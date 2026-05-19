Cinq mangas en lice pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2026

Les ouvrages en compétition sont :

Akari, de Marco Kohinata, publié aux éditions Le Lézard noir

Le Bouquiniste, de Ao Kojima, chez Vega

Cosmos, de Ryûhei Tamura, chez Ki-oon

Mujina into the deep, de Inio Asano, chez Kana

Sukima, de Gao Yan, publié par Casterman

Le lauréat sera désigné à l’issue du vote des adhérents de l’ACBD. Le prix sera remis publiquement le jeudi 9 juillet à 15h, dans le cadre de Japan Expo Paris, lors d’une table ronde organisée par l’association avec les éditeurs des titres sélectionnés. La rencontre se tiendra sur la scène Nezumi.

Créé pour mettre en lumière la diversité et la qualité des productions asiatiques traduites en français, le Prix Asie de la Critique ACBD s’inscrit dans les différentes distinctions attribuées chaque année par l’association des critiques et journalistes spécialisés en bande dessinée.

En parallèle de cette sélection officielle, le Comité de Sélection Asie-ACBD a également établi une liste de recommandations, composée cette année de quinze séries ou ouvrages remarqués hors compétition.

Figurent dans cette sélection :

Le Dernier écrivain, de Chitose Akai, chez Glénat

Un Été sans fin, de Hoàng Trúc Lâm, chez Paquet

Hiatari Ryôkô! – Une vie nouvelle, de Mitsuru Adachi, chez nobi nobi

Jun, de Shôtarô Ishinomori, chez IMHO

Love is in the air, collectif publié chez Akata

Lover’s Kiss, d’Akimi Yoshida, chez Panini

MAD, de Yûsuke Ôtori, chez Kazé Manga

Peanut Rain, de Yôjirô Orita, chez Le Lézard noir

Le Poème du vent et des arbres, de Keiko Takemiya, chez naBan

Principal, de Ryô Ikuemi, chez Akata

Promenons-nous dans l’Espace, d’Inuhiko Doronoda, chez Glénat

Reprendre goût à la vie, de Yuu Morikawa, chez Delcourt

Rest in Pieces, de Karmarket, chez Les Humanoïdes associés

Shimazaki in the Land of Peace, de Gôten Hamada et Takeshi Seshimo, chez Pika

The Strange House, de Kyô Ayano et Uketsu, chez Kana

L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) avait décerné le Prix Asie de la Critique ACBD 2025 à Tokyo, ces jours-ci de Taiyô Matsumoto, publié aux éditions Kana.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Asie de la Critique ACBD

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com