Angoulême : 9e Art+ liquidée, l’avenir du festival reste incertain

La décision du tribunal de commerce d’Angoulême a été prononcée le 7 mai. Selon France 3, 9e Art+ laisse derrière elle 1,6 million d’euros de créances. Franck Bondoux évoque des créanciers en Charente et dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des investissements déjà engagés pour l’édition 2026.

Le dirigeant de 9e Art+ relie les difficultés de la société à la conférence de presse du 20 novembre, au cours de laquelle les pouvoirs publics avaient annoncé que les conditions n’étaient pas réunies pour organiser le festival 2026. « Depuis la conférence de presse du 20 novembre où les pouvoirs publics ont annoncé que les conditions n’étaient pas réunies pour organiser le festival 2026, cela a entraîné en cascade la perte des contributions des exposants, des sponsors », explique-t-il.

En février, 9e Art+ s’était placée sous la protection du tribunal de commerce. Un conciliateur avait été nommé. Selon Franck Bondoux, il n’a pas obtenu de rendez-vous avec les collectivités. Sans revenus ni activité, la société n’a pas poursuivi son exploitation.

La liquidation entraîne aussi des suppressions d’emplois. « Une dizaine de salariés sont en cours de licenciement », indique Franck Bondoux. Il estime qu’une trentaine de personnes sont concernées au total, en comptant les experts qui travaillaient à l’année pour le festival.

De la reconduction annulée au choix de Morgane

Le conflit s’inscrit dans une chronologie ouverte à l’automne 2025. Le 8 novembre, l’association FIBD avait annoncé la reconduction de 9e Art+ pour organiser le festival à partir de 2028. Les éditions 2026 et 2027 devaient alors encore rester dans le périmètre de 9e Art+.

Le 13 novembre, l’association FIBD est revenue sur cette décision. Elle a déclaré caduc le choix de 9e Art+ pour l’après-2027 et annoncé l’ouverture d’un nouveau processus. À ce stade, la rupture portait donc sur la période commençant en 2028, et non sur les deux éditions encore prévues sous l’ancienne organisation.

La situation a ensuite changé après l’annonce du 20 novembre sur l’impossibilité d’organiser l’édition 2026 dans les conditions prévues. L’édition 2026 a été annulée. L’ADBDA a lancé, le 13 janvier 2026, un appel à projets pour préparer la suite du festival.

Le 21 avril 2026, l’ADBDA a retenu Morgane pour piloter l’édition 2027. Le projet est porté par Marie Parisot et Céline Bagot. Il doit succéder à la formule organisée jusque-là par 9e Art+.

Les procédures restent ouvertes

La liquidation de 9e Art+ ne met pas fin au contentieux. La société et l’association FIBD ont engagé une action contre l’ADBDA pour concurrence déloyale et parasitisme.

Franck Bondoux indique qu’un mandataire judiciaire a été nommé pour gérer la liquidation. Selon lui, ce mandataire doit poursuivre les assignations afin que les recours puissent, le cas échéant, permettre d’indemniser les créanciers.

L’ancien dirigeant estime que l’issue judiciaire pourrait peser sur l’édition 2027. « La décision de justice risque de tomber à la rentrée. Si la justice donne raison à la plainte de 9e Art+ et de l’association FIBD, il y aura un énorme problème pour l’édition 2027 ».

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Le festival avance donc avec un nouveau délégataire pour 2027, tandis que le contentieux engagé par les anciens organisateurs se poursuit. La liquidation judiciaire clôt l’activité de 9e Art+, mais laisse ouvert le dossier de sa succession.

Crédits photographie : Au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en 2018 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Ewen Berton

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