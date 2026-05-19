Le nouvel éditeur Les Intranquilles a trouvé sa responsable communication

Elle rejoint cette nouvelle maison après un long parcours dans les services de presse de plusieurs maisons d’édition. Vanessa Retureau a notamment été attachée de presse aux éditions Stock depuis avril 2008. Elle avait auparavant occupé les mêmes fonctions aux éditions Perrin, d’octobre 2006 à mars 2008, après avoir été assistante du service de presse chez Grasset, d’octobre 2001 à octobre 2006.

Fondées par Paloma Grossi, Les Intranquilles entendent publier des auteurs confirmés comme de nouvelles voix, en fiction et en non-fiction. La maison prévoit une quinzaine de titres par an, avec une production resserrée et l’ambition de construire un catalogue cohérent plutôt que de multiplier les parutions.

Lors du lancement de la maison, Paloma Grossi résumait ainsi son projet : « Les Intranquilles, ce sont des voix singulières qui portent des livres universels. Ce sont les auteurs et les lecteurs : ceux qui créent, doutent, remuent, questionnent. C’est une maison pour les enfants terribles de l’édition, un cadre qui place les textes au centre. »

Avant de créer Les Intranquilles, Paloma Grossi avait débuté aux Échappés, avant de rejoindre Stock, où elle a été éditrice puis responsable éditoriale en littérature et non-fiction. Elle y a accompagné plusieurs auteurs, parmi lesquels Panayotis Pascot, Jennifer Padjemi, Simon Chevrier, Juliet Drouar ou encore Rebeka Warrior.

Les premiers titres des Intranquilles sont attendus à la rentrée littéraire 2026, avec quatre ouvrages annoncés.

Le 19 août 2026, la maison publiera Bonne figure, de Simon Chevrier, Goncourt du premier roman 2025 pour Photo sur demande. Dans ce deuxième livre, il chronique une année à courir les castings des maisons de couture. À travers l’attente et les espoirs souvent déçus, le roman donne à percevoir le regard d’un adolescent sur lui-même, son quotidien, son corps et celui des autres garçons.

Le même jour paraîtra Décolorer sa fille, premier roman de Lucie Bérard. Âgée de 28 ans, elle a étudié le cinéma à Paris et la création littéraire au Havre. Le livre suit Paula, jeune esthéticienne qui quitte la banlieue parisienne pour s’installer en bord de mer avec Tom, son compagnon jardinier. Dans cet appartement, elle espère un nouveau départ, loin des odeurs et des bruits de la tour HLM où elle a grandi. Mais son quotidien est hanté par le souvenir des femmes de sa famille. Enfermée chez elle avec sa chienne Scarlett, Paula glisse vers une obsession domestique angoissante, tandis qu’elle observe l’immeuble voisin brûler et qu’un secret ressurgit.

Le 16 septembre 2026, Les Intranquilles publieront Grave, de Laure Gouraige. L’autrice a déjà publié trois romans aux éditions P.O.L : La Fille du père, Les Idées noires et Le Livre que je n’ai pas écrit. Ce nouveau texte naît de la mort de son chat, après dix-huit années d’ordinaire partagé. Le livre interroge la place accordée au deuil animal, la honte qui l’entoure et la hiérarchie tacite des chagrins.

Enfin, le 7 octobre 2026, la maison publiera Il n’en restera qu’une, de Clarence Edgard-Rosa, fondatrice et directrice de la publication de la revue Gaze. Une enquête intime dans laquelle l’autrice interroge des femmes de tous âges et de tous horizons sur la concurrence féminine, avant de rassembler ses propres souvenirs et de partir à la recherche de ses rivales.

Crédits photo : Les Intranquilles

Par Hocine Bouhadjera

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