Buenos Aires attire 1,34 million de lecteurs et rassure l’édition

La 50e Foire internationale du livre de Buenos Aires a fermé ses portes sur un résultat public solide, dans un marché argentin fragilisé. Les organisateurs revendiquent 1,34 million de visiteurs en dix-neuf jours, soit 8 % de plus qu’en 2025, rapporte Publishing Perspectives.

Succès public sous contrainte économique

À La Rural, le rendez-vous a occupé 50.000 m², avec 380 stands, 480 exposants locaux et internationaux, et 1.587 maisons ou marques représentées. La Fondation El Libro, organisatrice de l’événement, réunit plusieurs instances du secteur argentin et porte un objectif de promotion de la lecture, de l’activité éditoriale et du développement culturel.

La dimension commerciale dépasse l’affluence. Les journées professionnelles ont accueilli 13.067 participants venus de 19 pays, soit près de 21 % de plus. PublishNews España ajoute près de 40 tonnes de livres expédiées vers des destinations argentines et étrangères.

Le salon progresse, les tirages reculent

Le contraste sectoriel reste sévère. À l’ouverture, El País citait Christian Rainone, président de la Fondation El Libro, évoquant près de 37.000 titres publiés en 2025, mais seulement 34,6 millions d’exemplaires imprimés, contre 52,6 millions l’année précédente. Il mentionnait aussi des achats publics passés de 29 % à 5 % du tirage total.

Ce décalage donne sa portée au bilan. La fréquentation confirme l’attractivité du grand rassemblement culturel, sans contredire la contraction de la production imprimée. Pour les éditeurs, libraires, distributeurs, traducteurs et agents, l’événement conserve une fonction de visibilité, de vente directe et de négociation dans un environnement moins prévisible.

La fragilité indépendante s’est aussi lue sur place : ActuaLitté apprenait que les Ediciones de la Flor, maison associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité à la fin de 2026. L’annonce, affichée sur son stand, illustre la pression qui pèse sur les catalogues patrimoniaux hors grands groupes.

Une vitrine régionale déjà tournée vers 2027

Le cinquantenaire a renforcé la portée symbolique de la manifestation et les organisateurs précisent que le Pérou est devenu le premier pays invité d’honneur, après une série de villes invitées – la présence de deux prix Nobel de littérature n’aura rien gâché, en l’occurrence JM Coetzee et Mo Yan.

La politique d’accès a complété ce dispositif : 60.000 élèves ont reçu un chèque-livre utilisable dans les librairies participantes. La 51e édition se tiendra du 29 avril au 17 mai 2027 à La Rural, précédée par les journées professionnelles du 27 au 29 avril. L’Espagne y sera invitée d’honneur.

Crédits photo : Feria del libro

Par Clément Solym

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