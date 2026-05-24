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Raymonde Vincent, Albert Béguin, Nous vivons côte à côte d'une existence toute mêlée. Correspondance 1927-1957

Oui, oui, je sais, le livre fait près de 900 pages, et cela peut effrayer celui qui ne connaîtrait ni Raymonde Vincent (prix Femina pour « Campagne », et « Elisabeth » récemment réédités par Le Passeur), ni Albert Béguin. Mais ce serait une grave erreur de passer à côté. Il faut en effet lire cet incroyable échange de lettres qui s’échelonne de 1927 à 1957, entre deux êtres d’exception : c'est un document précieux sur la vie littéraire française, mais aussi et surtout une espèce de roman épistolaire qui raconte dans la durée la vie périlleuse d’un amour que traversent la guerre et la débâcle de 40. C’est ainsi que je l’ai lu, moi qui ressors bouleversé par ma lecture  rendue possible  par l’immense travail critique de Renan Prévot qui a rassemblé ici 451 lettres, pas moins ! Par Hervé BEL

Le 24/05/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

24/05/2026 à 09:00

Les ensablés

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Un jour de l’automne 1926, il y a une jolie fille de dix-sept ans qui boit un café au Dôme, à Montparnasse. Elle a faim. Pour gagner sa vie, elle pose pour les peintres (Caillard, Giacometti…) mais les temps sont durs. Elle craint l’avenir, le « ruisseau «, comme on disait alors. Elle a quitté son Berry natal, après avoir été bergère, puis couturière aux « 100000 chemises » de Châteauroux. Elle est « montée » à Paris, parce qu’elle n’en pouvait plus de sa vie terne, malheureuse, entre son père sec, brutal, et sa belle-mère. Peut-être que ce jour-là de 1926, elle est découragée, malgré sa foi chrétienne. On le supposera. 
 
Soudain, un jeune homme brun, un peu gauche, lunettes rondes cerclées d’écaille noire, s’approche d’elle. Albert Béguin entre dans sa vie et ne la quittera plus. Sans doute est-il séduit par la beauté de Raymonde, mais bien vite, il distingue une volonté peu commune en cette jeune fille curieuse de tout, et qui voudrait apprendre. Elle couche avec lui assez rapidement. Dans une lettre datée de juin 1927, elle lui écrit d’ailleurs : « Si je me trouve sans argent à Paris, je dois aller dormir avec un homme, vous le savez Bonhomme, puisque c’est avec vous que c’est arrivé ».

Albert Béguin travaille dans une librairie parisienne et traduit des romans allemands. Il vient de Suisse où il a achevé ses études de lettres. Le couple s’installe au-dessus de la boutique. Puis Raymonde s’en va à Manthoux, habiter dans la maison d’une des amies de Albert Béguin, la peintre Claire-Lise Monnier, pour laquelle elle va poser. Béguin reste à Paris.
 
Ainsi commence leur correspondance qui ne cessera plus pendant trente ans.
 
C’est le début de l’amour et de l’éducation de Raymonde. Béguin corrige ses fautes, oriente ses lectures. Les lettres de Raymonde sont encore malhabiles, mais elle progresse, elle lit, elle lit toujours plus, et l’on ne peut qu’être frappé par la justesse de ses raisonnements. Très vite, elle pense par elle-même.

Il l’appelle « chère petite amie », « ma chère petite ». Il l’embrasse « mille fois ». Elle l’appelle « Bonhomme », conclut par « Je vous aime ». Ce sont les débuts de l’amour, quand l’autre est encore un mystère fascinant, où tout est beau et gentil… Mais déjà, à certaines de ses réflexions, on devine que Raymonde a du caractère :
 
« Oui, cher petit Bonhomme, vous avez été très bon pour moi, et c’est à cause de ça que je suis arrivée à vous aimer – Pourtant j’ai été très souvent méchante. J’espère petit ami que vous avez oublié toutes mes méchancetés pour ne plus penser qu’à mes rares bonnes douceurs, et mes moments de petit bébé. » (10 mai 1927).
 
De quelles méchancetés parle-t-elle ? On ne le saura pas. On ne peut que les deviner par la suite de cette histoire où Raymonde, d’une sincérité affolante, ne ment jamais et dit son fait, parfois injustement, à Béguin, beaucoup plus souple (mou ?).

