Poésie, drag, techno : la nuit littéraire et musicale du Bœuf Monstre

L’événement se présente comme le prolongement direct de la scène ouverte organisée par Le Bœuf Monstre dans le treizième arrondissement. La revue rassemble les textes des artistes passés au cours de l’année écoulée. Cette soirée en proposera une version vivante, amplifiée, où l’écriture quitte la page pour devenir voix, corps, musique et impact scénique.

La dimension littéraire est au cœur du projet. Le Bœuf Monstre revendique une circulation constante entre la revue et la scène : l’une archive les textes, l’autre les active. Cette troisième livraison s’accompagne donc d’une nuit pensée comme un espace de passage entre disciplines, entre public et artistes, entre écoute et fête. Une manière de faire exister la littérature dans ses formes les plus physiques : poésie incarnée, récits intimes, pamphlets scéniques, textes sonores et formes hybrides.

Le cabaret rencontre la poésie contemporaine

La soirée se déploiera en trois mouvements. À 20h, place aux concerts. La Roserie ouvrira la nuit avec un rap queer « tressé de rage et de dentelle ». Après son premier album, PIECE PAR PIECE, paru l’an dernier, l’artiste prolonge avec BACKLASH une réponse frontale aux poussées réactionnaires. Lorsque les Volcans Dorment proposera ensuite un « post-traumatic rock » aux contours mouvants, entre nappes instrumentales, spoken word, tensions électroniques et récits intimes.

À 23h, la soirée basculera vers les performances. Tous les artistes annoncés se sont produits sur des scènes ouvertes parisiennes, ainsi que dans plusieurs cabarets et clubs. Le plateau réunira Riza Vertov, artiste sonore et performeur ; Toile Noire, duo musique et textes formé par Robby Marshall et l'auteure Monia Aljalis ; Azuré de la Badasse, dragqueen et musicienne ; Oscar Sauvage, dragking et performeur rock ; Colette Génoise, poétesse performeuse pongiste ; Macéo Verse, pour une performance poétique noise ; Flavien Canet, avec des performances scéniques pamphlétaires ; Margot Abadie, entre collage et performance poétique ; et Cyrille Destaing, pour une performance mêlant poésie et métal.

Cette séquence entend faire dialoguer poésie incarnée, cabaret, catharsis et formes contemporaines. Le texte n’y est pas seulement lu : il est déplacé, crié, chanté, frotté à la noise, au rock, au drag, au métal ou au geste plastique.

Riza Vertov détournera la chanson arabe en la confrontant à la noise et aux musiques d’avant-garde, dans une célébration chaotique de son identité où châabi, chant lyrique, dark ambient, drone et slogans hurlés se croisent.

Toile Noire promet une salve rituelle portée par la musique et les textes de Robby Marshall et Monia Aljalis, entre « transcendance, fins de règne et adoration ». Azuré de la Badasse, née « d’une chrysalide et d’un violon », porte un nom de papillon, mais revendique une présence plus abrasive qu’il n’y paraît. Oscar Sauvage, dragking rock, convoquera guitares, chokers à pics, headbang, créatures cornues, clown gothique et rage contre le capitalisme, le patriarcat et l’hétéronormativité.

Quand la revue devient expérience physique

À partir de 1h30, et jusqu’au matin, Le Bœuf Monstre et Techno Life feront basculer la nuit vers le club, sur deux étages. Dans la salle du haut, le duo SMASHBROS, formé par LUK SANZES et LAST EKO, proposera des sélections entre bass music et techno percutante. Send Her, passé par des clubs comme Macadam, le Transbordeur, Ministerium ou Oxi, déploiera des sets mêlant house et trance. Cofondateur d’Unfair Records, il est annoncé pour une énergie brute et contagieuse.

Corbeille Dallas, DJ, danseuse et performeuse issue de la scène électronique parisienne underground, liée aux milieux queer, techno et hybrides house/break, complétera l’affiche. Ses sets naviguent entre breakbeat, house et techno, dans une approche du club comme espace de friction, de corps et d’intensité collective.

Dans la salle du bas, la programmation réunira Sans Roy, Loco et Gege Sound. La nuit glissera alors vers des sets éclectiques, une énergie plus brute et un dancefloor ouvert jusqu’au matin.

Depuis ses débuts, Le Bœuf Monstre entend défendre des espaces sans hiérarchie entre les pratiques. La revue, la scène ouverte et la fête y fonctionnent ensemble : écrire, lire, performer, danser et publier deviennent les différents états d’une même matière. L'équipe du Bœuf Monstre promet : « La nuit ne se contentera pas de descendre sur vous. Elle vrillera sur vos corps. »

Crédits photo : Robby Marshall et Monia Aljalis (Le Bœuf Monstre)

Par Hocine Bouhadjera

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