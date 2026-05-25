BiblioCLUB 2026 s'adresse aussi aux adolescents et mise sur les récits d’enquête

Le BiblioCLUB proposera durant l’été des activités culturelles, des jeux-questionnaires et des concours autour de la lecture. Selon l’ABPQ, le programme vise à maintenir l’intérêt des jeunes pour la lecture pendant la période estivale. L’organisme indique également vouloir mettre de l’avant des contenus québécois et autochtones.

L’an dernier, plus de 14.000 jeunes âgés de 3 à 12 ans ont participé aux activités du club. Au total, 644 activités avaient été organisées dans les bibliothèques québécoises participantes.

« La lecture est une des clefs de la réussite éducative. […] Le BiblioCLUB est une façon ludique d’inciter nos jeunes à s’intéresser à la littérature francophone. […] C’est grâce à des initiatives comme celles-ci que nous pouvons offrir aux générations futures l’occasion de vivre et de s’épanouir en français », déclare le ministre de la Langue française québecois, Jean-François Roberge.

Une programmation élargie pour les 13-17 ans

L’édition 2026 introduit un nouveau volet destiné aux adolescents. L’ABPQ précise qu’une programmation distincte a été développée pour ce groupe d’âge dans le cadre de la thématique annuelle.

Les activités proposées cette année s’articulent autour des univers de l’enquête et du mystère. Certaines bibliothèques offriront notamment un jeu d’évasion permettant aux participants de tenter d’intégrer « l’Énigmatique Académie », présentée comme une école pour détectives en herbe.

Deux concours nationaux seront également organisés : « Le livre de l’été » et « La paire fait l’affaire », consacré à la lecture en tandem. Des cartes-cadeaux allant jusqu’à 1000 $ seront remises avec l’appui des partenaires Les libraires et la Sépaq.

L’identité visuelle de cette édition a été réalisée par l’illustratrice jeunesse Iris Boudreau. Le thème « Mystères et enquêtes » servira de fil conducteur à l’ensemble de la programmation estivale.

Un projet soutenu par plusieurs partenaires

Le BiblioCLUB est réalisé avec la participation financière du ministère de la Langue française et de La Caisse. Le programme réunit également plusieurs partenaires issus des secteurs culturel, éducatif et communautaire, dont À GO, on lit!, Télé-Québec, Communication-Jeunesse, Les Débrouillards, Curium et Radio-Canada.

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L’ABPQ indique aussi avoir mis sur pied un comité consultatif afin d’adapter le contenu du programme aux enfants en situation de handicap ou présentant des troubles d’apprentissage.

Plus d'informations et liste des bibliothèques participantes à cette adresse.

Crédits illustration : Iris Boudreau

Par Dépêche

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