Nous qui avons connu Solange confirme le déplacement de Marie Vareille vers une ampleur historique, sans rompre avec ce qui fonde son lectorat : secret familial, tension affective, réparation possible. Paru chez Flammarion en mars dernier, le roman suit quatre générations de femmes, de la France rurale des années 1920 à l’époque contemporaine.

Les destins de Célestine, Solange, Jeanne et Manon s’y croisent, tendus dès l’ouverture par une faute ancienne et par la haine que Solange voue à Célestine. Car tout repose sur une promesse contrariée.

Célestine grandit dans une ferme, rêve d’études et se heurte à l’ordre domestique qui rabat les filles vers le soin, la charge familiale et l’obéissance. Solange apparaît dans une institution destinée aux adolescentes jugées « déviantes », lieu où la société corrige ce qu’elle refuse de comprendre. Entre elles, un secret organise la progression, mais le livre cherche moins le coup de théâtre que la remontée d’une dette transmise.

Le dispositif joue sur l’alternance des voix et des temporalités portant une saga familiale ouverte par la parole d’une Célestine centenaire, contrebalancée par des échanges épistolaires consacrée à Solange. Cette circulation évite le simple roman à révélation : chaque époque modifie la précédente, chaque femme hérite d’une blessure qu’elle transforme, subit ou déplace.

Le thème de l’émancipation féminine aurait pu figer le récit dans une démonstration, mais Marie Vareille choisit la voie du romanesque populaire : personnages fortement dessinés, suspense assumé, affects lisibles, ressorts de filiation.

La figure de Solange incarne la zone la plus sombre : si jamais la maladie n'est nommée et moins encore romantisée, c'est que Solange n’est pas réduite à un cas, ni à une fonction symbolique. Elle demeure un foyer d’opacité, de violence sociale et de désir d’espace, dans un récit qui ne confond pas profondeur et noirceur.

Le roman ne ferme pas le passé : il en fait la condition inquiète d’une liberté enfin regardée.

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes