Auteurs privés de retraite : l'Assemblée nationale enquêtera-t-elle sur le scandale Agessa ?

Connu depuis quelques années, rendu public par le rapport Racine, en 2020, le « Scandale Agessa » n'a sans doute pas encore révélé tous ses tenants et aboutissants. Les faits sont brutaux : pendant 40 ans, des artistes-auteurs ont pensé, en toute bonne foi, qu'ils cotisaient auprès de l'Agessa afin d'ouvrir leurs droits à la retraite.

Or, une « grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe », d'après les termes du rapport Racine, a conduit l'Agessa à négliger cette mission et à ne pas appeler, dès sa création en 1978, les cotisations vieillesse des auteurs « assujettis non affiliés » — une classification basée sur les niveaux de revenus des créateurs.

Plusieurs décennies plus tard, des milliers d'artistes-auteurs se retrouvent alors privés d'assurance vieillesse, au moins 190.000 personnes seraient concernées, toujours selon le rapport Racine. Pire encore, d'après des documents révélés par ActuaLitté, la problématique aurait été identifiée depuis 2009 au moins, sans qu'aucune mesure ne soit alors prise pour corriger le tir.

Depuis la publication du rapport Racine, les réponses des pouvoirs publics ont été pour le moins décevantes. Les victimes de ces défaillances se sont en effet vues proposer le rachat de trimestres non cotisés, une « offre » qui aurait bénéficié à moins de 1 % d'entre eux, faute d'informations ou de moyens nécessaires.

Par ailleurs, la réforme du régime social des artistes-auteurs se dirige, pour l'instant, vers une reconduction des organismes et du système à l'origine de ce même « Scandale Agessa ». Des organisations d'auteurs, mais aussi des parlementaires, ont dénoncé à plusieurs reprises ce statu quo porté par le gouvernement.

Une « faillite du service public de la sécurité sociale »

Le 7 mai dernier, un groupe de députés du groupe La France insoumise, mené par René Pilato (Charente), a déposé une proposition de résolution « tendant à la création d’une commission d’enquête sur la faillite de la gouvernance de la retraite des artistes-auteurs et les défaillances de l’organisme agréé par l’État pour le recouvrement de leurs cotisations ».

Cette initiative a été renvoyée à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, présidée par Frédéric Valletoux (Seine-et-Marne, Horizons & Indépendants). Celle‑ci doit désormais vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononcer sur son opportunité, selon le règlement de la chambre parlementaire.

Les députés LFI assurent que cette commission d'enquête s'impose au regard des « éléments révélant des défaillances systémiques graves, couplée à l’émergence de nouveaux éléments de preuve sur la gestion de l’Agessa ». « La représentation nationale ne peut rester spectatrice d’une telle faillite du service public de la sécurité sociale », insistent-ils.

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La commission d'enquête compterait 30 membres, et aurait pour missions, entre autres, d'établir les causes administratives et les responsabilités individuelles ou collectives, d'examiner le rôle des ministères de tutelle — Culture et Santé —, mais aussi d'évaluer l’ampleur financière et sociale du sinistre et formuler des propositions concrètes pour une régularisation automatique, rétroactive et intégrale des retraites des créateurs lésés.

La situation des artistes-auteurs est un sujet récurrent à la gauche de l'hémicycle. Récemment, la députée Soumya Bourouaha (Seine–Saint-Denis, Gauche Démocrate et Républicaine) a ainsi interpelé la ministre de la Culture Catherine Pégard sur la perpétuation du modèle ayant mené au scandale Agessa, tandis que René Pilato lui-même avait adressé un courrier à la rue de Valois pour dénoncer un irrespect des dispositions votées par le Parlement dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale, en 2025. Actif sur le sujet, le groupe LFI a même emporté ActuaLitté, qui n'en demandait pas tant, dans son élan...

Photographie : L'Assemblée nationale, à Paris (illustration, Gilbert Sopakuwa, CC BY-NC-ND 4.0)

Par Antoine Oury

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