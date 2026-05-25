Ralph Meyer retrace Undertaker à la Galerie Daniel Maghen

La Galerie Daniel Maghen accueillera, du 27 mai au 20 juin 2026, une exposition dédiée à Ralph Meyer, dessinateur français notamment connu pour son travail dans la bande dessinée. Cette présentation se fait après la vente aux enchères consacrée à l’artiste en 2025. Elle mettra en avant des œuvres issues de plusieurs périodes de sa carrière, avec une place importante réservée à la série Undertaker, publiée chez Dargaud.

Ralph Meyer s’est fait connaître avec Berceuse Assassine, scénarisée par Philippe Tome et publiée chez Dargaud. Il a ensuite collaboré avec Xavier Dorison sur XIII Mystery et Asgard, avant de développer avec lui Undertaker. Cette série, mise en couleurs par Caroline Delabie, compte désormais huit tomes, le dernier étant paru en 2025.

Dans Undertaker, Ralph Meyer et Xavier Dorison reprennent les codes du western en les articulant autour d’un personnage de croque-mort, Jonas Crow. La série se situe dans un Far West marqué par les poursuites, les grands espaces et les rapports de force. Le personnage principal permet d’aborder le genre par un angle moins fréquent dans la bande dessinée western, tout en conservant une narration centrée sur l’action et les tensions entre les protagonistes.

Ralph Meyer - Undertaker Dargaud - Illustration originale signée - Gouache et acrylique sur papier

L’exposition présentera des planches originales à l’encre de Chine provenant des derniers albums de la série. Des illustrations en couleurs directes, des dessins à l’encre de Chine réalisés spécialement pour l’exposition ainsi qu’une sélection d’originaux issus de Berceuse Assassine et Asgard seront également montrés.

Du dessin et... de la sculpture

Quatre œuvres de Christophe Charbonnel seront intégrées au parcours. Le sculpteur a réalisé pour l’occasion deux sculptures en pied et deux bustes représentant Jonas Crow. Ces pièces viendront compléter l’accrochage consacré à Ralph Meyer en proposant une traduction en volume du personnage central d’Undertaker.

Un événement public est prévu le samedi 30 mai 2026, de 14 heures à 17 heures, avec Ralph Meyer et Christophe Charbonnel. La galerie annonce une démonstration en duo mêlant modelage et dessin. Cette rencontre permettra de présenter côte à côte deux pratiques liées à un même personnage, l’une issue de la bande dessinée, l’autre de la sculpture.

Ralph Meyer Undertaker - Dargaud - Illustrations originales inédites signées - Encre de Chine sur papier

Né à Paris en 1971, Ralph Meyer s’est formé à l’illustration et à la bande dessinée à l’Institut Saint-Luc de Liège. En 1996, il présente son travail au scénariste Philippe Tome, qui lui propose l’histoire de Berceuse Assassine. Le premier volume de cette trilogie paraît l’année suivante chez Dargaud.

Au fil des années, Ralph Meyer participe à plusieurs projets collectifs et séries. Il co-dessine Des Lendemains sans nuages avec Bruno Gazzotti, sur un scénario de Fabien Vehlmann, puis travaille avec ce dernier sur la série de science-fiction Ian. En 2008, il signe avec Xavier Dorison un volume de XIII Mystery consacré à la Mangouste, puis publie Page noire chez Futuropolis en 2010, avant de retrouver Dorison pour Asgard en 2012 et Undertaker à partir de 2014.

Crédits illustration : Ralph Meyer ; Undertaker - Dargaud, illustration originale signée. Encre de Chine sur papier.

Par Ewen Berton

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