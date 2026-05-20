Les docs de La Grande Librairie rendent hommage à Victor Hugo

Victor Hugo, figure incontestée de la littérature française, est un nom qui résonne à travers les siècles. Que ce soit à travers ses romans, leurs innombrables adaptations ou les références omniprésentes à son œuvre, il a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire littéraire.

Parmi les plus grands noms du XIXe siècle — Balzac, Zola, Flaubert, Maupassant, Musset —, Hugo brille d’une lumière particulière, se distinguant par son influence intemporelle. Sa maîtrise des quatre grands genres littéraires — le roman, la poésie, le théâtre et l’argumentation — en fait une figure totale de la littérature.

Mais Hugo n’était pas seulement un écrivain, il était aussi un homme d’engagement politique, un défenseur des opprimés, dont les idéaux imprègnent ses œuvres et leur confèrent une résonance qui traverse les générations.

Sa vie, marquée par des événements dramatiques dignes de ses romans, entre le deuil de sa fille Léopoldine, son exil à Jersey et Guernesey, et sa longévité exceptionnelle, a nourri sa légende, propulsant son influence bien au-delà de son époque.

À plus de 150 ans de distance, Hugo continue d’être un phare, un modèle, et ses mots résonnent encore au cœur de nos préoccupations sociales, culturelles et politiques.

Au cours de l'émission interviendront Dan Franck (écrivain), Maylis de Kerangal (écrivaine), Valérie Zenatti (écrivaine), Sébastien Spitzer (écrivain), Judith Perrignon (écrivaine) ainsi que Jean-Marc Hovasse (professeur de littérature française et universitaire).

À LIRE - Reconstituer le corps dispersé de Voltaire, une enquête façon puzzle

Réalisé par Camille Dalbéra, cet épisode des « Docs de La Grande Librairie » s'appuie sur un scénario de Margaux Opinel. Il est raconté par François Busnel, avec, par ailleurs, la voix de Denis Podalydès de la Comédie-Française. La production est assurée par Rosebud Productions.

L'émission consacrée à Victor Hugo sera diffusée le mercredi 3 juin, à 21h05, sur France 5, et disponible dès le vendredi 29 mai sur la plateforme france.tv.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com