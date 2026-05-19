C’était vraiment un livre labyrinthe, qui raconte les silences

Pour Solène Quéré, le roman de Jakuta Alikavazovic ne se résout pas : on y avance dans ce qui manque, résiste, demeure actif dans une famille quand les mots cèdent devant les silences. Elle retient d’abord une forme : « Ma première impression de lecture, c’était celle d’un livre labyrinthe : la narratrice nous emmène avec elle dans cette quête du parcours de vie de sa mère. À chaque direction prise, elle nous conduit plus loin, plus profondément dans ses souvenirs et dans la complexité de ce parcours. »

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Un livre sans sortie nette

Ce labyrinthe tient autant du plaisir que de l’impossibilité. « Cela m’a fait penser à une sorte de casse-tête chinois, qu’on retournerait dans tous les sens, avec plaisir, mais avec ce côté presque impossible à résoudre. » La lecture a rapidement suscité l'envie de rencontrer l’autrice, comme si le texte appelait une suite.

Pour présenter Au grand jamais, la libraire commence par ses silences. « C’est un texte intime, qui raconte les silences : des silences qui traversent les générations, qui cachent des secrets, qui les enterrent, et surtout des silences qui transforment la mémoire. » Le roman suit une narratrice qui tente de comprendre sa mère disparue, ancienne poétesse venue d’ex-Yougoslavie. Mais l’enquête ne referme rien. « On peut le lire comme une enquête ou comme une quête, avec la narratrice qui tente de percer le mystère qu’est sa mère. »

La mère, personnage insaisissable

Au centre du roman, la mère demeure une énigme, moins définie par une biographie que par des tentatives d’approche. « C’est un mystère que la narratrice cherche à percer en plongeant dans ses souvenirs, en interrogeant des proches, mais aussi en allant voir des gestes et des objets matériels qu’elle retrouve. » La quête tient à des traces fragiles : paroles, manques, objets.

La force du livre tient à son refus d’un portrait unique. « Jakuta Alikavazovic brouille les pistes, et pour nous, lecteurs, c’est assez génial d’aller avec elle farfouiller dans cette mémoire, d’essayer de démêler le vrai du faux. » Cette mère a connu plusieurs vies, donc plusieurs visages. Aucun ne l’emporte. « Au fil de sa quête, la narratrice change de perception : au départ, c’est le regard d’une fille sur sa mère, puis peu à peu celui d’une femme sur une autre femme. »

Ce déplacement modifie le rapport au secret. « Elle n’essaie plus de la comprendre à tout prix, mais simplement de l’accepter, avec sa part de mystère et les différentes vies qu’elle a pu avoir ou non. » Dans cette acceptation, le roman trouve sa douceur.

Une déclaration d’amour

Au grand jamais utilise les codes de l’enquête : pistes, indices, retours, hypothèses. Solène Quéré refuse pourtant d’en faire le centre de sa lecture. « Je ne l’ai lu ni comme un deuil, ni comme une enquête, mais presque comme une déclaration d’amour à la mère. » La formule déplace le roman vers une question plus intime : que sait-on de ses parents hors du rôle qu’ils ont tenu auprès de nous ?

La libraire insiste sur ce changement d’échelle. « On s’interroge sur les vies qu’ont eues nos parents avant nous, ou même pendant que nous étions là, sur leur vie en dehors de leur simple rôle de parent. » Le livre sort du jugement filial, souvent ramené à une seule mesure : bon père, bonne mère. « La narratrice essaie de s’extraire de cela et d’avoir un regard plus large : au-delà de la mère qu’elle a été pour moi, quelle femme elle a été. » Cette acceptation fonde la tendresse du texte.

L’exil par la disparition

La sélection d’Au grand jamais pour le prix Frontières 2026 prend ici tout son sens. Le roman travaille des lignes géographiques, intimes et symboliques, sans devenir un récit historique. « Ce n’est pas du tout un roman historique comme un genre littéraire clairement identifiable. Il parle d’une histoire, celle de la Yougoslavie, pays de la narratrice, mais il parle de l’exil et du déracinement de manière beaucoup plus universelle. » La guerre et le pays disparu ne donnent pas des explications massives : ils forment un vide.

Pour la libraire, cette dimension tient à la disparition. « Cela pourrait être un autre pays, une autre guerre. Sa façon d’en parler consiste à explorer la disparition : ce déracinement, cet exil, c’est quelque chose qui a disparu et qui a laissé un vide dans sa mère. » Le pays disparu, la mère morte, les objets intermittents composent une même grammaire de l’effacement. « Elle donne des faits historiques de manière occasionnelle, très légère, et il y a une dimension universelle à laquelle chaque lecteur et chaque lectrice peut se rattacher. »

Poésie, gestes et politique

La mère fut poétesse, puis cessa d’écrire peu après son arrivée en France. Là encore, le roman refuse le constat simple. « On se demande si ce renoncement en est vraiment un. La poésie ne s’exprime pas seulement par des mots, par l’écriture. » Elle lit dans cette question l’un des noyaux du livre : la poésie circule dans un geste, une œuvre, un paysage, ou dans une forme d’amour maternel. « Il y a de la poésie dans l’amour et le dévouement que porte une mère pour sa fille. »

La poésie garde aussi une portée politique. La libraire rappelle un passage où, dans un État policier, elle devient à la fois retrait et action, chambre secrète et manière de rêver d’autres mondes. « Cet extrait peut résonner avec des luttes et des façons de militer qu’on pourrait reprendre aujourd’hui. » La voix intime porte une histoire collective, mais sans discours explicatif.

Reste la langue. Elle constitue, pour la libraire, la voie d’accès la plus directe au livre. « C’est d’abord une écriture de l’intime : on se sent tout de suite proche d’elle, quand bien même la narratrice n’est pas tout à fait l’autrice. » Elle décrit une voix de confidence, presque murmurée. « C’est comme une voix qui viendrait chuchoter à notre oreille, une amie, une confidente qui nous raconterait cette histoire. »

Solène Quéré souligne enfin la maîtrise d’une langue traversée par une présence poétique. « C’est une langue maîtrisée, élégante, délicate, assez envoûtante. » Au terme de la lecture, Au grand jamais ne livre pas une vérité sur la mère. Il compose une manière de vivre avec ce qui manque, de reconnaître les héritages invisibles. « Nous sommes faits autant des histoires qu’on nous raconte que de celles qu’on invente pour comprendre ce qu’on aime. »

Crédits photo : Solène Quéré / ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Inès Lefoulon

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