Six finalistes pour le 3e Prix Maurice Druon du roman historique

Six romans figurent dans la dernière sélection :

Laurine Bordenave, Donut Girl, Les Escales

Marie-Hélène Congourdeau, Le Juge de Thessalonique, Salvator

Lionel Crooson, Hasekura, journal d’un samouraï au Vatican, Synchronique

Boris Marme, L’Oublié, Amanuensis

Jessica Nelson, Les Amants du Vercors, Albin Michel

Jean-Pierre Nucci, Avant l’orage, en marche vers l’Empire, Erick Bonnier

La remise du prix sera suivie d’un cocktail. Deux lectures sont également annoncées : Franck Desmedt, directeur du théâtre de la Huchette, lira un extrait de sa pièce Kessel, la liberté à tout prix, tandis que Fabienne Périneau donnera lecture d’une page de l’ouvrage lauréat.

Le jury du Prix Maurice Druon du roman historique est présidé par Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française. Il réunit également Dominique Bona, de l’Académie française ; Jacques-Olivier Boudon, historien et professeur à la Sorbonne ; Gérard de Cortanze, écrivain, éditeur et dramaturge ; Bruno Corty, écrivain, journaliste et rédacteur en chef du Figaro Littéraire ; Laurent Decaux, écrivain ; Frédéric Delpech, journaliste et écrivain ; Christine Goguet, journaliste et écrivaine ; Hervé Marignac, neveu de Madeleine et Maurice Druon, président de l’association Maison Druon ; François Varay, écrivain et filleul de Maurice Druon ; Michel Vergé-Franceschi, historien et écrivain ; Alain Vircondelet, écrivain, historien de l’art et critique littéraire ; Olivier Weber, grand reporter, diplomate et écrivain ; Laetitia de Witt, historienne et écrivaine ; et Henry Zipper de Fabiani, diplomate et écrivain.

Les lauréates du 2e Prix Maurice Druon du roman historique 2025 sont Alexandra Lapierre, distinguée pour L’ardente et très secrète Miles Franklin publié chez Flammarion, et Pascale Roze, récompensée pour Le Roman de Mécène paru chez Stock.

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Crédits photo : Prix Maurice Druon

Par Hocine Bouhadjera

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