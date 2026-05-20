À l'est d'Éden, d'après John Steinbeck, sur Netflix : bande-annonce

Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist ou encore Hoon Lee se croisent à l'écran, dans cette mini-série en sept épisodes, scénarisée par Zoe Kazan. Cette dernière en assure la supervision, avec Jeb Stuart.

« Je suis tombée amoureuse d'À l'est d'Éden dès la première fois que je l'ai lu, quand j'étais adolescente. Depuis, adapter le roman de Steinbeck — son incroyable histoire, ses trois générations, dans son intégralité — a toujours été mon rêve », expliquait Zoe Kazan en 2022, au moment de l'annonce de la production.

En France, À l'est d'Éden est disponible aux éditions Le Livre de Poche, dans une traduction de J-C Bonnardot.

La diffusion de la mini-série est annoncée pour 2026, sans précision pour le moment.

Par Antoine Oury

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