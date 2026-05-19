Cinq mangas en lice pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2026

L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) a dévoilé sa sélection pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2026, distinction consacrée aux mangas et œuvres asiatiques publiés en français. Cinq titres ont été retenus cette année par le comité de sélection.
Le 19/05/2026 à 17:44 par Hocine Bouhadjera
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19/05/2026 à 17:44
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Les ouvrages en compétition sont :
Akari, de Marco Kohinata, publié aux éditions Le Lézard noir
Le Bouquiniste, de Ao Kojima, chez Vega
Cosmos, de Ryûhei Tamura, chez Ki-oon
Mujina into the deep, de Inio Asano, chez Kana
Sukima, de Gao Yan, publié par Casterman
Le lauréat sera désigné à l’issue du vote des adhérents de l’ACBD. Le prix sera remis publiquement le jeudi 9 juillet à 15h, dans le cadre de Japan Expo Paris, lors d’une table ronde organisée par l’association avec les éditeurs des titres sélectionnés. La rencontre se tiendra sur la scène Nezumi.
Créé pour mettre en lumière la diversité et la qualité des productions asiatiques traduites en français, le Prix Asie de la Critique ACBD s’inscrit dans les différentes distinctions attribuées chaque année par l’association des critiques et journalistes spécialisés en bande dessinée.
En parallèle de cette sélection officielle, le Comité de Sélection Asie-ACBD a également établi une liste de recommandations, composée cette année de quinze séries ou ouvrages remarqués hors compétition.
Figurent dans cette sélection :
Le Dernier écrivain, de Chitose Akai, chez Glénat
Un Été sans fin, de Hoàng Trúc Lâm, chez Paquet
Hiatari Ryôkô! – Une vie nouvelle, de Mitsuru Adachi, chez nobi nobi
Jun, de Shôtarô Ishinomori, chez IMHO
Love is in the air, collectif publié chez Akata
Lover’s Kiss, d’Akimi Yoshida, chez Panini
MAD, de Yûsuke Ôtori, chez Kazé Manga
Peanut Rain, de Yôjirô Orita, chez Le Lézard noir
Le Poème du vent et des arbres, de Keiko Takemiya, chez naBan
Principal, de Ryô Ikuemi, chez Akata
Promenons-nous dans l’Espace, d’Inuhiko Doronoda, chez Glénat
Reprendre goût à la vie, de Yuu Morikawa, chez Delcourt
Rest in Pieces, de Karmarket, chez Les Humanoïdes associés
Shimazaki in the Land of Peace, de Gôten Hamada et Takeshi Seshimo, chez Pika
The Strange House, de Kyô Ayano et Uketsu, chez Kana
L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) avait décerné le Prix Asie de la Critique ACBD 2025 à Tokyo, ces jours-ci de Taiyô Matsumoto, publié aux éditions Kana.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Asie de la Critique ACBD
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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