A Paris, Béguin sort beaucoup. Cela inquiète Raymonde, d’autant que le jeune homme (il a 26 ans en 1927) n’a pas hésité à lui montrer :

« Ce qui traîne dans mes tiroirs ; j’aurais dû peut-être refuser de vous mettre sous les yeux ces tristes documents. Et pourtant, petite, cela me faisait tant de bien, parce que je voyais mieux la différence entre le passé et le présent, entre ces « amies » et vous. (28 juillet 1927).

Il ne le sait pas encore, mais il a commis une erreur. Raymonde n’oubliera pas cette vie passée qui, pour elle, femme entière, révèle le besoin de séduire de Béguin. Dans un premier temps, elle en souffrira, avant de se faire une raison, et adopter vis-à-vis de lui une attitude distante.

Dès 1928, les lettres de Béguin ne laissent aucun doute quant à l’attitude réservée de Raymonde. Le 23 juillet, il lui écrit (elle est alors en vacances sans lui en Bretagne) :

« Êtes-vous bien ma Raymonde à tous les instants ? N’oubliez-vous jamais que j’existe, que vous êtes loin de moi mais mienne ? (…) Je sais, Raymonde, que je vous donne peu de choses, à votre goût, et que vous êtes toujours prête à me faire des reproches ; je sais que vous estimez que certaines choses, beaucoup de choses sont dues à une femme, c’est vrai d’ailleurs… »

De quelle femme parle-t-il ? là aussi, on ne sait pas. Mais une impression se dégage : Béguin est certes très amoureux de Raymonde, mais pas aussi net que cela.
 
Elle épouse Béguin en 1929, et le suit en Allemagne, à l’université de Halle, où il enseigne le français. Et c’est là qu’Albert entretient une liaison avec une certaine demoiselle Busse. Raymonde s’en va seule à Berlin. Plus rien ne sera comme avant, ce qui n’empêche pas qu’ils vont continuer à s’écrire et se voir.

Amour étrange si on y songe. Raymonde est blessée, mais tient à lui. Elle sait ce qu’elle lui doit et pendant longtemps lui sera fidèle. Le ton a changé : « Mon cher Béguin » « Affection » ont remplacé les appellations plus tendres du passé. Béguin est malheureux, il le lui dit. Elle reste distante, lui demande des livres, de l’argent. Et conclut (Juin 1932) : « Je crois aussi que pour la réussite, il faut faire le chemin seul. »
 
Elle le fera seule, mais toujours, près d’elle, l’œil vigilant de Béguin qui l’encourage à écrire Campagne. Il y croit et n’a pas tort. C’est un livre exceptionnel, qui n’a rien de régionaliste, et parle du bonheur, des souffrances, de la vie, sur un ton simple et éloquent, où l’ellipse est la règle. Grâce à Béguin via Edmond Jaloux, le manuscrit est soumis aux éditions Stock, à Delamain et Chardonne.

On suit les péripéties de l’enfantement. C’est passionnant. Leurs lettres racontent leurs travaux respectifs, car Béguin, lui aussi, progresse. Il a quitté l’Allemagne, inquiet de ce qui s’y déroule, a terminé et publié sa thèse « Le romantisme et le rêve » (loué par Thérive qui sera moins tendre avec « Campagne »), publie un « Nerval », et écrit de nombreux articles que Raymonde, désormais apte à le faire, lit et commente.

En 1937, Campagne paraît, récompensé par le prix Femina en fin d’année. Enfin, Raymonde gagne de l’argent et se fait plaisir, s’installe dans un château du Berry. Elle est souvent fatiguée (elle vivra jusqu’en 1985, Béguin 1957…), et le répète, ce qui pourrait devenir un peu lassant pour un mari exténué par la tâche. « Je viens de traverser, dit-elle, une période de fatigue intense et c’est pourquoi je suis restée longtemps sans écrire » (juin 1939)
 
Leur amour s’est décanté. Ils s’estiment, s’admirent, surtout de loin. Est-ce encore de l’amour ? Oui, à leur façon, car ils ne peuvent se passer l’un de l’autre. Ils s’écrivent très régulièrement (à cette époque, la poste fonctionnait bien mieux que maintenant). Peu avant la guerre, Raymonde, heureuse dans sa solitude, se laisse aller à des mots tendres « Mon chéri » (14 août 1936), mais jamais le ton du début ne reviendra. Ensemble, ils adopteront deux enfants de la sœur de Raymonde, qu’ils éduqueront chacun leur tour, ce qui n’ira pas sans problème pour eux (et pour les enfants aussi…)

La guerre éclate, ils sont séparés par plusieurs centaines de kilomètres. Ils s’écrivent sans être certains d’être lus. Béguin, le 11 mai 1940, se déclare confiant : « Je crois que les Allemands ont fait une énorme faute en déclenchant l’attaque contre le front français et qu’ils le paieront cher. » Il serait absurde de nous moquer : avec cette correspondance, nous, les lecteurs du XXIème siècle, sommes plongés dans le passé, et l’on mesure soudain le peu d’informations dont les gens disposaient, et de la formidable réputation militaire que les Français avaient encore.

