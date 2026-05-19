Marie Vareille, lauréate de la 57e édition du Prix Maison de la Presse 2026

Cette distinction, qui révèle depuis près de 60 ans des auteurs par la suite devenus incontournables, a été remis par Maïtena Biraben, Présidente du jury, entourée des membres du comité de lecture, tous libraires du réseau Maison de la Presse. Elle succède à l’auteure Johana Gustawsson, qui avait remporté le prix en 2025.

« J’ai écrit Nous qui avons connu Solange en pensant à mes grands-mères et à toutes les femmes de leur génération. J’ai tenté de saisir entre les lignes de la fiction quelles petites filles, adolescentes, femmes elles avaient pu être en dehors de leur rôle d’épouses et de mères. Je voulais évoquer les rêves qu’elles n’ont pas eu l’opportunité de réaliser et rendre hommage aux combats silencieux qu’elles ont menés pour que, deux générations plus tard, je puisse réaliser les miens », affirme Marie Vareille.

Et d’ajouter : « Être lauréate du si prestigieux prix Maison de la presse aujourd’hui est la concrétisation d’un de ces rêves. Grande lectrice depuis toujours, c’est un des prix que je lis le plus assidûment depuis de nombreuses années. Il n’y a encore pas si longtemps, quand j’achetais le livre lauréat en librairie, jamais je n’aurais pu imaginer un jour le bandeau rouge autour d’un de mes romans. Je suis donc incroyablement fière et émue d’être aujourd’hui la lauréate de ce prix cher à mon cœur avec ce roman à la fois si personnel et si important pour moi. »

PRIX Audiolib 2024 – La dernière allumette de Marie Vareille a conquis le jury

Pour la présidente du jury, Maïtena Biraben, « le livre de Marie Vareille est délicat. Il sent l’herbe sous le soleil et il brûle comme du papier de verre. Son récit emporte, les personnages sont beaux et proches de nous. Elle traite de l’évolution du statut de la femme de manière romanesque et forte. La distance entre les héroïnes et nous est en même temps immense et toute proche, et le chagrin à l’aune du chemin parcouru, immense ».

Arnaud Ayrolles, président de l’enseigne Maison de la presse, conclut : « Depuis près de 60 ans, le Prix Maison de la Presse fait rayonner la littérature auprès du grand public. Année après année, il révèle des auteurs, met en lumière de nouvelles plumes talentueuses et célèbre des histoires qui nous rassemblent. Plus qu’une simple récompense littéraire, ce prix incarne l’engagement profond des libraires du réseau “Maison de la Presse” en faveur d’une culture accessible à tous, sur l’ensemble du territoire. »

MICHRONIQUE – Nous qui avons connu Solange

Il poursuit : « Ce prix est le leur. Ils le feront rayonner auprès de leurs lecteurs, dans ces lieux de proximité que sont les Maisons de la Presse, où des libraires passionnés cultivent le goût de la lecture et du conseil auprès de leurs clients. C’est une immense fierté de faire vivre la lecture au quotidien, d’accompagner chaque lecteur dans ses découvertes et de soutenir des talents comme c’est le cas aujourd’hui avec Marie Vareille, que je tiens à saluer pour sa plume et son travail remarquable. »

Crédits photo : Maison de la presse

Par Dépêche

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