Six finalistes pour le 3e Prix Maurice Druon du roman historique

Le 3e Prix Maurice Druon du roman historique 2026 a dévoilé ses finalistes. La récompense sera remise jeudi 18 juin, à 18 h, à la Mairie du VIe arrondissement, lors d’une cérémonie organisée en hommage au Chant des Partisans, dont les paroles furent écrites par Maurice Druon et Joseph Kessel.
Le 19/05/2026 à 17:58 par Hocine Bouhadjera
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19/05/2026 à 17:58
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Six romans figurent dans la dernière sélection :
Laurine Bordenave, Donut Girl, Les Escales
Marie-Hélène Congourdeau, Le Juge de Thessalonique, Salvator
Lionel Crooson, Hasekura, journal d’un samouraï au Vatican, Synchronique
Boris Marme, L’Oublié, Amanuensis
Jessica Nelson, Les Amants du Vercors, Albin Michel
Jean-Pierre Nucci, Avant l’orage, en marche vers l’Empire, Erick Bonnier
La remise du prix sera suivie d’un cocktail. Deux lectures sont également annoncées : Franck Desmedt, directeur du théâtre de la Huchette, lira un extrait de sa pièce Kessel, la liberté à tout prix, tandis que Fabienne Périneau donnera lecture d’une page de l’ouvrage lauréat.
Le jury du Prix Maurice Druon du roman historique est présidé par Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française. Il réunit également Dominique Bona, de l’Académie française ; Jacques-Olivier Boudon, historien et professeur à la Sorbonne ; Gérard de Cortanze, écrivain, éditeur et dramaturge ; Bruno Corty, écrivain, journaliste et rédacteur en chef du Figaro Littéraire ; Laurent Decaux, écrivain ; Frédéric Delpech, journaliste et écrivain ; Christine Goguet, journaliste et écrivaine ; Hervé Marignac, neveu de Madeleine et Maurice Druon, président de l’association Maison Druon ; François Varay, écrivain et filleul de Maurice Druon ; Michel Vergé-Franceschi, historien et écrivain ; Alain Vircondelet, écrivain, historien de l’art et critique littéraire ; Olivier Weber, grand reporter, diplomate et écrivain ; Laetitia de Witt, historienne et écrivaine ; et Henry Zipper de Fabiani, diplomate et écrivain.
Les lauréates du 2e Prix Maurice Druon du roman historique 2025 sont Alexandra Lapierre, distinguée pour L’ardente et très secrète Miles Franklin publié chez Flammarion, et Pascale Roze, récompensée pour Le Roman de Mécène paru chez Stock.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Maurice Druon
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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