Sans nouvelles, ils ont peur de se perdre, et Raymonde ose un « Je vous aime et vous embrasse de tout mon cœur » (16 mai 1940), sans doute parce que les êtres redeviennent précieux dès lors que l’on craint de les perdre ! Au même moment, Béguin, athée convaincu, va se convertir, encouragé à distance par Raymonde. Il découvre Bloy, Claudel qu’il rencontrera, Bernanos sur lequel il écrira beaucoup, faisant partager à Raymonde le récit de ces rencontres qui valent le détour. Avec lui et Raymonde Vincent, c’est tout un monde littéraire qui ressurgit, par le biais de la Suisse francophone, et qu’on ne connaît pas forcément. 
 
La guerre est perdue. Le 3 juillet 1940, Raymonde Vincent écrit : « La grande tristesse, les jours de désespoir sont passés. J’ai compris que cette douleur était nécessaire à la France. Tout ce qui est en train de mourir autour de nous lui ressemble si peu ». Précisons, car ces propos peuvent en rappeler d’autres, qu’elle ne sera jamais dans la collaboration. Au contraire. Elle soutient son mari dans la création des Cahiers du Rhône qui publie les auteurs peu suspects de collaboration : Aragon, Elsa Triolet, Sadoul, etc.

Mais rien ne pourra les faire revivre ensemble de manière définitive :

« Nous avons peur l’un de l’autre, écrit-elle, nous savons d’avance qu’il ne faut pas compter sur la tendresse de l’autre, dans tout ce qui touche à notre vie, notre façon de voir, de réagir, nous nous affrontons en adversaire (…) Je sais que vous ne m’avez jamais méprisée et que vous avez toujours su ce que je voulais en cette vie. Pourquoi cela n’a-t-il jamais rien changé à votre comportement humain envers moi. Vous n’avez jamais pitié de moi, vous ne sentez pas ma présence, je vous l’inflige toujours et encore, pour que l’affreuse vie que nous menons ensemble soit possible, je suis obligée de me cacher (…) je souhaitais l’intimité parfaite avec vous » (7 décembre 1943)

Albert Béguin espère, proteste de son amour, mais on le sent gêné aux entournures : il n’est plus le Pygmalion, Raymonde rayonne de toute sa force et de sa douleur de femme trompée. Alors qu’elle tient a des propos clairs, ceux d’Albert sont filandreux.

Comme toujours, le malentendu est là, insurmontable pour ces deux êtres à vif.

« J’accepte, écrit-il en réponse, de vivre dans une zone morne, sans vie, de m’accommoder de la tristesse. Certes je suis contraint, par des nécessités auxquelles vous échappez en grande partie de continuer à vivre, à travailler, à tenir le coup et des engagements sans lesquels nous tomberions dans l’abîme (…) le souci de vous, de ce qui vous arrive, de votre souffrance, de toutes vos souffrances, ne me quitte pas (…) mais je sais que ne vous en persuaderai jamais. »

Et en marge de la feuille, impitoyable, Raymonde Vincent écrit : « C’est que vous ne regardez pas d’assez près. Quand vous parlez de moi, vous vous laissez aller à la certitude rassurante que vous m’aimez. »

Albert, touché, écrit encore : « Je sais bien que vous allez m’accuser d’être ignoble, comme vous l’avez fait souvent dans nos discussions en tête-à-tête. »
 
Eternel malentendu, disais-je, plus haut : l’amour absolu, vrai, désirable est impossible, empêché par les faiblesses de l’autre, ses trahisons ou sa mauvaise foi, et les deux époux en souffrent à leur manière, preuve qu’ils s’aiment malgré tout.
 
Après la guerre, les lettres se raréfient et se résument souvent à ce que font les enfants. Raymonde s’occupe moins d’eux qu’Albert, et il lui faudra le constater avec amertume lorsqu’elle se rendra compte qu’ils sont plus proches de leur père que d’elle. Albert a pris la tête de la revue Esprit et devient éditeur au Seuil.

