Philippe Spanghero au Salon du livre du Grand Narbonne : écrire avec l’héritage familial

Le Salon du livre du Grand Narbonne réunira plus de 90 auteurs autour d’une programmation mêlant rencontres, dédicaces, ateliers, animations, littérature jeunesse et bande dessinée. Pour cette 12e édition, le festival mettra notamment en avant des thèmes liés à la mémoire, à l’héritage, à l’exil, à l’engagement et à la création.

C’est dans ce cadre que Philippe Spanghero interviendra, avec une question centrale : comment écrire sa propre histoire lorsqu’un nom, une famille ou une lignée occupent déjà une place forte dans l’imaginaire collectif ?

Entre nom de famille et liberté personnelle

Ancien rugbyman, Philippe Spanghero est présenté dans la brochure comme issu d’une lignée de sportifs. Avec Au nom du clan, il explore le poids de l’héritage dans les choix personnels et professionnels. Le livre interroge aussi cette tension familière : faut-il prolonger ce que l’on reçoit, ou s’en détacher pour devenir pleinement soi-même ?

La rencontre, intitulée « Comment écrire son histoire entre héritage, transmission et loyautés ? », abordera plusieurs questions : comment se construire dans l’ombre d’un parent admiré ? Le nom de famille est-il un appui ou un fardeau ? Et comment trouver un équilibre entre les attentes transmises et ses propres désirs ?

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L’échange avec Philippe Spanghero aura lieu le samedi 30 mai, de 16h à 16h45, à l’Espace Rencontres. La brochure annonce une rencontre « intime et vibrante ». L’auteur sera également présent en dédicace sur le stand 20, le samedi.

Par Clotilde Martin

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