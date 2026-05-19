Poésie, drag, techno : la nuit littéraire et musicale du Bœuf Monstre

Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
Le 19/05/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
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19/05/2026 à 17:33
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L’événement se présente comme le prolongement direct de la scène ouverte organisée par Le Bœuf Monstre dans le treizième arrondissement. La revue rassemble les textes des artistes passés au cours de l’année écoulée. Cette soirée en proposera une version vivante, amplifiée, où l’écriture quitte la page pour devenir voix, corps, musique et impact scénique.
La dimension littéraire est au cœur du projet. Le Bœuf Monstre revendique une circulation constante entre la revue et la scène : l’une archive les textes, l’autre les active. Cette troisième livraison s’accompagne donc d’une nuit pensée comme un espace de passage entre disciplines, entre public et artistes, entre écoute et fête. Une manière de faire exister la littérature dans ses formes les plus physiques : poésie incarnée, récits intimes, pamphlets scéniques, textes sonores et formes hybrides.
La soirée se déploiera en trois mouvements. À 20h, place aux concerts. La Roserie ouvrira la nuit avec un rap queer « tressé de rage et de dentelle ». Après son premier album, PIECE PAR PIECE, paru l’an dernier, l’artiste prolonge avec BACKLASH une réponse frontale aux poussées réactionnaires. Lorsque les Volcans Dorment proposera ensuite un « post-traumatic rock » aux contours mouvants, entre nappes instrumentales, spoken word, tensions électroniques et récits intimes.
À 23h, la soirée basculera vers les performances. Tous les artistes annoncés se sont produits sur des scènes ouvertes parisiennes, ainsi que dans plusieurs cabarets et clubs. Le plateau réunira Riza Vertov, artiste sonore et performeur ; Toile Noire, duo musique et textes formé par Robby Marshall et l'auteure Monia Aljalis ; Azuré de la Badasse, dragqueen et musicienne ; Oscar Sauvage, dragking et performeur rock ; Colette Génoise, poétesse performeuse pongiste ; Macéo Verse, pour une performance poétique noise ; Flavien Canet, avec des performances scéniques pamphlétaires ; Margot Abadie, entre collage et performance poétique ; et Cyrille Destaing, pour une performance mêlant poésie et métal.
Cette séquence entend faire dialoguer poésie incarnée, cabaret, catharsis et formes contemporaines. Le texte n’y est pas seulement lu : il est déplacé, crié, chanté, frotté à la noise, au rock, au drag, au métal ou au geste plastique.
Riza Vertov détournera la chanson arabe en la confrontant à la noise et aux musiques d’avant-garde, dans une célébration chaotique de son identité où châabi, chant lyrique, dark ambient, drone et slogans hurlés se croisent.
Toile Noire promet une salve rituelle portée par la musique et les textes de Robby Marshall et Monia Aljalis, entre « transcendance, fins de règne et adoration ». Azuré de la Badasse, née « d’une chrysalide et d’un violon », porte un nom de papillon, mais revendique une présence plus abrasive qu’il n’y paraît. Oscar Sauvage, dragking rock, convoquera guitares, chokers à pics, headbang, créatures cornues, clown gothique et rage contre le capitalisme, le patriarcat et l’hétéronormativité.
À partir de 1h30, et jusqu’au matin, Le Bœuf Monstre et Techno Life feront basculer la nuit vers le club, sur deux étages. Dans la salle du haut, le duo SMASHBROS, formé par LUK SANZES et LAST EKO, proposera des sélections entre bass music et techno percutante. Send Her, passé par des clubs comme Macadam, le Transbordeur, Ministerium ou Oxi, déploiera des sets mêlant house et trance. Cofondateur d’Unfair Records, il est annoncé pour une énergie brute et contagieuse.
Corbeille Dallas, DJ, danseuse et performeuse issue de la scène électronique parisienne underground, liée aux milieux queer, techno et hybrides house/break, complétera l’affiche. Ses sets naviguent entre breakbeat, house et techno, dans une approche du club comme espace de friction, de corps et d’intensité collective.
Dans la salle du bas, la programmation réunira Sans Roy, Loco et Gege Sound. La nuit glissera alors vers des sets éclectiques, une énergie plus brute et un dancefloor ouvert jusqu’au matin.
Depuis ses débuts, Le Bœuf Monstre entend défendre des espaces sans hiérarchie entre les pratiques. La revue, la scène ouverte et la fête y fonctionnent ensemble : écrire, lire, performer, danser et publier deviennent les différents états d’une même matière. L'équipe du Bœuf Monstre promet : « La nuit ne se contentera pas de descendre sur vous. Elle vrillera sur vos corps. »
Crédits photo : Robby Marshall et Monia Aljalis (Le Bœuf Monstre)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La deuxième édition du festival Case Pastel se tient le dimanche 7 juin, à Toulouse. Pensé autour de la bande dessinée et de l’illustration indépendantes, le rendez-vous gratuit double son nombre d’exposants et s’ancre à La Passerelle Negreneys.