Début des année 1950 Raymonde commence une liaison avec un jeune homme de vingt ans plus jeune qu’elle, qui durera la décennie. Preuve qu’elle aime encore Béguin, elle est bourrelée de remords. Renan Prévot cite ce qu’elle en dit dans ses mémoires :

« Par cette aventure que je n’avais pas cherchée, sous laquelle ne me lâchait pas mon amour pour Albert Béguin, amour vivant, torturant, amour vrai, impérissable, m’ouvrant parfois des abîmes de douleur, de honte, de remords ; par cette pauvre aventure, Albert Béguin connut à son tour l’horreur de la trahison (…) Un rideau de glace transparente tomba entre nous. »

Le 3 mai 1957, Albert béguin meurt, la tête de son épouse contre son bras. Elle avait accouru dès qu’elle l’avait su malade. Comme quoi, ai-je envie de conclure, certaines vies peuvent s’écrire, à leur insu, comme des romans. Cette correspondance vaut bien « La nouvelle Héloïse » autre fameux roman épistolaire.
 
Remercions ici le travail de Renan Prévot dont l’introduction et les notes en bas de pages apportent un éclairage indispensable à la compréhension.

Je n’ai qu’une réserve : il est dommage que cette énorme somme qui embrasse trente années de vie littéraire n’ait pas été assortie d’un index avec les noms des personnes le numéro des pages où elles sont citées.

 
 
 
 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Nous vivons côte à côte d'une existence toute mêlée

Raymonde Vincent, Albert Béguin

Paru le 05/02/2026

870 pages

Le Passeur Editeur

25,00 €

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« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

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Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

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Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

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Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

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Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

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Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

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Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

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Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

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Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

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Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.

15/12/2024, 16:14

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La femme oubliée qui a pesé sur la transition espagnole

La Booksletter de la semaine traverse l’Espagne postfranquiste, la génétique du comportement, les procès de l’obscénité littéraire, la mémoire d’un compositeur disparu en mer et l’économie des enfants influenceurs. Cinq lectures, cinq angles critiques, entre histoire politique, morale, littérature, roman et réseaux sociaux, pour observer autrement quelques tensions très contemporaines, de l’héritage démocratique à l’intimité exposée aujourd’hui.

23/05/2026, 09:51

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L’Artiste, le journaliste et… le peintre ?

1920, Saint-Auguste de Provence. Dans ce village reculé, niché au cœur de la Provence, se cache le célèbre peintre Savinien Goubert. Sa maison est au bout d’un chemin, éloigné du village et des autres habitants. Une symbolique forte, pour un artiste qui ne tolère que la présence de sa nièce, Suzanne, qui vit avec lui depuis des années. Joseph Adelaide, jeune journaliste britannique, débarque plein d’espoir, un papier à la main, seule trace de l’invitation qui lui a été faite : « Venez ». La boule au ventre, il ne peut pas imaginer une seule seconde ce qui l’attend…

22/05/2026, 16:17

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Les sœurs Mitford, enfants du désordre européen

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Fabienne Moreau sur la piste des cépages interdits

C’est sans doute le livre le plus surprenant et le plus fascinant de cette année 2026. On s’attendrait à un essai classique de recherche avec une question en introduction et une réponse en conclusion, et c’est en fait un livre d’histoire version détective privé que nous donnent à découvrir les éditions Flammarion avec cette Histoire retrouvée des cépages interdits de l’historienne, et un peu Miss Marple, Fabienne Moreau....

22/05/2026, 12:30

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Amours intranquilles

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Permis de conduire : les ouvrages indispensables pour bien se préparer

Passer le permis de conduire ne se résume plus à apprendre des manœuvres ou à réciter le Code de la route. Pour beaucoup de candidats, notamment les plus jeunes, la préparation passe désormais aussi par des livres, des récits et des ouvrages pratiques qui permettent de comprendre la conduite autrement. Entre guides pédagogiques, histoire de l’automobile et nouvelles méthodes d’apprentissage, l’édition accompagne l’évolution du permis en France.

21/05/2026, 16:50

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Escape : Rick Remender transforme la guerre en cauchemar moral

Avec Escape, Rick Remender et Daniel Acuña signent une chronique de guerre sous tension, publiée en France par Urban Comics dans la collection Grand Format Urban (trad. Benjamin Rivière). Le premier tome, paru le 7 mai 2026, compte 168 pages et reprend les épisodes américains Escape #1-6. Et pourtant, ce n'est rien de dire que je déteste les récit de guerre, les bombardiers et les militaires – et par-desssus tout, les récits anthropomorphiques. Avec Escape, tout gagné...

