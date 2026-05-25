BiblioCLUB 2026 s'adresse aussi aux adolescents et mise sur les récits d’enquête

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
Le 25/05/2026 à 09:01 par Dépêche
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25/05/2026 à 09:01
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Le BiblioCLUB proposera durant l’été des activités culturelles, des jeux-questionnaires et des concours autour de la lecture. Selon l’ABPQ, le programme vise à maintenir l’intérêt des jeunes pour la lecture pendant la période estivale. L’organisme indique également vouloir mettre de l’avant des contenus québécois et autochtones.
L’an dernier, plus de 14.000 jeunes âgés de 3 à 12 ans ont participé aux activités du club. Au total, 644 activités avaient été organisées dans les bibliothèques québécoises participantes.
« La lecture est une des clefs de la réussite éducative. […] Le BiblioCLUB est une façon ludique d’inciter nos jeunes à s’intéresser à la littérature francophone. […] C’est grâce à des initiatives comme celles-ci que nous pouvons offrir aux générations futures l’occasion de vivre et de s’épanouir en français », déclare le ministre de la Langue française québecois, Jean-François Roberge.
L’édition 2026 introduit un nouveau volet destiné aux adolescents. L’ABPQ précise qu’une programmation distincte a été développée pour ce groupe d’âge dans le cadre de la thématique annuelle.
Les activités proposées cette année s’articulent autour des univers de l’enquête et du mystère. Certaines bibliothèques offriront notamment un jeu d’évasion permettant aux participants de tenter d’intégrer « l’Énigmatique Académie », présentée comme une école pour détectives en herbe.
Deux concours nationaux seront également organisés : « Le livre de l’été » et « La paire fait l’affaire », consacré à la lecture en tandem. Des cartes-cadeaux allant jusqu’à 1000 $ seront remises avec l’appui des partenaires Les libraires et la Sépaq.
L’identité visuelle de cette édition a été réalisée par l’illustratrice jeunesse Iris Boudreau. Le thème « Mystères et enquêtes » servira de fil conducteur à l’ensemble de la programmation estivale.
Le BiblioCLUB est réalisé avec la participation financière du ministère de la Langue française et de La Caisse. Le programme réunit également plusieurs partenaires issus des secteurs culturel, éducatif et communautaire, dont À GO, on lit!, Télé-Québec, Communication-Jeunesse, Les Débrouillards, Curium et Radio-Canada.
À LIRE - Nuits de la lecture 2027 : l’enfance au cœur de la 11e édition
L’ABPQ indique aussi avoir mis sur pied un comité consultatif afin d’adapter le contenu du programme aux enfants en situation de handicap ou présentant des troubles d’apprentissage.
Plus d'informations et liste des bibliothèques participantes à cette adresse.
Crédits illustration : Iris Boudreau
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.
18/05/2026, 12:08
Lucie Caubet rejoindra les Éditions du Seuil le 29 juin comme attachée de presse chargée de la fiction. Elle intégrera le service de presse de la maison d’édition auprès d’Alain Deroudilhe, après dix ans passés aux Éditions Jean-Claude Lattès, où elle a accompagné des auteurs de fiction française, étrangère et de polar, ainsi que le développement promotionnel de plusieurs labels et ouvrages.
18/05/2026, 11:17
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Ediciones de la Flor, maison indépendante associée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité en 2026. La perte de droits majeurs, la concentration du secteur et la contraction du marché argentin achèvent une trajectoire commencée en 1966. À Buenos Aires, la décision dépasse la fermeture d’une entreprise : c'est toute la fragilité économique des catalogues patrimoniaux indépendants face aux grands groupes qui se manifeste.
17/05/2026, 10:28
La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.
16/05/2026, 10:50
Le marché italien du livre progresse au début 2026, mais l’embellie repose largement sur le bonus bibliothèques. L’AIE chiffre à 35 millions d’euros les achats déjà engagés, sur 60 millions prévus. Le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes en profitent le plus, tandis que les essais, l’universitaire et la grande distribution poursuivent leur recul. Le second semestre dira si la reprise résiste sans cet appui public.
16/05/2026, 10:15
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