08/05/2026, 15:04
Le MACRO, à Rome, ouvre une saison où le livre quitte la vitrine patrimoniale pour devenir matière d’exposition. Autour du Premio Strega, d’Amelia Rosselli, d’Hito Steyerl et de l’art vidéo féminin, le musée relie archives, écoute, intelligence artificielle et images. Un programme qui parle aussi aux éditeurs : il montre comment une œuvre circule désormais entre page, voix, données, scène publique et nouvelles formes de prescription.
08/05/2026, 11:00
À Rouen, Terres de Paroles 2026, du 23 au 30 mai, déploie une programmation où la littérature se mêle à la scène, au son et à l’image. Du marathon de l’Autofictif au Poètobus, les formes hybrides prennent corps en accès libre, au cœur de la ville !
07/05/2026, 17:47
Du 8 au 10 mai, le festival vendéen prendra le large pour sa 36e édition, placée sous le signe de l’univers maritime. Présidé par Didier Decoin, l’événement réunira plus de 200 auteurs autour de rencontres, spectacles et animations. Mais cette année, le Printemps du Livre de Montaigu met également l’accent sur la jeunesse, avec une programmation pensée pour les enfants, les familles et les jeunes lecteurs.
07/05/2026, 16:03
À Terres de Paroles 2026, du 23 au 30 mai, la littérature prend les allures d’une aventure humaine. Le mot n’a rien d’un slogan plaqué : il traverse la programmation, sous l’éclairage de Marguerite Yourcenar et de cette phrase tirée des Mémoires d’Hadrien : « Tout être qui a vécu l’aventure humaine est moi. »
07/05/2026, 11:15
Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).
07/05/2026, 10:01
Au Printemps du Livre de Montaigu, les Lectures musicales mêlent romans, voix et instruments dans trois rendez-vous portés par Olivia Ruiz, Aurélie Valognes et Audrey Alwett. Entre filiation, émerveillement du quotidien et fantaisie frondeuse, la littérature quitte la page pour trouver son rythme sur scène.
05/05/2026, 16:01
Le Printemps du Livre de Montaigu accueillera Frédéric Albert, Benjamin Fogel et Renaud Leblond pour une rencontre consacrée à la Seconde Guerre mondiale. À travers trois ouvrages, les auteurs aborderont des trajectoires individuelles marquées par la Résistance, la déportation et la collaboration.
04/05/2026, 12:58
Au Théâtre des Champs-Élysées, le regard hésite d’abord entre la scène où s’éveille la nymphe de Francesco Cavalli et la coupole où se déploient de somptueuses fresques. Ce chef-d’œuvre de l’Art déco, inauguré en 1913, garde un trésor discret : depuis la salle, un simple lever d’yeux découvre un firmament peint, traversé de figures allégoriques et d’harmonies chromatiques, comme une mémoire suspendue des Ballets russes. C’est sous cette voûte d’apparat que Jetske Mijnssen et Sébastien Daucé inscrivent La Calisto dans un clair-obscur de raffinement et de désenchantement.
04/05/2026, 11:01
Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.
30/04/2026, 18:02
Pour sa 36ᵉ édition, les 8, 9 et 10 mai prochains, le Printemps du Livre de Montaigu élargit une nouvelle fois son horizon en proposant un focus dédié au cinéma, en partenariat avec le cinéma Grand Écran de Montaigu-Vendée. Au programme : projections, rencontres et formes hybrides, pour faire dialoguer littérature, adaptation et création visuelle.
29/04/2026, 14:40
Le 43e Marché de la Poésie se tiendra du 3 au 7 juin 2026 place Saint-Sulpice, à Paris. Organisée par c/i/r/c/é, la manifestation accueillera près de 400 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire. L’Irlande en sera l’invitée d’honneur, avec une délégation de neuf poètes. Leslie Kaplan assurera la présidence d’honneur.
29/04/2026, 14:04
Du 5 au 7 juin 2026, la Ferme de Saint-Maurice à Collonge-Bellerive en Suisse accueillera la 5e édition du Festival du LÀC (Lire À Collonge). Gratuit et ouvert au public, cet événement littéraire réunira plus de 100 auteurs autour d’une cinquantaine de rencontres, avec pour fil conducteur la notion de courage. Présidé par Pierre Assouline, le festival s’enrichit cette année d’une ouverture théâtrale et de nouvelles distinctions.
29/04/2026, 09:00
La 44e édition de la Foire du livre de Brive se tiendra du 6 au 8 novembre 2026. Pour cette nouvelle édition, la Ville de Brive a choisi de confier la présidence à Dominique Bona, romancière, biographe et membre de l’Académie française.
28/04/2026, 18:03
À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
28/04/2026, 14:47
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