21/05/2026, 14:05

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Peter Pan vient de rejoindre la Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. L’événement pourrait sembler évident tant le personnage appartient désormais à l’imaginaire collectif. Et pourtant, cette publication dit exactement l’inverse : si tout le monde connaît Peter Pan, rares sont ceux qui connaissent vraiment les aventures du jeune héros et encore moins J.M. Barrie.

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Il est bon parfois de réveiller les morts : Donald Westlake, 1933-2008

Bien plus que sa traduction française, le titre original nous fait entrer dans ce que ce texte a de fascinant, d'essentiel. Et dans sa permanente actualité. The Hook, « l'accroche », dramatise dans la vie du premier personnage concerné, Bryce Proctorr, auteur à succès mais guetté par l'impuissance créatrice, ce qui constitue la matière vive d'un roman, sa possibilité, la condition sine qua non de son existence : l'accroche narrative, le fait qu'une histoire naisse, se déclenche, se déploie. Par Jean Miniac.

20/05/2026, 12:42

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Nous qui avons connu Solange

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La Lenteur, de Milan Kundera : L’être est un songe

La Lenteur (éditions Gallimard, 1995) est le premier roman français de Milan Kundera. Conformément à l’une des équations du livre, qui pose que la célébrité est source de malheur, son narrateur, double de l’auteur, et celle qui partage sa vie souhaitent se mettre au vert. Ils se rendent pour ce faire dans un château de charme devenu hôtel – précisément celui qui sert de cadre à la nouvelle intitulée Point de lendemain, écrite au XVIIIème siècle, par Vivant Denon. 

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James Lee Burke : un récit noir, où l’Amérique brûle encore

« People are strange / When you're a stranger / Faces look ugly / When you're alone », chantait Jim Morrison. James Lee Burke nous entraine sur les traces de Weldon Holland depuis une enfance texane marquée par la poussière, la maladie et la violence jusqu’aux champs de bataille, puis aux mirages du pétrole. Fresque morale et méditation sur la vengeance, ce noir roman d’apprentissage interroge ce qu’'il reste d'un homme quand l’Histoire l’oblige à combattre trop tôt, puis à revenir parmi les vivants.

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Ma sœur chasseresse : le roman québécois qui ose un narrateur infréquentable

Dans Ma sœur chasseresse, Philippe Arseneault compose le retour au Québec d’un narrateur installé en Chine, Roé Léry, écrivain opportuniste et professeur de droit. Entre satire du milieu littéraire, rupture amoureuse, chasse familiale et quête patrimoniale autour d’une relique, le roman transforme la haine du pays natal en matière romanesque instable, comique et douloureuse, sans jamais offrir au lecteur le confort d’une réconciliation. 

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Le roman d’aventure retrouve le goût des héroïnes indociles, des familles tyranniques et des affrontements à haute tension. Evangeline Mac Namara, promise aux contraintes du monde, oppose aux salons londoniens une intelligence acérée, un sens aigu de l’injustice et l’appel persistant du large. Vagues et embruns à venir ce 17 juin.

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Aven : la parole est aux gouffres

Voici un roman tout de strates et de gouffres, entre néolithique, naissance de la spéléologie et enquête contemporaine. Autour d’Orhak, de Louis Armand, de Fanny et d’Éloïse, le causse Méjan devient un territoire d’énigmes, où la découverte compte moins que la manière de transmettre, ou de protéger, ce que la pierre conserve. Aven, de Lilian Bathelot sortira le 4 juin

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Pablo rêve de devenir joueur de football professionnel mais son père s’y oppose. Pendant un match de sélection décisif, son destin va basculer.

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En 2018, alors que la France gagne sa deuxième étoile, Antoine Zéo se rend à Bondy, en banlieue parisienne, pour rencontrer ceux qui ont découvert le talent du meilleur joueur français depuis Zinédine Zidane.

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Charlotte McConaghy, la nature à vif

Charlotte McConaghy, c'est l'australienne pour qui le mot « nature-writing » a sans doute été inventé. Avant le phénomène 2026 des Fantômes de Shearwater, revenons à son premier roman qui nous emmenait (en 2024) en Écosse sur les traces d'une meute de loups.

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Demis Hassabis, Beckett, private equity : les lectures de Books

Cette semaine, la Booksletter explore l’intelligence artificielle selon Demis Hassabis, les détours de la traduction chez Beckett, la mécanique du private equity, la circulation des nouvelles dans l’Europe moderne et les limites de la rationalité économique. Une traversée des savoirs où les livres éclairent technologies, langues, marchés, histoire de l’information et comportements sociaux, sans céder aux raccourcis faciles ni au bruit médiatique.

