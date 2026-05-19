Pas très correct” : Le Fouquet’s lâche le Prix Marcel Pagnol après 25 ans d’histoire

Cette décision a été annoncée trop tardivement pour permettre aux organisateurs de trouver une solution satisfaisante dans les délais, expliquent-ils. « Il n’y aura pas de Prix Marcel Pagnol cette année », résument Floryse Grimaud, Nicolas Pagnol et le jury, tout en précisant que les sélections étaient déjà en cours depuis le début de l’année.

Un timing « pas très correct »

Contactée par ActuaLitté, Floryse Grimaud indique que les explications données par l’établissement évoquaient « des changements dans les objectifs du Fouquet’s » ainsi que « des travaux concernant l’hôtel que le groupe souhaite faire passer au statut de Palace ». « Cela peut se comprendre et c’est leurs affaires et leur décision », ajoute-t-elle.

Ce que les organisateurs contestent, en revanche, c’est le calendrier. « Qu’ils aient attendu si tard pour nous informer — malgré nos contacts depuis le mois de janvier — mettant ainsi en péril la remise du Prix en 2026, n’est pas très correct », estime la créatrice et organisatrice du prix littéraire.

« Nous sommes désolés pour les écrivains et les maisons d’édition avec lesquelles tout ce travail de lecture était déjà à l’œuvre », partagent encore les organisateurs.

La promesse

Créé en 2000 à l'occasion du festival du livre Terres d'enfance, le Prix Marcel Pagnol a célébré l’an dernier son quart de siècle. Depuis sa création, il récompense des livres dont l’inspiration s’inscrit dans l’esprit des Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol, ou en renouvelle l’approche. Le prix revendique ainsi une thématique centrée sur l’enfance, la mémoire, les origines et les récits intimes.

Le partenariat avec le Fouquet’s s’inscrivait aussi dans une histoire symbolique. Floryse Grimaud rappelle que l’établissement a accompagné l'initiative « dans l’intérêt du Prix et aussi de celui de cet établissement qui mettait ainsi en avant son image de haut lieu parisien de la culture et du cinéma ». Elle évoque également « la promesse que Le Fouquet’s avait faite à Jacqueline Pagnol », alors que Jacqueline et Marcel Pagnol étaient, rappelle-t-elle, « des amis intimes de Lucien et Martha Barrière, fondateurs du groupe ».

Les liens entre Pagnol et le Fouquet’s restent visibles dans les lieux. « Il y a encore au rez-de-chaussée de la brasserie une plaque qui indique “La table préférée de Marcel Pagnol” », souligne Floryse Grimaud. Elle rappelle aussi que les grands salons du premier étage sont « tapissés de photos de tous les comédiens emblématiques de Pagnol » et portent le nom de Raimu, parce que Pagnol y réunissait « sa troupe, ses amis » et y célébrait « tous les grands moments de son œuvre et de sa carrière ».

Les organisateurs donnent toutefois rendez-vous en 2027. Ils promettent un retour du prix, « plus vivant que jamais ». Le prix est doté de 3000 euros par le Fonds de dotation Marcel Pagnol.

Contacté par ActuaLitté, le groupe Barrière, propriétaire du Fouquet’s, n’a pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.

25 ans de littérature intime

Présidé par Grégoire Delacourt, le jury réunit Philippe Chauveau, Michel De Jaeghere, Franck Duval, Floryse Grimaud, Dominique Guiou, Karin Hann, Pascal Ory de l’Académie française, Nicolas Pagnol et Jean-Noël Pancrazi.

Le Prix Marcel Pagnol a notamment distingué Philippe Claudel pour Quelques-uns des cent regrets chez Balland, Dominique Fabre pour Fantômes au Serpent à plumes, Azouz Begag pour Le Marteau pique-cœur au Seuil, Pierre Pelot pour Méchamment dimanche chez Héloïse d’Ormesson, Guy Goffette pour Une enfance lingère chez Gallimard, ou encore Didier Van Cauwelaert pour Le Père adopté chez Albin Michel.

Mais aussi Philippe Pollet-Villard pour La Fabrique de souvenirs chez Flammarion, Agnès Desarthe pour Le Remplaçant à L’Olivier, Lionel Duroy pour Le Chagrin chez Julliard, Grégoire Delacourt pour L’Écrivain de la famille chez JC Lattès, Jean-Noël Pancrazi pour La Montagne chez Gallimard, Samuel Blumenfeld pour Au nom de la loi chez Grasset, Pascal Bruckner pour Un bon fils chez Grasset, Gilles Leroy pour Le Monde selon Billy Boy au Mercure de France, Astrid Eliard pour Danser au Mercure de France, Laura Alcoba pour La Danse de l’araignée chez Gallimard, Colombe Schneck pour Les Guerres de mon père chez Stock, Bruno Masi pour La Californie chez JC Lattès, Serge Toubiana pour Le Fils de la maîtresse chez Arléa, Joseph d’Anvers pour Un Garçon ordinaire chez Rivages, Marion Fayolle pour Du même bois chez Gallimard, et Jean-Paul Kauffmann en 2025, pour L’Accident aux Équateurs.

Avec cette suspension, l’édition 2026 marque donc une parenthèse contrainte dans l’histoire du prix. Les organisateurs insistent néanmoins sur la continuité du projet : le Prix Marcel Pagnol doit revenir en 2027, dans un nouveau lieu, on aura compris. Reste le Prix Roger Nimier, qui sera bien remis au Fouquet’s le mardi 26 mai 2026.

La brasserie historique parisienne, installée au 99 avenue des Champs-Élysées, à l’angle de l’avenue George-V, ouverte en 1899, est associée depuis longtemps à la vie mondaine, au cinéma et aux grands rendez-vous culturels parisiens.

Le lieu appartient aujourd’hui à l’ensemble Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, établissement de luxe ouvert en 2006 et propriété du groupe Barrière. Le groupe avait racheté le restaurant à la fin des années 1990 avant d’en faire l’un de ses emblèmes parisiens.

Le groupe Barrière, historiquement lié aux hôtels, casinos et lieux de loisirs, a ensuite décliné la marque Fouquet’s dans plusieurs de ses établissements, notamment à Cannes, La Baule, Courchevel, Marrakech, Toulouse ou Enghien-les-Bains.

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Crédits photo : Remise du Prix Marcel Pagnol 2024 à Marion Fayolle, dans le salon Raimu du Fouquet’s. Floryse Grimaud, Marion Fayolle et Nicolas Pagnol © Prix Marcel Pagnol

Par Hocine Bouhadjera

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