas à une modification immédiate des catalogues, des contrats d’auteurs ou des programmes éditoriaux. Il concerne l’architecture de contrôle d’un acteur majeur du secteur, au moment où la concentration capitalistique nourrit déjà les inquiétudes d’auteurs, d’éditeurs et de libraires. Hachette Livre occupe une place majeure (et structurante) dans le paysage français et international, par ses maisons de littérature générale, de jeunesse, d’éducation, de pratique, de bande dessinée, de dictionnaires ou de distribution.

L’avis de l’avocate générale reprend un point décisif depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 : le contrôle de fait ne se déduit pas d’un faisceau d’indices généraux, tels que la notoriété, l’autorité personnelle ou l’influence publique d’un actionnaire. Il s’apprécie au regard des droits de vote et de leur capacité à déterminer, pendant une durée significative, les décisions d’assemblée générale. La Direction des affaires juridiques de Bercy a souligné que la Cour de cassation avait imposé une lecture plus stricte de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Selon les éléments rapportés par l’AFP, l’avocate générale estime néanmoins que Vincent Bolloré disposait, par ses droits de vote et dans un actionnariat dispersé, d’une majorité relative supérieure à 40 % lui permettant d’imposer sa volonté lors des assemblées générales de Vivendi, et cela depuis plusieurs années. Elle préconise donc un renvoi vers l’AMF pour examiner l’éventuelle mise en œuvre d’une offre publique de retrait.

Le dossier entre aussi en résonance avec l’enquête européenne visant Vivendi dans l’acquisition de Lagardère. En juillet 2025, la Commission européenne a adressé au groupe une communication de griefs pour possible mise en œuvre anticipée de cette opération, avant autorisation définitive.

Cette procédure, qualifiée de « gun jumping », concerne surtout l’influence alléguée de Vivendi sur des actifs médias de Lagardère, notamment Paris Match, Le Journal du dimanche et Europe 1. Elle ne vise pas publiquement Hachette Livre comme cible éditoriale spécifique.

Les deux affaires restent toutefois distinctes : le contentieux français porte sur le contrôle de fait de Vivendi par Bolloré et sur les droits des actionnaires minoritaires lors de la scission. La procédure européenne examine les conditions de prise de contrôle de Lagardère par Vivendi avant l’autorisation de Bruxelles. Mais elles convergent sur une même ligne de crête : le moment où une influence capitalistique devient un pouvoir effectif de décision.

À ce stade, aucune conséquence opérationnelle directe ne s’impose à Hachette Livre. La décision à venir ne modifie ni l’organisation des maisons ni les relations contractuelles avec les auteurs. Elle pèse toutefois sur la légitimité financière et juridique de l’environnement actionnarial dans lequel évolue le premier groupe d’édition français.

Photographie : le siège de Vivendi, avenue de Friedland à Paris (GKRafly7, CC BY-SA 4.0)

Par Nicolas Gary

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