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Prodiges : simplicités de l'existence

« La maison avait toujours été cossue bien qu’elle semblât, dès son achèvement, non pas modeste mais certainement austère. » Rue Scheller se tient une pension, construite en 1801 par un gros marchand de tissus connu à l’époque de toute la ville. Tenue d’une main de fer par Mme Helena Lundgren, ce lieu accueille des âmes très différentes, complexes, qui cohabitent sous un même toit. Et, entre les murs, les échos du passé n’ont pas fini de se faire entendre…

15/05/2026, 15:54

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

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15/05/2026, 11:30

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L’Appel du Dragonnier : une île entre beauté et menace

Transformer une photographie d’arbre en traversée de Socotra, île yéménite rêvée puis éprouvée. C'est tout l'objet de L’Appel du Dragonnier de Cécile Palusinski Entre récit poétique, rencontres socotries, beauté du vivant et alerte écologique, le refus l’exotisme facile : le dragonnier y devient moins un but qu’une voix, qui oblige à regarder autrement une terre, ses habitants et ce qui menace leur fragile équilibre, loin de toute carte postale.

14/05/2026, 15:48

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Faust, Goethe, Delacroix et Nerval : une affaire diaboliquement romantique

Voici un livre publié par les éditions Diane de Selliers qui ne se contente pas de remettre Faust entre nos mains : il le fait surgir dans toute sa puissance noire, fiévreuse, presque hallucinée. Faust de Goethe, illustré par Eugène Delacroix, traduit par Gérard de Nerval, ce n’est pas seulement un texte majeur accompagné de belles images. C’est la rencontre d’un mythe, d’un peintre et d’un écrivain, qui créent un pur chef-d’œuvre.

13/05/2026, 15:28

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Comment survivre à votre fatigue de genre ?

13/05/2026, 13:47

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La chambre de bonne de Mathieu Pieyre : un petit espace pour une grande liberté.

« Depuis que j’ai ouvert la digue des souvenirs, je suis obsessionnellement replongé dans ces jours de ma jeunesse, comme si, de cette humble chambre de bonne, j’avais renouvelé le bail ». Au 5/7 rue de Lille, dans le VIIe arrondissement, a vécu le célèbre psychanalyste Jacques Lacan.

13/05/2026, 10:38

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Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits

Le second roman d'une auteure au parcours original mais un polar bien noir qui peine à convaincre vraiment : vingt ans plus tard, le village ne s'est toujours pas remis de la disparition d'une enfant.

13/05/2026, 07:00

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Quand l’idole d’enfance devient un ami

Dans un salon qui ressemble à tous les salons de l’enfance — un peu étroit, encombré d’objets sans importance et pourtant décisifs — un ballon de mousse roule entre deux chaises. Il y a, sur la table basse, des morceaux de sucre, des emballages de Tiki froissés, et dans l’air quelque chose de suspendu, comme une attente. Le match ne se joue pas dans un stade, mais ici, entre le canapé et la fenêtre. Et déjà, au fond de la pièce, une silhouette se détache : celle du gardien.

12/05/2026, 12:55

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Un amour sans retour, une lettre brûlante : La Fille du Sud de Barbara Monroe

Revenue dans son village provençal, la narratrice tient un vieux bar, lutte contre les dettes, les rêves et l’oubli. Entre lyrisme, mémoire et attente, le roman interroge ce qui, d’une passion, survit quand l’absente gouverne encore chaque geste, et quand écrire devient moins un adieu qu’une façon de demeurer vivante.

12/05/2026, 10:52

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Anthropodermia, ou le thriller des livres en peau humaine

Frédérique Molay signe un thriller où l’histoire du livre bascule dans le crime. De Paris en 1475 à l’enquête contemporaine de Samuel Riss et Katell Kervadec, le roman relie peaux humaines, pouvoir politique et prédation sociale. Anthropodermia, un polar ample, sensoriel et brutal, qui transforme l’objet-livre en pièce à conviction, sans sacrifier la mécanique de l’enquête ni la tension intime des personnages, jusqu’au malaise durable.

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Un premier thriller assez réussi avec pas mal d'humour, une curieuse intrigue et quelques personnages bien sympathiques. Cette « histoire de téléphones tueurs » pourrait bien vous guérir de votre addiction à votre smartphone.

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