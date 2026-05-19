Nuits de la lecture 2027 : l’enfance au cœur de la 11e édition

Les Nuits de la lecture ont choisi de placer leur prochaine édition sous le signe de l’enfance. Le thème a été annoncé pour l’édition 2027, qui se déroulera du 20 au 24 janvier. La citation d’Antoine de Saint-Exupéry « Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d’un pays. » accompagne cette orientation.

Le thème retenu s’appuie sur des représentations variées de l’enfance dans la littérature. Victor Hugo est cité à travers les figures de Cosette et Gavroche dans Les Misérables. Marcel Proust apparaît pour l’évocation des souvenirs d’enfance, tandis que Marguerite Duras et Annie Ernaux sont mentionnées pour leurs récits liés à la mémoire familiale, sociale ou coloniale.

L’enfance est présentée comme une thématique qui traverse les genres littéraires et les époques. Des contes aux romans d’apprentissage, de la poésie à la littérature contemporaine, elle interroge les origines, la construction individuelle et le rapport au monde adulte. Sont également mises en avant la place de l’imaginaire, les premières émotions et les découvertes fondatrices qui accompagnent les récits consacrés à l’enfance.

Des milliers d’événements annoncés en France

La programmation réunira des événements physiques et numériques autour de la lecture. Le public sera invité à participer à des rencontres et animations organisées dans différents lieux culturels et éducatifs. Les bibliothèques, librairies, établissements scolaires et manifestations littéraires participeront à cette nouvelle édition.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture, les Nuits de la lecture rassemblent chaque année des acteurs du livre et de la médiation culturelle. Selon les chiffres communiqués pour l’édition 2026, plus de 8500 événements ont été organisés dans 4300 lieux.

Le CNL met en avant le rôle des médiathécaires, enseignants, libraires et médiateurs du livre dans l’organisation de la manifestation.

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Par Dépêche

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